Într-o perioadă în care problemele respiratorii sunt la ordinea zilei, păstrarea unui aer umed în casă poate fi una dintre soluţiile salvatoare. Iată ce beneficii are umidificarea aerului şi cum poţi realiza acest lucru rapid.



Una dintre consecinţele temperaturilor scăzute este uscarea aerului din încăperi. Asta are urmări directe nu doar asupra pielii (care se deshidratează sau se irită), ci şi asupra căilor respiratorii. Acest lucru este ştiut de părinţii copiilor mici, care au frecvente probleme respiratorii cauzate de lipsa umidităţii din aer, însă şi de persoanele care se confruntă cu alte sensibilităţi ale aparatului respirator.



Mai puţine alergii

Cea mai la îndemână metodă este aşezarea unui vas cu apă pe calorifer. O opţiune mai costisitoare, dar ale cărei efecte pot fi controlate mai uşor, este umidificatorul. În cazul ambelor dispozitive, efectul este acelaşi, dacă umiditatea aerului atinge valori optime. Aerul umed păstrează cavităţile nazale şi sinusurile hidratate şi astfel poţi respira mai bine. Un aer umed reduce şi numărul sângerărilor nazale.



Pielea arată mai bine

Cu siguranţă ai observat că atunci când stai mai mult într-o încăpere călduroasă, cu aer uscat, pielea se usucă, la rândul ei, şi se înroşeşte. Asta pentru că apa din ţesuturile faciale se evaporă. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu plantele: cu cât aerul este mai uscat, cu atât ele arată şi se simt mai rău.



Dormi mai bine

Nu în ultimul rând, într-un aer umidificat vei dormi mai bine: dacă ai probleme cu sforăitul cauzat de congestia nazală, acest lucru se va ameliora.



La ce să ai grijă

Dacă decizi să modifici calitatea aerulului din casă, trebuie să te asiguri că nivelul de umiditate nu depăşeşte 50%. Pentru acest lucru vei avea nevoie de un aparat de măsurare numit umidometru sau higrometru.

În lipsa acestuia, te poţi orienta în funcţie de cât de umede sunt draperiile sau lenjeria de pat. Dacă umezeala din aer este prea mare, poate apărea mucegaciul.

În plus, dacă vei alege să investeşti într-un umidificator, trebuie să te gândeşti şi la faptul că va avea nevoie de întreţinerea şi curăţarea constantă, pentru a evita apariţia bacteriilor.

Şi nu, uleiurile esenţiale nu pot fi puse într-un umidificator, pentru că particulelele de ulei nu se evaporă eficient, aşa cum se întâmplă în cazul difuzoarelor.