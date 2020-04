Premierul Ion Chicu acuză grav partidul Maiei Sandu

Prim-ministrul Ion Chicu a venit cu o reacţie după ce Partidul Acţiune şi Solidaritate a atacat în instanţa de judecată decizia prin care diaspora este obligată să cumpere poliţa medicală la întoarcerea în Republica Moldova.

"Am înţeles, ca cineva a atacat in instanţă decizia Comisiei Situatii Exceptionale, de a pune in practică ceea, ce şi fără decizia CSE trebuie de îndeplinit - prevederile Legii 1593 privind asigurarile obligatorii în medicină. Adică, obligativitatea fiecărui cetăţean să se asigure medical până la 31 martie. Se face politică pe tragedia oamenilor. E regretabil. Propun politicienilor respectivi sa-si aminteasca de proiectul "Adopta un vot", utilizat de ei cu atâta abilitate pentru a aduce diaspora la vot (de la distante de mii de kilometri). Să-l aplice în aceste momente grele pentru diasporă. "Adoptă o poliţă medicală" ar fi cazul ACUM", a scris Ion Chicu pe o reţea de socializare.

El a mai spus că: "sunt gata pe lângă salariul pe luna martie donat pentru lupta cu coronavirusul, să-l transfer şi pe cel din aprilie pentru a ajuta la procurarea politei pe cetăţenii în dificultate, care revin in ţară".

"MAEIE, care oferă suport cetăţenilor şi formează listele pentru rutele charter, este gata să prezinte la prima solicitare informatia necesară pentru identificarea persoanelor din diasporă, care trebuie ajutate prin internediul initiativei "Adoptă o poliţă". Rog specialiştii în "adopţie" să fie solidari la modul practic cu diaspora. Haideţi împreună să-i ajutăm pe oamenii în dificultate să respecte legea 1593. Să achite ceea, ce se cuvine medicilor", a mai menţionat prim-ministrul.