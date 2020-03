Secretarul CEC, Maxim Lebedinschi, cumătru cu magistratul Vladislav Clima, care judecă dosarul candidatului Partidului „ȘOR”

Secretarul Comisiei Electorale Centrale (CEC), Maxim Lebedinschi, cel care a cerut insistent scoaterea din cursa electorală de la Hâncești a candidatului Partidului „ȘOR, Vitalie Balinschi, este cumătru cu magistratul Vladislav Clima, care judecă la Curtea de Apel Chișinău dosarul lui Balinschi. Lebedinschi pare să aibă relații adânci în justiție. Presa a scris că el este ginerele fostului procuror general, Valeriu Balaban, care are relații strânse în justiția moldovenească.



Unimedia a scris anterior că Lebedinschi este ginerele ex-procurorului general, Valeriu Balaban. La rândul său, presa a scris astăzi că Balaban este finul de cununie al magistratului Curții de Apel, Sergiu Furdui, care, totodată, este și naș al judecătorului Vladislav Clima, raportorul pe dosarul Balinschi.



Despre relațiile de cumătrism dintre Clima și Lebedinschi a scris și portalul deschide.md, într-o anchetă reportericească .



Într-o investigație publicată pe portal se arată că Lebedinschi este și un apropiat al actualului ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi. Ambii au lucrat la același birou de avocați - „Lebedinsky and Parteners”, scrie portalul. Potrivit investigației, la începutul acestui an, actualul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi i-a luat apărarea lui Clima care voia să fie promovat în funcție administrativă la CSJ.



Magistratul Vladislav Clima a intrat în vizorul presei, în ultima perioadă, pentru hotărâri controversate în dosare de rezonanță, precum cel cu anularea alegerilor din Chișinău, sau pentru averea sa, agonisită bănuitor de rapid, din surse neclare.