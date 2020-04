Dieta cu ulei de ricin: cum îl integrezi în meniu pentru a-ți recontura silueta

Dacă până acum credeai că uleiurile au un rol negativ în cadrul procesului de slăbire să știi că este o idee greșită. De fapt, dieta cu ulei de ricin te poate ajuta să revii la greutatea dorită și să ameliorezi tonusul general fără să petreci ore în șir la sală.



Uleiul de ricin a fost folosit de-a lungul timpului în cadrul medicinei tradiționale pentru a trata o varietate de afecțiuni de la constipație până la stimularea creșterii părului. Unul dintre cele mai surprinzătoate efecte pe care le are dieta cu ulei de ricin este accelerarea procesului de slăbire, fără să îți impui interdicții greu de respectat sau un total de calorii care nu îți oferă energia de care ai nevoie pentru a realiza activitățile pe care le ai de finalizat.



Potrivit indiatimes.com, uleiul de ricin conține acid ricinoleic, o trigliceridă utilă care are efect laxativ și anti-obezitate. În aceste condiții este benefic să utilizezi uleiul de ricin pentru a scăpa de kilogramele în plus acumulate și a reveni la dimensiunile care îți permit să îmbraci ținutele preferate.



Consumul zilnic de ulei de ricin stimulează metabolismul, menține glicemia stabilă și previne foamea excesivă care te determină să comiți excese hipercalorice greu de contracarat.



Retenția de apă, rezolvată de dieta cu ulei de ricin

O altă problemă care favorizează creșterea în greutate este retenția de apă. Folosirea uleiului de ricin elimină excesul de apă de la nivelul tractului intestinal, colonului și al pereților vaselor de sânge, astfel încât eliminarea toxinelor să aibă loc la timpul potrivit, fără efecte negative asupra sănătății.



Cum să consumi ulei de ricin

Spre deosebire de alte uleiuri cel de ricin nu este apreciat din punct de vedere al gustului, dar chiar și o cantitate redusă te va ajuta să te apropii de greutatea dorită.



Pentru a-ți atinge obiectivul de slăbire va fi nevoie să consumi minimum o lingură de ulei de ricin în fiecare zi, preferabil pe stomacul gol. Dacă nu poți tolera gustul simplu este indicat să amesteci uleiul cu suc de fructe sau ghimbir pentru a-i da o savoare plăcută.



Ce rețete poți testa pentru a include uleiul de ricin în meniul tău?

drhealthyco.com oferă variante utile de rețete pentru a favoriza consumul zilnic al uleiului de ricin, fără senzația neplăcută dată de gustul greu de tolerat simplu.



Iată ce opțiuni ai la dispoziție:



1. Ulei de ricin și suc de merișoare

Este un shake delicios, care arde rapid caloriile și ameliorează aspectul zonelor afectate de celulită. De asemenea, stimulează digestia și asigură curățarea eficientă a tractului intestinal.



Ingrediente:

- 2 linguri de ulei de ricin;

- o cană de suc de merișoare.



Cum se prepară:

Amestecă cele două ingrediente și consumă shake-ul la prima oră, imediat ce te scoli, înainte de a mânca. Consumă-l zilnic timp de 2 săptămâni. Dacă nu îți place sucul de merișoare îl poți înlocui cu suc de struguri.



2. Ulei de ricin și ghimbir

Iată un remediu rapid împotriva grăsimii localizate în zona abdomenului.



Ingrediente:

- 25g de rădăcină de ghimbir;

- un pliculeț de ceai verde;

- o lingură de ulei de ricin;

- o cană de apă.



Cum se prepară:

Fierbe apa, iar după ce a dat în clocot pune ghimbirul ras și lasă la foc mic timp de 3 minute.

Oprește focul, pune pliculețul de ceai verde și lasă la infuzat 1 minut. Strecoară mixul, adaugă uleiul de ricin și amestecă bine. Bea o cană din acest amestec în fiecare dimineață, pe stomacul gol și seara, înainte de culcare.



Precauții

Deși uleiul de ricin este un remediu eficient pentru slăbit trebuie să fii prudent atunci când îl consumi. Are un efect laxativ intens și poate cauza diaree sau alte complicații dacă se administrează o cantitate prea mare ori se consumă fără niciun interval de pauză.