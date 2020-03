Aliment extrem de nutritiv, oul este nelipsit din alimentație. Consumat ca atare sau prezent ca ingredient într-o mulțime de preparate, oul are o bună reputație. Dar pe seama lui mai circulă și mituri. Să vedem ce este adevărat și fals despre… ouă.



Vom lămuri încă de la început cea mai mare 'acuzație' care i se aduce oului: aceea că mărește nivelul de colesterol din sânge. Ei bine, în această privință lucrurile nu sunt nici albe, nici negre. Sunt cam… gri. În sensul că, deși este – într-adevăr – bogat în colesterol, nu influențează nivelul acestuia în sânge. Cu toate astea, persoanelor care au hipercolesterolemie le este limitat consumul de ouă la trei, maxim patru pe săptămână.



Ouăle cu coajă maro sunt mai bune decât cele cu coajă albă



FALS. Ni se spune că pâinea neagră este mai bună decât cea albă, la fel și zahărul sau orezul brun. În privința ouălor, nu este valabil. Fie că au coaja albă sau maro, ouăle au aceeași compoziție și valoare nutritivă. Singura deosebire este aceea că unele provin de la găini cu penajul alb și celelalte de la găini cu penaj închis la culoare.



Coaja ouălor maro este mai tare decât cea a ouălor albe



FALS. Duritatea cojii nu are nicio legătură cu culoarea ei ci cu vârsta găinii. O găină tânără face ouă cu coaja mai tare, pe când una bătrână este ceva mai… superficială la acest capitol.



Oul este un aliment cu potențial alergen ridicat



ADEVĂRAT. Este și motivul pentru care gălbenușul nu este introdus în alimentația copiilor înaintea vârstei de opt luni, iar albușul le este permis abia după împlinirea primului anișor.



Fiecare ou este un pui în devenire



FALS. Un ou este un ou, fie că a fost fertilizat sau nu. Acest lucru este valabil și pentru pui, exact ca și pentru oameni. Femeile ovulează, iar găinile fac ouă. Ouăle aflate la vânzare, destinate consumului, sunt nefertilizate. Ele n-ar putea deveni pui nici dacă am vrea!



Ouăle fierte tari sunt mai sățioase



ADEVĂRAT. Un ou fiert tare ține mai mult timp de foame comparativ cu unul fiert moale. Primul rămâne în stomac circa două ore, fiind mai greu digerabil, pe când cel de-al doilea 'dispare' în 20 de minute. Este și motivul pentru care dietele de slăbire includ ouă fierte tari.



Știați că…



… necesitatea de a păstra ouăle la frigider depinde de zona lumii în care te afli? (Bineînțeles, ies din discuție condițiile în care temperaturile sunt ridicate!) De exemplu, în SUA, Japonia, Scandinavia și Australia ouăle trebuie să fie păstrate obligatoriu în frigider, deoarece ele sunt spălate pentru a preveni infestarea cu Salmonella, iar prin spălare își pierd protecția naturală.