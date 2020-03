Ce spun astrele azi, 29 martie

Berbec

Sunteti determinati sa faceti totul exact asa cum v-ati propus, iar aceasta poate avea si conotatii pozitive, dar si negative. Uneori, poate fi nevoie de putina flexibilitate, de o privire dintr-un alt unghi asupra situatiei de fapt, de o noua perspectiva care sa va ajute sa obtineti rezultatele scontate sau poate chiar mai bune. Rigiditatea poate fi daunatoare si poate cauza pagube serioase; nu faceti confuzie cu realismul, aceasta este o atitudine buna. Aveti mare grija la starea de sanatate; contextul astral denota fragilitate, asa ca va puteti confrunta cu probleme din acest punct de vedere, probleme ce nu trebuie tratate cu indiferenta.



Taur

In prima parte a zilei, grabiti-va sa va rezolvati treburile cat mai repede, pentru ca a doua parte a zilei va fi foarte agitata si plina de cele mai diverse probleme; veti obosi foarte repede, va veti epuiza energiile, care vor trebui refacute, la un moment dat. Si in familie, treburile vor fi destul de agitate, ceea ce nu va va usura deloc sarcina acestei zile. Totusi, daca veti sti sa va organizati asa cum trebuie, veti reusi sa ajungeti la finele zilei mai putin sifonati si cu rezultate satisfacatoare; va trebui insa ca, inclusiv pentru acest lucru, sa depuneti eforturi suplimentare, care va vor epuiza, daca nu veti reusi sa va mai acordati si unele perioade de respiro.



Gemeni

Ar fi bine sa va pastrati singuranta de sine pana la finalul zilei, pentru ca veti avea nevoie. Este posibil sa trebuiasca sa luati decizii importante in aceasta perioada, decizii care vor solicita intreaga voastra atentie si putere de concentrare. Ceea ce aveti de facut trebuie luat pas cu pas si nu deodata, pentru ca asa va veti aglomera mult prea mult si, la un moment, dat, s-ar putea sa va treziti cu mult prea multe de facut deodata. Colaborarea cu cei din jur, mai ales cu cei in care stiti ca puteti avea incredere, poate deveni foarte importanta, in contextul astral al acestei zile. Daca simtiti nevoie, schimbati ceva in rutina zilnica, poate astfel va mai inviorati si psihic.



Rac

Cooperarea cu cei din jur, implicati in aceleasi proiecte ca si voi insiva, este foarte importanta pentru ziua de astazi; invatati sa relationati in echipa si veti castiga mai mult decat v-ati fi astepta. Respectati munca celorlalti, pentru ca si eforturile voastre sa fie respectate; daca veti acorda creditul meritat colaboratorilor, nu doar ca veti spori coeziunea echipei si veti asigura reusita proiectelor in lucru, ci va veti asigura si apreciere si suport din partea acestor persoane si pe viitor. Si in familie, este bine sa existe o comunicare bine pusa la punct, care sa elimine neintelegerile ce ar putea sa apara si sa reglementeze neintelegeri mai vechi.



Leu

Va simtiti foarte confortabil, incepand inca de dimineata, iar acest sentiment de bine este absolut revigorant. Pentru ca lucrurile sa mearga struna, este bine sa va implicati mai mult si mai energic, fara insa a exagera. Delegati ceea ce puteti delega si concentrati-va pe ceea ce este important si esential. Nu neglijati, insa, nici detaliile, care ar putea face diferenta, in situatii extreme; gasiti-va colaboratori de nadejde si dati la o parte pe toti cei care isi doresc doar sa profite de pe urma voastra. Acest ultim lucru este valabil si in plan personal; unii ar putea sa profite de legaturile de rudenie, pentru a obtine diverse foloase.



Fecioara

Puneti-va in valoare abilitatile, atunci cand aveti posibilitatea. Fiti mereu pe faza, caci ocaziile potrivite nu apar la fiecare pas si trebuie sa le fructificati, atata timp cat conditiile sunt viabile. Nu faceti rabat de la calitate, in favoarea cantitatii; dati atentie acelor aspecte care fac diferenta. Este foarte posibil sa va dati seama ca, de fapt, ceea ce vi se pare mai ieftin, de cele mai multe ori ajunge sa fie mult mai costisitor in timp; analizati cu atentie solutiile care costa mai putin, pentru ca, de cele mai multe ori, contin capcane care inseamna costuri ascunse, ce se adauga ulterior pretului final. Exista riscul de a va pacali, mai ales daca veti actiona impulsiv.



Balanta

Inca de la inceputul zilei vor aparea tensiuni intre voi si adversarii vostri, tensiuni care risca sa submineze unele dintre eforturile voastre de pe parcursul zilei. Nu actionati pripit, lasati putin lucrurile sa inainteze, ca sa aveti posibilitatea de a vedea directia corecta de evolutie. Poate ca, in timp, evolutiile se vor dezamorsa, astfel incat sa nu mai trebuiesca sa interveniti si voi. Rabdarea va va fi pusa la incercare, insa va trebui sa mizati pe aceasta carte, ca sa aveti succes; uneori, daca mai asteptati putin, ati putea observa ca lucrurile se aseaza de la sine si ca solutiile ies in fata fara prea multe eforturi, iar lucrurile se decanteaza foarte simplu.



Scorpion

Dimineata va va fi plina de tot felul de lucruri de rezolvat, insa pana in seara ar trebui sa va mai eliberati de sarcinile de peste zi, pentru a va bucura de lucrurile marunte, dar frumoase, din viata voastra. Asta daca veti lucra suficient de eficient si de organizat; cautati neaparat modalitati de a spori eficienta, astfel incat sa nu pierdeti timp pretios pentru probleme minore. Prioritizati si organizati-va, aceasta este cheia succesului! Seara se poate sa aveti parte de o intalnire - surpriza, care va poate revigora dupa aceasta zi incarcata; chiar aveati nevoie de asta. Bucurati-va din plin de un moment special!



Sagetator

Chestiunile materiale ar putea constitui prioritatea voastra pe tot parcursul acestei zile, pana spre seara. Puneti-va la lucru abilitatile manageriale, pentru a gasi solutiile cele mai potrivite acestui tip de probleme. Daca veti trece problemele personale pe planul secund, fiti siguri ca apropiatii stiu care este motivul si, cu prima ocazie, revansati-va pentru sprijinul primit. Discutati cu partenerul despre problemele voastre si incurajati-l sa va impartaseasca problemele proprii; impreuna veti gasi solutii potrivite si veti spori coeziunea relatiei dintre voi. Fiti rabdatori cu juniorii; in unele cazuri, s-ar putea sa va puna rabdarea la incercare.



Capricorn

In prima parte a zilei, nu va fi nimic gresit sa va lasati ghidati de propriile planuri, mai ales daca le-ati gandit mult si sunteti siguri pe ceea ce ati planuit. Atata doar ca puteti cadea pe panta unei atitudini intransigente, rigide, crezand ca voi sunteti care detineti cea mai justa solutie dintre toate. Viata profesionala, interesele si hobby-urile vor fi in perfecta armonie, asa ca va veti putea bucura de o zi plina de activitati placute si interesante; fructificati din plin ocaziile de socializare, care va pot oferi informatii pretioase si relatii importante. Aveti grija la relatii cu juniorii, care s-ar putea dovedi mai dificil de manevrat decat in alte zile.



Varsator

Daca aveti de facut anumite pregatiri despre care nu doriti sa se stie, atunci trebuie sa va treziti odata cu zorile, pentru a fi siguri ca faceti excat ceea ce trebuie si exact cum trebuie. Aveti grija, totusi, cum si ce suprize pregatiti, asigurati-va ca persoana careia va adresati va agrea acest gen de actiuni. Altfel, s-ar putea sa faceti doar o gluma proasta, pentru care sa fiti tinuti minte, in sens negativ. Spre seara veti fi chemati sa mediati intr-o dipsuta intre doi prieteni intimi; nu luati parte, ci pastrati-va neutralitatea, desi acest lucru nu va fi, in mod clar, usor de realizat. Daca veti deveni partizani, riscati sa pierdeti, intr-un fel sau altul.



Pesti

Este foarte impoartant ca astazi sa va concentrati pe acele sarcini care va pot afecta viitorul si care impun luarea unor decizii imediate, fix la acest moment. Chiar daca sunteti presati sa luati o hotarare, ganditi bine lucrurile, pentru ca impactul va fi pe termen mediu si lung, si, in acest caz, nu se cade deloc sa tratati cu usurinta; nu v-ar pica deloc bine niste decizii nepotrivite. Iar daca este vorba despre chestiuni sentimentale, atunci, cu atat mai mult, trebuie sa va maximizati atentia; luati aminte si la sfaturile bine intentionate pe care vi le ofera apropiatii, ati putea gasi, in acestea, solutii foarte bune ale problemelor pe care le experimentati acum.