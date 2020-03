Iată ce grupă de sânge, se pare, e cea mai rezistentă la coronavirus

Oamenii de știință chinezi au descoperit, în urma studiilor făcute pe pacienți infectați cu COVID-19, că persoanele cu grupa de sânge A sunt mai sensibile la infecție. La polul opus se află cei cu grupa 0, care sunt mai rezistenți, scrie newsweek.ro care citează cercetările unui grup de oameni de știință chinezi, pub=licate pe medRxiv.

Potrivit cercetătorilor, distribuția normală a tipului de sânge la cetățenii din Wuhan este următoarea: 34% au tip de sânge O (I), 32% au sânge de tip A (II), 25% au sânge de tip B (III) și 9% au sânge tip AB (IV).

Pentru a obține aceste date, oamenii de știință au analizat un grup de control format din 3.700 de cetățeni Wuhan neinfectați, potrivit studiului „Relationship between the ABO Blood Group and the COVID-19 Susceptibility”, coordonat de mai mulți cercetători chinezi și publicat de medRxiv.

Majoritatea pacienților cu coronavirus din Wuhan (38%) au tipul de sânge A (II), în timp ce 26,4% au tipul de sânge B (III) și 25,8% au tipul de sânge O (I). Cel mai mic număr de pacienți (10%) au grupa AB (IV), fiind și cei mai puțini în oraș.

Prin urmare, ponderea persoanelor cu tip de sânge A (II) este mult mai mare în rândul pacienților cu coronavirus decât în mod normal, în timp ce persoanele cu sânge de tip O (I) sunt mult mai puține.

Pentru a verifica aceste date, cercetătorii au analizat 398 de pacienți suplimentari din Wuhan și Shenzhen, iar noile date susțin ipoteza că persoanele cu sânge de tip A (II) sunt cele mai sensibile la infecția cu coronavirus.

Această ipoteză este o atenționare pentru cei care au grupa de sânge A (II) să nu se abată de la recomandările autorităților de prevenție a infectării, alături de ceilalți cetățeni.