Ce spun astrele azi, 15 aprilie

Berbec

Nu va lasati prinsi in mrejele euforiei, pentru ca exista pericolul sa va aventurati in intreprinderi destul de riscante, mai ales in domeniul financiar. Daca nu veti aprecia cu multa obiectivitate raportul risc-beneficiu, va trebui sa va confruntati cu o serie de pierderi destul de deranjante. Cel mai bine ar fi sa consultati un specialist, care va sa ofere sfaturi competente in aceste privinte. In plan personal, ganditi-va ca este mai important sa va conservati relatia cu partenerul, chiar daca nici relatiile cu prietenii nu sunt de neglijat. Cu putina inteligenta, cu siguranta veti gasi modalitati pentru a multumi ambele parti.



Taur

Atentie cui si ce destainuiti! Din pacate, exista o serie de persoane din cercul vostru care doar pretind a va fi prieteni, care nu se vor gandi de doua ori inainte de a folosi orice informatie sau imprejurare in favoarea lor, indiferent daca voi veti fi afectati. Nu va vor, in mod special, raul, insa relatia pe care o intretin cu voi are un singur scop: propria bunastare, propriul interes. Viata sentimentala va inregistra o serie de momente ceva mai tensionate, din cauza faptului ca va aratati extrem de sensibil, mai ales la criticile partenerului, de multe ori indreptatite, dar si datorita rigiditatii cu care abordati anumite probleme.



Gemeni

Multitudinea de probleme pe care le veti avea de solutionat s-ar putea sa va rapeasca destul de mult timp si v-ar putea face sa acordati mult mai putina atentie propriei familii. Pot sa apara o serie de probleme la serviciu, pe care ar trebui sa le rezolvati inainte sa genereze altele, poate si mai complicate. Nu este bine, insa, nici sa ignorati necesitatile celor dragi, care va simt lipsa, se simt abandonati. Nu va doriti ca intre voi si ei sa se caste vreo prapastie! Nu incetati sa credeti in miracole, daca se intampla sa fiti la pamant cu moralul. Speranta trebuie sa se mentina si veti vedea ca este valabila zicala ca "atunci cand se inchide o usa, intotdeauna se deschide o fereastra".



Rac

Din pacate, duceti incapatanarea la extrem astazi si suparati pe aproape toti cei cu care intrati in contact. O parte dintre acestia incearca sa va ignore, mai ales cei care va cunosc si stiu ca mai aveti uneori si astfel de momente. Daca aveti insa ghinionul sa dati peste cineva caruia i-a ajuns cutitul la os, sau peste vreo persoana care nu va cunoaste indeajuns si nu va tolereaza iesirile, conflictul va izbucni in mod deschis. Sprijinul celor dragi este conditionat, de asta data, ceea ce nu va pica prea bine, insa nu aveti ce face si trebuie sa va adaptati. Probabil platiti pentru o atitudine asemanatoare pe care ati manifestat-o si voi in trecut fata de ei.



Leu

Supravegheati mai bine mersul vietii conjugale. Nu va temeti neaparat de influenta factorilor externi ci, mai cu seama, de modul in care comportamentul vostru ar putea avea impact asupra bunului mers al relatiei cu partenerul. In plan profesional, s-ar putea sa fiti solicitati ceva mai mult la munca, in sensul ca va fi nevoie sa va puneti la bataie, la maximum, abilitatile si capacitatile profesionale. Nu disperati! Dati tot ce puteti, apoi aranjati-va timpul in asa fel incat sa va puteti reface fortele. Astazi aveti multi adepti care va urmeaza. Faceti uz din plin de charisma si personalitatea atragatoare si adunati in jurul vostru mai multe persoane dispuse sa va asculte. Ba chiar vor fi multi dispusi sa va urmeze sfaturile, invataturile. Trebuie sa mentineti, in continuare, moralul sus si sa va indepliniti asa cum trebuie rolul de lider.



Fecioara

S-ar putea sa existe, mai ales la serviciu, tot felul de tendinte de a va pune intr-o lumina nu foarte favorabila, asa ca stati departe de intrigi, nu va lasati afectati de tot felul de zvonuri, alegeti sa va detasati pentru a nu ajunge sa fiti pusi in situatii stanjenitoare. Va trebui sa va concentrati ceva mai mult asupra familiei si asupra nevoilor membrilor acesteia; in unele cazuri, evenimentele domestice pot sa va acapareze aproape total. Este posibil sa apara sau sa se fi transmis din cursul zilelor trecute ceva tensiuni care sa necesite interventia voastra pentru rezolvare. Daca veti actiona cu diplomatie, nu ar trebui sa apara probleme majore.



Balanta

S-ar putea sa fiti putin cam impovarati de lucrari, cu un orar mai incarcat, dar faceti in asa fel incat sa gasiti si clipe de liniste, care sa va ajute sa treceti mai usor peste stresul acestor momente mai dificile. Bucurati-va, caci lucrurile se pun, incet-incet in miscare. Atentie la detaliile care pot sa va aduca avantaje. In relatia de cuplu este nevoie de putin efort pentru a o consolida si chiar revigora. Poate ca ati avut parte de ceva mai multa monotonie in ultima perioada si simtiti nevoia sa schimbati ceva, binenteles in bine. Din nou, nu ezitati sa actionati in aceasta directie. Daca lasati lucrurile sa treneze prea mult, sansele de reusita se reduc exponential.



Scorpion

Nu este nevoie sa intrati in contradictii cu acea persoana care incearca sa va strice tonusul in refacere. Daca vedeti ca insista, respingeti in mod diplomatic, incercarile sale de a va provoca si chiar retrageti-va elegant din scena, pentru a nu-i da sansa sa va mai streseze in continuare. Invatati sa va iubiti propria persoana si apoi veti sti cum sa-i tratati si pe cei din jur. Este important sa va gasiti un echilibru din acest punct de vedere, fara sa cadeti in extrem. Din pacate, azi este o zi in care va simtiti destul de singuri. Sunteti intr-o dispozitie foarte suspicioasa, nu aveti incredere in nimeni si incercati sa faceti totul singuri. Sunteti extrem de tensionati si cu nervii intinsi la maximum, mai ales ca starile de nesiguranta si insecuritate nu prea va sunt familiare. Aceasta situatie va va stoarce de puteri si v-ar putea chiar afecta starea de sanatate.



Sagetator

Nu ar fi rau sa va ganditi sa va implicati in ceva acte de caritate in aceasta perioada. Va veti simti mai impliniti daca veti putea face pe altii fericiti, macar pentru un moment. Ca de obicei, nu va sta in caracter sa refuzati pe niciunul dintre cei care va solicita ajutorul. Aveti insa grija sa nu va suprasolicitati. Veti avea nevoie de energie si in zilele urmatoare, mai ales ca se anunta unele destul de solicitante. Incercati sa va odihniti ceva mai mult, schimbati cate ceva din stilul de viata, nu mai mergeti incontinuu la medic. Medicina alopata repara una si strica altele. Daca este intr-adevar nevoie de vreun tratament, ar fi bine sa luati in considerare ceva medicina alternativa.



Capricorn

Incercati sa gasiti cateva clipe libere in programul vostru incarcat. Aveti nevoie sa va reincarcati bateriile, cautati solutii in acest sens. Stim, sunt multe de facut, dar munca pana la epuizare si lipsa echilibrului intre toate aspectele vietii pot sa se transforme intr-un adevarat dezastru la un moment dat. Relaxati-va putin si analizati-va prioritatile. S-ar putea sa descoperiti ca acordati o atentie mult prea mare unor aspecte minore, care nu va ajuta prea mult, in vreme ce ignorati chestiuni care v-ar putea aduce avantaje mult mai mari. De mult vreme va doriti sa iesiti din rutina zilnica si sa faceti ceva absolut deosebit. Se pare ca ziua de astazi este perfecta pentru asa ceva. Pentru ca va simtiti plini de energie, incercati sa-i insufletiti si pe ceilalti cu entuziasmul vostru, avand o influenta pozitiva mult pretuita de acestia.



Varsator

Multe depind de voi si de modul in care va veti implica astazi, de modul in care veti reactiona, deci pastrati-va alerti si obiectivi, pentru a percepe corect ceea ce se intampla in jur. In familie, alegeti sa va implicati mai mult in activitati care sa-i stranga pe toti laolalta, pentru a spori coeziunea din cadrul acesteia, pentru a intari legaturile si a pune capat eventualelor tensiuni aparute, uneori involuntar. S-ar putea chiar ca cineva din familie sa aiba nevoie de atentie speciala, de un sfat avizat intr-o anumita chestiune, asa ca tratati totul cu mare seriozitate si implicare, astfel incat solicitantul sa simta, intr-adevar, sprijin din partea voastra.



Pesti

Ar fi bine sa va mai temperati putin si sa acceptati compromisul, atunci cand vi se ofera. Lucrati ceva mai mult la abilitatile de comunicare, atat pe plan profesional, cat si in plan personal. Evitati la maximum ambiguitatile, nu lasati situatii neclarificate, straduiti-va sa fiti cat mai concisi si la obiect, pentru a nu da motive de dubii celor din preajma si care isi doresc sa aiba incredere in voi. Fiti flexibili si trageti invatamintele de rigoare din greselile trecutului. Daca vi se va propune o iesire cu prietenii veti fi foarte fericiti, mai ales daca aveti o relatie stransa cu acestia si obisnuiti sa iesiti des impreuna. Astfel de intalniri va ajuta sa va reveniti dupa evenimente stresante si va dau forta de a continua. Viata sentimentala s-ar putea confrunta cu momente de confuzie si ambiguitate. Este nevoie de o comunicare foarte eficienta cu partenerul, pentru ca eventualele crize sa fie dezamorsate.