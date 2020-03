Deși îl cunoaștem ca aliment, beneficiile usturoiului în medicină sunt de necontestat. În urmă cu 10 ani, un studiu amplu realizat de cercetătorii britanici a certificat faptul că usturoiul reduce semnificativ simptomele virozelor respiratorii, pe lângă alte beneficii intens analizate de specialiști. De curând un alt mare beneficiu a ieșit la iveală: usturoiul încolțit este de cinci ori mai bun decât cel proaspăt.



Usturoiul, această legumă miracol, considerată de specialiști naturopați unul dintre cele mai puternice medicamente naturale, este întotdeauna o alegere bună. Însă usturoiul încolțit este de cinci ori mai eficient. Aceasta este concluzia unui amplu studiu al medicului coreean Jong-Sand Kim, publicat recent în prestigioasa publicație Journal of Agricultural and Food Chemistry.



Potrivit studiului, usturoiul încolțit conține de cinci ori mai mulți antioxidanți decât usturoiul proaspăt și în plus, conține o cantitate de cinci ori mai mare de alicină, iar multe studii au arătat că acest compus benefic poate încetini dezvoltarea aterosclerozei, tratează scăderea tensiunii arteriale și poate preveni dezvoltarea cancerului.



„Procesul de germinare sau de încolțire a plantelor îmbunătățește de fapt conținutul nutrițional al acestora, aceasta fiind si explicția abundenței de oferte de produse alimentare încolțite, de la semințe la legume și alte vegetale. Explicația constă într-o reacție de „autoapărare' a plantelor aflate în plin proces de germinare, când vegetalele se află într-o fază de sensibilitate maximă față de bacterii și virusuri. Plantele, printre care și usturoiul produc în aceste perioade phytoalexină, un produs chimic cu efect protector puternic care este toxic pentru microorganisme și insecte, dar este deosebit de benefic pentru sănătatea umană', se arată în studiul coreean.



Atenție! Usturoiul prăjit, sub formă de fulgi sau de pulbere uscată, își pierde majoritatea calităților medicinale.