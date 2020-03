Roșii toxice: cum îți dai seama dacă roșiile pe care le-ai cumpărat sunt sau nu toxice

Cum îți dai seama dacă ai cumpărat sau nu roșii toxice: cum să recunoști roșiile toxice.



Roșiile, încadrate oficial că fructe de botaniști, sunt extrem de populare în bucătăria românească, fiind folosite atât la prepararea unor mâncăruri, cât și ca baza pentru o serie de salate.



Puțină lume știe însă că roșiile pot fi toxice, atât din cauza unei substanțe din compoziția lor, cât și datorită modului în care sunt cultivate.



ată cum să îți dai seama dacă roșiile pe care le-ai cumpărat sunt sau nu toxice și ce efect are consumul de roșii toxice.

Roșii toxice: ce efecte are consumul de roșii toxice



Consumate în cantități moderate roșiile nu reprezintă un pericol pentru sănătatea noastră. În situația inversă însă riscul de îmbolnăvire este mare, din cauza solaninei din compoziția roșiilor.



Solanina, prezenta si in cartofi, este o substanta toxica si otravitoare pentru oameni. Simptomele otravirii cu solanina sunt greturi, varsaturi, diaree, dureri de cap si ameteli. Poate parea greu de crezut, insa in cazurile grave intoxicarea cu solanina poate duce chiar la moarte.



Rosii toxice: din cauza ca sunt un aliment acid, rosiile consumate in cantitati mari pot provoca tulburari intestinale si pot duce la aparitia refluxului gastroesofagian. Tot din cauza aciditatii foarte mari rosiile pot irita vezica urinara si pot provoca incontinenta.



Rosiile contin si foarte mult potasiu, lucru care ii poate afecta pe cei care au probleme cu rinichii; s-a demonstrat ca nivelul ridicat de potasiu din sange este una dintre cauzele aparitiei bolilor renale.



De asemenea rosiile au un continut bogat de histamina, un compus care poate provoca aparitia anumitor alergii. Cei care stiu ca sunt sensibili trebuie sa evite pe cat posibil consumul de rosii.



Nu in ultimul rand, desi poate parea greu de crezut, studiile au aratat ca rosiile pateaza dantura de cinci ori mai mult decat tigarile si cafeaua.



Consumul de rosii in cantitati mari poate provoca si alte probleme de sanatate, din cauza folosirii pe scara tot mai larga a substantelor toxice pentru tratarea solului in care sunt cultivate.



Rosii toxice: cum vezi daca rosiile pe care le-ai cumparat sunt sau nu toxice



Exista anumite semne dupa care iti poti da seama daca rosiile pe care urmeaza sa le mananci sunt toxice sau nu. Spre exemplu, rosiile sanatoase nu ar trebui sa aiba coada uscata. O rosie este toxica daca are coada lemnoasa; acesta este un semn ca s-au folosit chimicale pentru accelerarea procesului de crestere a rosiei.



Un alt semn prin care poti recunoaste rosii toxice: taie in jumate rosia si priveste cu atentie in sectiune. Daca in pulpa vezi un cerc alb, inseamna ca rosia a fost tratata cu pesticide.



Tot cu o rosie taiata in doua, urmareste ca alveolele in care se afla semintele sa fie uniforme, iar sucul sa nu fie vascos. Daca sucul este vascos acesta este semn ca rosia a fost crescuta cu chimicale.