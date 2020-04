Ce spun astrele azi, 14 aprilie

Berbec

Trebuie sa aveti incredere in propria persoana si propiile capacitati pentru a face fata acestei zile, care se anunta a fi cumva mai dificila. Nu circumstantele va vor pune probleme, ci persoanele cu care veti colabora. Atentie mare in cine puteti si in cine nu puteti avea incredere. S-ar putea sa aveti o mare dezamagire in aceasta privinta, insa trebuie sa acceptati ca exista si persoane ascunse, care isi vad doar propriile interese si se intorc dupa cum le este lor bine. Treceti peste asta si concentrati-va pe lucrurile pe care le aveti de facut. Aveti mare grija ca spiritul de aventura sa nu va aduca pierderi financiare. Ramaneti obiectivi si practici si tineti cheltuielile sub control. Nu va aventurati in investitii financiare cu risc crescut, pentru ca sunteti in mare pericol sa pierdeti sume considerabile.



Taur

Exista si o serie de energii negative in jurul vostru, care va pot perturba activitatea si va intuneca judecata. Daca simtiti ca nu va puteti baza pe propria persoana, lasati-va pe mana cuiva in care aveti incredere. Uneori este mai usor astfel, o astfel de persoana are mai multa obiectivitate in momente controversate. Finantele se anunta infloritoare, insa grija mare cui imprumutati bani. Unele persoane nu sunt chiar de foarte buna credinta! Se poate sa va simititi putin vulnerabili si chiar pusi in dificultate de multimea deciziilor pe care trebuie sa le luati. Unele dintre ele sunt importante, cu impact semnificativ asupra vostra si a familiei pentru o perioada indelungata. Ar trebui sa luati o pauza, fie ea si scurta, sa va ganditi bine la implicatii.



Gemeni

Nu intarziati a face lucrurile care se impun facute intr-un anumit moment. Daca amanati, s-ar putea sa nu mai fie nevoie sa actionati deloc sau ca efectul sa fie neglijabil, iar actiunea voastra sa devina inutila. Unele momente cer interventie imediata, iar voi va veti confrunta din plin cu asa ceva, pe tot parcursul zilei de astazi. Totul este sa fiti pregatiti. De asemenea, aveti grija insa sa nu munciti pana la epuizare! Echilibrul si ordinea in viata va pot scuti de multe probleme pe viitor, mai ales de cele de sanatate. Acordati atentie mare starii de sanatate si nu ve stresati inutil. Daca va calmati si analizati lucrurile cu obiectivitate, s-ar putea ca solutiile sa apara destul de rapid si sa fie surprinzator de simple, ceea ce va va ajuta mult sa va relaxati.



Rac

Relatia sentimentala este deosebit de sensibila azi, deosebit de fragila. Parca v-ati pierdut curajul de a actiona in aceasta directie, nu aveti deloc incredere in propriile forte. Va este teama sa nu faceti sau sa spuneti ceva gresit, insa nu acceptati sa amanati lucurile. Nu este o atitudine inteleapta! Mergeti putin inapoi in timp si vedeti ce anume v-a apropiat, apoi mergeti pe acele actiuni care au dus la comuniunea cu partenerul. Fiti atenti si la semnalele acestuia, sigur veti intelege ceea ce aveti de facut! Munca sustinuta va face bine, desi uneori va simtiti cam obositi, insa realizarile sunt multumitoare, iar rasplata nu va intarzia sa apara.



Leu

Pastrati-va flexibilitatea in relatiile cu membrii familiei, lasati-i sa se exprime, sa-si spuna punctele de vedere, sa se manifeste asa cum isi doresc. Analizati impreuna totul si luati cele mai bune decizii. Nu va comportati dictatorial, pentru ca veti starni resentimente si atmosfera se va tensiona in mod inutil. Mai ales daca este vorba de copii mai mari, a-i lasa sa-si spuna parerea este un mod de a recunoaste ca au crescut si de a li se conferi responsabilitate. In plan profesional, este posibil sa primiti ceva bonus-uri astazi si chiar o validare pretioasa a muncii pe care ati depus-o, din partea unei persoane pe care o apreciati foarte mult.



Fecioara

Nu permiteti altora sa se interpuna in ceea ce faceti, sa intervina brutal acolo unde nu isi au locul, nici sa va umbreasca succesul. Este posibil sa apara, in a doua parte a zilei, o serie de persoane care vor sta in umbra si va vor urmari fiecare miscare, sperand ca vor putea trage foloase pana la urma. Nu le dati ocazia sa va pacaleasca si sa-si asume din rezultatele muncii pe care ati depus-o voi. N-ar trebui ca exprimarea sentimentelor sa fie dificila, insa daca luam in considerare circumstantele, s-ar putea sa fie de inteles. Totusi, incercati sa nu pareti foarte distanti si reci, pentru ca partenerul sa nu se simta lasat pe dinafara sau ignorat de-a binelea.



Balanta

Se pare ca lucurile sunt predispuse a lua o turnura nu tocmai placuta in aceasta zi. Apar o serie de conflicte domestice, pe care, daca nu veti sti sa le transati cu diplomatie, s-ar putea sa le scapati de sub control. Evitati, cu orice pret, sa va pierdeti controlul si sa va contraziceti cu partenerul in fata copiiilor, nu-i stresati si pe acestia. La serviciu, nu va manifestati prea autoritar fata de subordonati, mai ales daca acestia isi fac treburile care le sunt atribuite. S-ar putea sa starniti adversitati care sa erodeze o colaborare eficienta cu echipa in perioada urmatoare. Implicati-va mai mult in treburile casnice. Partenerii isi doresc acest lucru de la voi si nu prea mai par dispusi sa tolereze multa vreme modul in care ignorati treburi care, intre timp, au devenit urgente.



Scorpion

S-ar putea sa va treziti provocati de cineva la care nici nu v-ati fi asteptat. Se pare ca numeroase sentimente reprimate ies la suprafata si determina aceasta confruntare. Nu abordati de la inceput o atitudine ostila, poate si persoana respectiva are dreptatea sa. Incercati sa gasiti obiectivitatea necesara pentru a analiza spusele respectivului, apoi hotarati modul de actiune si vorbele pe care trebuie sa le spuneti. Daca nu sunteti atent, problemele intre voi si acest gen de persoana ar putea deveni mai acute. Ascultati-va partenerii, atunci cand acestia incearca sa discute cu voi. Calmati-va si incurajati-i sa vorbeasca, daca vedeti ca au tendinta sa se inhibe. Ar putea fi ceva de importanta capitala pentru relatia voastra.



Sagetator

Capricorn

Incercati sa gasiti cateva clipe libere in programul vostru incarcat, clipe care sa va ofere acel respiro de care aveti neaparata nevoie. Este necesar sa va reincarcati bateriile, sa cautati solutii in acest sens. Stim, sunt multe de facut, dar munca pana la epuizare si lipsa echilibrului intre toate aspectele vietii pot sa se transforme intr-un adevarat dezastru la un moment dat. Relaxati-va putin si analizati-va prioritatile; incercati sa va eficientizati activitatea, sub toate aspectele ei. S-ar putea sa descoperiti ca acordati o atentie mult prea mare unor aspecte minore, care nu va ajuta prea mult, in vreme ce ignorati chestiuni care v-ar putea aduce avantaje mult mai mari.



Varsator

Aveti tendinta de a va simti mult prea expusi, insa cercetati si vedeti daca nu cumva e doar o impresie. S-ar putea ca restul lumii sa nu fie atat de atenta la acele aspecte pe care voi le considerati mult prea vizibile si deranjante. S-ar putea sa apara o serie de probleme in plan personal, destul de sensibile, destul de deranjante. Nici sa nu va ganditi sa le ignorati, consecintele negative ale acestui fapt nu vor intarzia sa apara. Incercati sa le abordati pe rand si cu mult calm si astfel veti reusi sa gasiti solutiile care se impun si modalitatile prin care le puteti rezolva cat mai eficient. Aveti grica caci astazi sunteti foarte volatili din punct de vedere financiar. Daca veti iesi la cumparaturi, riscul este mare sa cheltuiti mult mai mult decat este intelept.



Pesti

Actionati cu ceva mai mult curaj ca de obicei. Amintiti-va ca orice calatorie incepe cu un prim pas. Daca nu veti gasi puterea de a face acest prim pas, nu veti reusi sa faceti acele lucruri pe care le-ati previzionat si care nu sunt deloc imposibile. Este drept ca un impuls din partea cuiva de incredere ar fi binevenit, dar daca acesta nu vine, faceti in asa fel incat sa incepeti de undeva. A amana lucrurile sub diferite pretexte nu va va aduce nimic bun. Daca aveti anumite lucruri asupra carora nu reusiti sa cadeti de acord, in plan domestic, este bine sa incercati sa le solutionati cat mai rapid; astazi, amanarile nu sunt bune pentru voi.