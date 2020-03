Astronomii cred că au găsit ''marginea'' Căii Lactee

Dată fiind poziţia Terrei, identificarea extremităţilor Căii Lactee s-a dovedit a fi o provocare.



O echipă de astronomi de la Universitatea Durkham a reuşit să afle diametrul Căii Lactee: 1,9 milioane de ani-lumină; această cifră a fost obţinută cu ajutorul calculelor şi diferitelor observaţii legate de materia întunecată şi densitatea materiei obişnuite. Dată fiind poziţia pe care o are Sistemul Solar şi Pâmântul în Calea Lactee, identificare extremităţilor galaxiei noastre se poate dovedi o provocare, notează Science Alert.



Astrofiziciana Alis Deason, alături de echipa sa, a avut o sarcină complexă de efectuat şi asta din cauza mai multor factori: densitatea materiei obişnuite şi întunecate. Astfel, într-o primă etapă, oamenii de ştiinţă au construit un model al distribuirii materiei întunecate în Calea Lactee, în care au surpins faptul că anumite regiuni prezintă o cantitat mai mică a acetei substanţe.



Oamenii de ştiinţă au fost nevoiţi să creeze aceste simulări deoarece viteza cu care materia din centrul şi din extrmităţile Căii Lactee nu se potriveşte cu cea a pe care o prezintă modele evoluţiei galactice. Ajustările realizate modelului cu datele astfel obţinute i-au ajutat pe oamenii de ştiinţă să stabilească că galaxia noastră are un diametru de aproximativ 1,9 miliarde de ani.



„În multe analize ale halo-ului Calea Lactee, limita sa exterioară este o constrângere fundamentală. Adesea, alegerea este subiectivă, dar aşa cum am argumentat, este de preferat să se definească o margine exterioară motivată fizic şi /sau observaţional. Aici am legat limita distribuţiei subiacente a materiei întunecate cu halo stelar observabil şi populaţia de galaxii pitice”, au explicat cercetătorii în studiul lor. În viitor, oamenii de ştiinţă speră să obţină date mai precise faţă de cele prezentate în acest studiu.



Studiul a fost publicat pe serverul arXiv.