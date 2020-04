Borșul, alimentul minune pentru sănătate care nu trebuie să-ți lipsească din casă! Este un leac excelent pentru o mulțime boli

Borșul este un aliment care se folosește în mod frecvent de gospodine în preparea ciorbei, pentru a oferi un gust ușor acru și o aromă mai intensă. Ideal este să folosești borș preparat în casă, pentru că acesta este natural și nu conține aditivi adăugați.



Ei bine, puțini știu că borșul poate fi consumat și ca atare ca un medicament, pentru că are efecte senzaționale asupra sănătății. Așadar, consumă două căni de borș pe zi pentru că are efect de vindecare, dar și de prevenirea agravării mai multor boli.



Borșul, alimentul minune pentru sănătate



Tratamentul cu borș presupune o cură de trei săptămâni presupune o cură de trei săptămâni, iar în această perioadă borșul se administrează cu un sfert de oră înainte de masă. Borșul reprezintă un remediu excelent pentru tuberculoză pentru că substanțele active conținute blochează dezvoltarea bacililor care provoacă maladia, potrivit secretele.com. Cei care sunt bolnavi, trebuie să bea în fiecare zi o jumătate de litru de borș, pe stomacul gol, înainte de mesele principale.



Borșul natural, cel mai bun leac pentru oboseala cronică



Cei care suferă de alcoolism sau se confruntă cu mahmureala, trebuie să consume borș pentru că este un leac foarte bun. Dacă vrei să scapi de mahmureală și de simptomele specifice acesteia, adică amețeala, durerea de cap și senzația de vomă, trebuie doar să consumi un litru de borș. În plus, cei care suferă de dependență de alcool, trebuie să consume frecvent borș pentru că vor scăpa de acest obicei.



De asemenea, oboseala cronică poate fi alinată cu borș. Pentru regivorarea rapidă a organismului și a sistemului nervos se recomandă o jumătate de litru de borș.