Ce spun astrele azi, 27 martie

Berbec

Va fi o zi destul de bulversanta, in care zvonurile vor tulbura atmosfera linistita si va vor impiedica sa vedeti, in multe cazuri, adevarata fata a realitatii; este foarte posibil ca perceptiile sa fie deformate, iar obiectivele neclare, greu de vizualizat corect. Folositi-va de perspicacitatea voastra innascuta, pentru ca este posibil ca opozantii vostri sa profite de climatul tulbure si sa incerce sa va atraga in cine stie ce capcane. Evitati sa luati decizii importante, daca nu aveti o imagine coerenta asupra subiectului. Din punct de vedere emotional, este o zi potrivita pentru a pune bazele unor proiecte amoroase, pentru a va casatori, pentru a pleca in luna de miere; este, de asmenea, o zi favorabila inceperii unor proiecte domestice, precum renovarea sau constructia unei case. Este important sa participe alaturi de voi, acea persoana draga sufletului vostru.



Taur

Rasplata muncii grele si a implicarii pe care ati avut-o in ultima perioada se va arata astazi, inca de la primele ore ale zilei. Satisfactia muncii va fi infinita, cu rezultate pe masura; stiti ca tot ceea ce ati castigat este prin meritul vostru. Este bine sa impartasiti aceste bucurii cu persoanele cele mai importante din viata voastra; este un moment favorabil pentru a va concentra pe intarirea legaturilor cu persoanele pe care le iubiti. Intensitatea trairilor ar putea fi foarte puternica, mai ales in a doua parte a zilei; emotiile vor fi greu de retinut. Insa, poate nici nu trebuie sa va retineti. Conjunctura astrala arata unele trairi emotionale foarte puternice, care ar putea sa va puna psihicul la incercare.



Gemeni

Daca nu va simtiti in stare sa luati deciziile care se impun in anumite probleme vitale, lucrurile nu arata deloc bine pentru voi. Drumul spre frustrare si depresie este deschis, iar momentele dificile nu vor intrazia sa apara; va fi greu sa gestionati astfel de trairi sentimentale. Nu va fie rusine sa apelati, inclusiv la ajutor de specialitate, daca simtiti ca resursele interioare nu va mai ajuta sa faceti fata situatiilor aparute; discutiile cu un profesionist ar putea sa va ajute enorm in lamurirea anumitor aspecte legate de viata voastra, care inca va sunt neclare si care va ocupa mult prea mult gandurile. Este important si pentru activitatea voastra profesionala, sa solutionati aceste probleme cat mai repede.



Rac

Lucrurile sunt destul de tulburi in familia voastra, din cauza unor chestiuni de rutina, din pacate. Nu reusiti sa ajungeti la un acord cu apropiatii, in privinta unor probleme practice, care trebuie sa fie solutionate, iar acest lucru va enerveaza foarte mult. Totusi, incercati sa dati impresia de negociere si nu de impunere a cerintelor, pentru ca nu veti ajunge la o finalitate reusita, in nici un caz. Fiti conciliant in relatiile cu juniorii, mai ales daca acestia se arata ceva mai colerici si incearca sa va convinga de unele chestiuni, care sunt, in mod clar, eronate; tonul calm si explicatiile clare pot linisti spiritele intr-un mod foarte simplu.



Leu

Carisma si sarmul de care dispuneti pot sa atraga numeroase persoane in jurul vostru, unele de buna credinta, altele mai putin; se prea poate sa fiti confruntati cu sabotaje, din partea unor astfel de persoane, care isi urmaresc doar propriile interese, fara a le pasa prea mult de cei din jur. Din fericire, astrele creaza situatii favorabile pentru voi, astfel incat veti fi feriti de situatii dificile si nu veti depasi anumite limite (de legalitate sau de bun simt). Putin cate putin, lucrurile vor incepe sa se aseze pe fagas normal, in maniera dorita de voi; sustineti contextul favorabil cu actiuni concrete, care sa dea rezultatele scontate.



Fecioara

Daca munca de zi cu zi va va oferi castigurile asteptate si va va aduce un venit stabil, nu trebuie sa va aratati nemultumiti; uneori, nemultumitilor li se ia darul pe care l-au primit. Cei care va cunoasc stiu ca sunteti persoane ambitioase, care intotdeauana si-ar dori sa faca mai mult. Uneori, insa, este bine sa acceptati anumite limite si sa intelegeti ca, la un anumit moment, acela este pragul superior peste care nu se poate trece. Asteptati acele circumstante care vor face posibila ascensiunea. In plan profesional, incercati sa veniti cu noutati, pentru ca doar astfel veti reusi sa impresionati; ba chiar este posibil sa faceti un pas inainte important, spre o pozitie superioara ierarhic.



Balanta

Trebuie sa tineti cont si de parerea celor din jur, mai ales daca sunteti integrati intr-o echipa; daca veti incerca sa va impuneti parerile cu de-a forta, va fi greu sa va atingeti obiectivele stabilite. Ba chiar va veti confrunta cu un efect invers, cu sabotaje in atingerea obiectivelor stabilite. Sfatul acesta este valabil si in viata personala, domeniu in care trebuie sa va adaptati atitudinea fata de partener in functie de circumstante, daca vreti ca lucrurile sa va mearga bine in relatie; evitati, cat puteti de mult, criticile inutile. Puteti chiar sa va ganditi la o supriza placuta pentru acesta, pentru un moment deosebit petrecut impreuna.



Scorpion

Atata timp cat viitorul apropiat se arata senin si calm, nu aveti de ce sa va stresati. Unele actiuni fortate ar putea chiar sa tulbure aceasta atmosfera pasnica, de aceea ar fi bine sa nu interveniti prea mult, mai ales acolo unde nu este cazul. Concentrati-va mai mult pe relatiile cu familia, cu persoanele apropiate, renuntand, macar putin, la atitudinea rece si distanta care va caracterizeaza, in momentele in care sunteti lipsiti de chef. Relatiile cu prietenii ar putea fi periclitate de anumite atitudini nepotrivite, fie de o parte, fie de cealalta; obisnuiti-va cu ideea ca trebuie sa faceti compromisuri uneori, pentru ca lucrurile sa pastreze o aura de normalitate.



Sagetator

Viata profesionala si cea personala sunt interconectate la nivel inalt astazi, problemele existente pe unul dintre planuri, afectandu-l si pe celalalt. Atat cat tine de voi, puteti interveni pentru ca efectele negative sa nu fie supradimensionate de comportamente nepotrivite sau de vorbe aruncate la intampalre; este important sa va pastrati cumpatul, mai ales in momentele delicate. In astfel de momente, se impune a face apel, mai mult ca de obicei, la rationalitate si diplomatie; cu cat sunteti mai calmi si mai obiectivi, cu atat veti fi mai in masura sa luati deciziile cele mai potrivite. Daca aveti de gand sa investiti bani azi, fiti siguri ca v-ati documentat bine in privinta aceasta.



Capricorn

Sunt sanse mari ca astazi sa inregistrati unele success importante, care va vor insufleti si va var ajuta sa va sporiti increderea in propriile forte. Acest lucru se va repercuta pozitiv in starea voastra de spirit. Relatiile cu familia vor fi dintre cele mai armonioase. Ar fi bine sa alocati mai mult timp spre a-l petrece cu partenerul si copiii. Din pacate, exista o persoana in viata voastra, care va poate cauza probleme; din pacate, nu puteti identifica aceasta persoana, decat in momentul in care evenimentul se produce. Veti fi dezamagiti, insa daca tineti cu-adevarat la acea persoana, ar trebui sa gasiti puterea de a trece peste un astfel de moment.



Varsator

Nu veti fi intr-o dispozitie foarte favorabila astazi si este posibil sa simtiti nevoia de a va retrage undeva si a reflacta asupra chestiunilor pe care le considerati esentiale. Ar fi bine sa dati curs acestui demers, mai ales daca nu ati mai facut de mult timp acest lucru. Fiecare dintre noi avem nevoie de momente de introspectie, mai des sau mai rar. Este posibil ca o anumita chestiune din trecut sa va atraga atentia si sa va tulbure, intr-o oarecare masura: o afacere mai veche, profesionala sau sentimentala, care are darul de a va abate atentia de la probleme prezentului, de a va determina sa va pierdeti concentrarea si precizia in rezolvarea acestora.



Pesti

Folositi aceasta zi pentru a va largi orizontul de cunoastere, pentru a initia demersuri de perfectionare profesionala, de aprofundare a cunostintelor din domeniul in care activati. Fiti rezervati in furnizarea de informatii referitoare la anumite subiecte care nu sunt cunoscute pe scara larga. Unele astfel de informatii va vor fi mult mai de folos daca vor fi cunoscute de cat mai putini indivizi. In familie, aveti grija sa va manifestati interesul si disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor domestice, astfel incat sa puteti mentine un climat linistit si atractiv; ignorarea anumitor aspecte care nu merg bine, pot complica evolutii viitoare.