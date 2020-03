Adevărul despre cafeaua cu lapte, ce se întâmplă în organism când o bei

Obișnuiești să bei cafea cu lapte? Care este adevărul despre această băutură pentru care mulți optează nu doar dimineața, ci în mai multe momente ale zilei?



Cafeaua cu lapte este sănătoasă sau nu, provoacă probleme digestive?



Medicul nutriționist Mihaela Bilic a dezvăluit care sunt avantajele unei cafele cu lapte: este energizantă și ține de foame.



Într-o postare pe contul său de Instagram, Mihaela Bilic spune de ce este bine să bei cafea cu lapte.



“Cafeaua cu lapte ține de foame ca și o ciorbă.



Cafeaua este un stimulent pe toate planurile: ne trezește, ne face mai atenți, ne sporește performanțele sportive, ne pune tubul digestiv la treabă și accelerează slăbitul. Spre deosebire de cafeaua neagră, care grăbește golirea stomacului, cafeaua cu lapte are un efect invers: ține stomacul plin timp de 2-3 ore, precum o ciorbă. Mulți consideră acest lucru un dezavantaj, spunând că o cafea cu lapte ar fi indigestă. Termenul este nepotrivit, nu trebuie să confundăm indigestia cu un stomac plin. În realitate se produce un lucru foarte simplu: proteinele din lapte precipită sub acțiunea taninurilor din cafea. Prin urmare, cafeaua cu lapte va avea o consistență de lapte bătut/brânză proaspătă, deci se elimină mai greu din stomac.



În cazul în care nu știți cum să scăpați de senzația de foame cu cat mai puține calorii, apelați la o cafea cu lapte. Indiferent dacă e consumată ca mic dejun sau gustare între mese, în ceașcă sau în pahar, aveți in ea un prieten al curei de slăbire - și vă aduce și o doză de energie suplimentar", a spus medicul nutritionist Mihaela Bilic.



Beneficiile cafelei



Oamenii de stiinta au descoperit ca bauturile bogate in cofeina sunt foarte bune pentru sanatatea inimii. Cei care nu beau cafea sau bauturi cu cofeina nu stiu ce pierd!



Daca studiile mai vechi sustineanu ca bautura cu care ne incepe dimineata, cafeaua, ne face rau si ca aceasta ar creste pulsul si provoaca palpitatii, noile cercetari demonstreaza exact contrariul! Potrivit oamenilor de stiinta, o cafea tare dimineata este foarte buna si sanatoasa si nu provoaca nicio problema cardiaca! Dimpotriva, protejeaza inima! In plus, sa nu uitam ca contine antioxidanti, atat de benefici pentru organism.