6 trucuri care te ajută să slăbești fără să mergi la sală

Orice femeie își dorește să arate impecabil și să aibă un trup de invidiat, însă programul încărcat le impiedică pe multe dintre ele să aibă un regim sănătos și să meargă la sală.



În încercarea de a pierde kilogramele în plus foarte multe femei apelează la diete stricte, iar atunci când revin la alimentația obișnuită se aleg chiar cu câteva kilograme în plus față de cele pe care le aveau înainte de a ține dieta. Aceste regimuri stricte pot afecta în timp sănătatea și buna funcționare a organismului. Pentru femeile care își doresc să slăbească, dar care nu reușesc să țină o dietă sau să meargă la sală, există câteva trucuri care pot duce le pierderea câtorva kilograme fără prea mult efort, potrivit dailymail.co.uk.



1. Înțelegerea faptului că dietele nu funcționează pe termen lung

Studiile cu privire la diete au arătat că aproximativ 85% din persoanele care au urmat un regim de slăbire au pus la loc kilogramele după ce au întrerupt dieta. Pe termen lung, dietele nu reușesc să le ajute pe femei să slăbească, ba chiar pot crește riscul ca acestea să devină supraponderale. Persoanele slabe nu au un regim pe care să îl respecte și nu țin cont de anumite reguli, iar o astfel de gândire le poate ajuta și pe cele care își doresc să slăbească.



2. Mâncatul intuitiv

Instinctul uman ne poate ajuta când vine vorba de alimentație și asta pentru că organismul nostru știe singur de câtă mâncare are nevoie. Dietele nu fac altceva decât să îți programeze instinctul, lucru de care nu ai nevoie pentru a slăbi. Mai mult, cercetătorii sunt de părere că persoanele care sunt înconjurate de oameni care au un stil de viață sănătoS sau mănâncă alimente naturale sunt motivate să adopte același stil.



3. Nu te baza pe sfaturile celor care îți spun ce să mânânci și când să mănânci

Oamenii îți pot împărătăși propriile lor rețete de succes, ce au mâncat și când au mâncat, însă aceste sfaturi nu vor funcționa și în ceea ce te privește. Organismul uman este unic, motiv pentru care fiecare dintre noi funcționăm diferit. Astfel, tu știi cel mai bine când este nevoie să mânânci și ce alimente îți fac bine. Într-adevăr este o mare responsabilitate să îți stabilești singură meniul, însă cu puțină atenție poți face alegeri dintre cele mai sănătoase.



4. Mănâncă până nu mai simți senzația de foame

Încearcă să nu te mai focusezi pe procesul de scădere în greutate, ci încearcă să acorzi mai mult atenție obținerii unui stil de viață sănătos. Încearcă să alegi produse alimentare sănătoase și mânâncă o cantitate suficientă astfel încât să nu mai simți senzația de foame. Trebuie să fii atentă și la cantitatea de apă pe care o consumi pentru că atunci când corpul este deshidratat apare senzația de foame, chiar dacă organismul nu are nevoie de mâncare.



5. Mânâncă ce vrei, când vrei

Dietele impun un anumit număr de calorii, fac liste cu alimente bune și rele și te obligă să ții cont de anumite restricții. Dacă renunți definitiv la anumite alimente acest lucru poate duce la un dezechilibru în organism, acestuia lipsindu-i o serie de nutrienți importanți. Este important să mânânci exact ce îți dorești, când îți doreși, însă trebuie să ții cont de cantități.



6. Nu te mai cântări frecvent

Femeile slabe se cântăresc foarte rar, iar acest lucru le ajută să se simtă mult mai bine. Dacă te cântărești foarte des, acest lucru poate avea efecte negative asupra ta și asta pentru că din diferite motive greutatea poate varia, iar tu te vei simți descurajată.