Trebuie să știi: izolarea provoacă atacuri de panică

Obosiţi, izolați în locuințe, încărcaţi de îngrijorări și vești proaste de tot felul, facem față cu greu stresului și suntem afectați tot mai des de o afecțiune severă: atacurile de panică. Trebuie să știi: izolarea pe timp îndelungat provoacă atacuri de panică.



Atacurile de panică au devenit o problemă, mai ales în ultima vreme. Acestea apar brusc şi inexplicabil sub forma unor stări de frică şi de nelinişte, complicate aproape imediat cu dificultate de respiraţie, senzație de sufocare, palpitaţii, ameţeli sau tremurat. Unii ar putea confunda simptomele cu cele de Covid-19 însă lipsește febra, iar temerile cauzate automat de aceasta, nu fac decât să amplifice evoluția atacului de panică. Astfel de tulburări extrem de întâlnite, mai ales în condițiile de izolare stresante sau la cei care lucrează în medii cu risc, solicitante şi obositoare. Oamenii apelează fie la psiholog, fie medicul de familie pentru a solicita trimiteri la specialiști- gândindu-se că este o afecțiune organică acută, respiratorie sau cardiacă, fie la unitățile de primiri urgențe, în funcție de gravitatea simptomelor.



Stresul și insomnia factori declanșatori



Uneori atacul de panică se poate declanșa în timp ce ești pe stradă sau la volan, atrag atenția specialiștii, dar în cele mai multe cazuri apare noaptea. Perioada în care suntem cei mai vulnerabili este cea de izolare, care este un factor de stres dar și perioada de după schimbarea orei, când se decalează și ora de somn, iar organismul reacţionează, uneori, sub forma unui atac de panică. Astfel de stări, extrem de periculoase pentru organism se înregistrează la cei care suferă de oboseală cronică, de tulburări de somn și cu părecădere la cei care întâmpină un factor stresor foarte puternic.



Atacurile de panică, o boală feminină



Psihologii au remarcat și o preponderență a afecțiunii: femeile sunt cele mai expuse atacurilor de panică și în special cele cu vârsta de peste 35 de ani. În cazul lor există tulburări hormonale ce pot declanșa atacul de panică și se pare că este vârsta la care femeile sunt cel mai puternic afectate de stresuri severe: o boală gravă, o ceartă în familie, un examen al unui copil etc. Divorţul, de exemplu, spun psihologii, este unul dintre cele mai întâlnite motive ce conduc femeile către atacuri de panică. Există totuși și persoane care manifestă o tendință de ipohondrie și care, auzind și citind pe internet despre manifestările acestei afecțiuni, la cel mai mic stres dau fuga la camera de qardă a unui spital crezând că suferă un atac de panică. Întâlnim şi mulţi oameni care la cel mai mic semn de stres cred că fac atacuri de panică. Nu întotdeauna însă, o stare proastă cauzată de stres sau chiar o ușoară depresie, se transformă într-un atac de panică .



În atacurile de panică relaxarea este cheia



Sfatul specialiştilor în acest caz este foarte clar: odihnește-te şi cere ajutorul unui psiholog. De asemenea, poți apela la tehnici de relaxare care pot influența la nivel biologic organismul și pot îndepărta atacul de panică și senzațiile care îl însoțesc. Relaxându-se, corpul nu mai reacţionează ca în starea de încordare, nu mai transmite semnale panicarde iar creierul nu mai interpretează că se întâmplă ceva grav în organism. Astfel, în lipsa interpretării greşite, nu se mai transmite starea de anxietate iar cercul vicios se sparge și atacul nu se mai declanșează.