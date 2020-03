„The Brussels Times”: Filip și PDM riscă să rămână în istoria Moldovei ca trădători ai națiunii

Un editorial publicat în „The Brussels Times” despre procesul de formare a unei coaliții PSRM-PDM sugerează că Pavel Filip și PDM riscă să rămână în istoria Moldovei ca trădători ai națiunii. Asta în condițiile în care, potrivit articolului, o coaliție PSRM-PDM va duce țara în izolare internațională, la instaurarea dictaturii și la întărirea pozițiilor Rusiei în regiunea de sud-est a Europei.



În editorialul în care sunt analizate toate posibilele urmări nefaste ale unei coaliții PSRM-PD, autorul avertizează că un asemenea parteneriat politic ar putea provoca probleme majore de ordin economic, ar putea duce la instaurarea dictaturii și la revoluție, dar și la alegeri parlamentare anticipate, care vor lăsa PD în afara Legislativului.



„Moldovenii le pot ierta multe politicienilor – prostia sau incompetența, viziunile geopolitice și chiar corupția, dar moldovenii nu le vor ierta trădarea”, notează editorialistul Marcus Nielsen.



Acesta susține că în ultimii zece ani, PD a făcut parte numai din coaliții pro-europene, iar acum este gata să dea țara pe mâna Rusiei cu titlu gratuit.



Autorul notează că Moldova are o democrație și instituții de stat slabe. Ea este vulnerabilă în fața influențelor Kremlinului, astfel că Uniunea Europeană riscă să se trezească la granița sa cu un cap de pod puternic al Kremlinului, care, în perspectivă, s-ar putea transforma în unul militar.



În editorial este amintit faptul că în iunie 2019, după o criză de lungă durată, PDM a fost debarcat de la putere, pomenindu-se în opoziție. Cu susținerea UE și SUA, a fost creată o coaliție dintre PSRM și ACUM, fiind format guvernul pro-occidental al Maiei Sandu.



„Noua putere din Moldova a beneficiat de un credit de încredere uriaș din partea Bruxelles-ului și Washingtonului. Și asta a fost greșeala fatală: nu era cazul să se investească atâta încredere în politicieni ca Dodon, a cărui viclenie poate concura doar cu corupția”, scrie autorul editorialului.



Articolul descrie prăbușirea coaliției dintre PSRM și ACUM, calificând-o ca „cel mai mare eșec politic al Occidentului în spațiul post-sovietic”. Noua criză guvernamentală a fost provocată de Dodon, care a simțit că politicile anticorupție ale Maiei Sandu au devenit o amenințare pentru el.



Potrivit editorialistului, președintele pro-rus a reușit să devină conducătorul de facto al Moldovei, deși țara este parlamentară. Acum planul lui Dodon este că încropească o coaliție cu Pavel Filip pentru a avea o umbrelă politică pentru guvernul său.



Autorul amintește și turnurile neașteptate în activitatea politică recentă a lui Filip. Acesta a participat, anterior, la acțiuni de protest anti-Dodon, a cerut suspendarea lui Dodon și a criticat vehement discursul președintelui rostit la ONU.



„Acum, acesta negociază cu „trădătorul intereselor naționale” formarea unei majorități parlamentare cu socialiștii pro-moscoviți”, notează The Brussels Times.



Autorul menționează că justificările lui Filip privind condiționarea cursului european nu țin.



„Trebuie să înțelegem că la formarea coaliției dintre democrații lui Filip și socialiștii lui Dodon nu va avea loc nici o reorientare a politicii externe a țării. Asta va conduce doar la întărirea definitivă a pozițiilor Moscovei în sud-estul Europei”, scrie „The Brussels Times”.



Autorul menționează că Igor Dodon este un vasal veritabil al lui Vladimir Putin, fiind un produs al propagandei Kremlinului și un agent de influență rusă în Moldova.



„Dacă negocierile dintre Filip și Dodon se vor încununa cu succes, asta ar putea să însemne pentru Europa pierderea definitivă a Moldovei și transmiterea ei în mâinile Kremlinului”, consideră The Brussels Times.



Autorul editorialului crede că Occidentul trebuie să ia o poziție fără compromisuri în raport cu Filip, inclusiv să-l declare indezirabil în tot spațiul occidental ca fiind persoana care și-a trădat poporul și visul european al acestuia.



„El (Filip) mai are șansa să aleagă. Ori rămâne în istorie ca un politician care a reușit să oprească împingerea țării sale pe orbita Kremlinului, sau să fie blestemat că a comis acest act de trădare”, concluzionează articolul.