4 mituri despre țigările electronice

Deși sunt promovate adesea ca o alternativă ideală pentru tutun, în cadrul strategiei de renunțat la fumat, țigările electronice reprezintă încă subiectul multor convingeri greșite. Află ce mituri nu trebuie să crezi despre țigările electronice și protejează-ți sănătatea în mod corect.



Poate că ai auzit și tu că este bine să folosești țigări electronice pentru a uita mai ușor de tutunul din țigările clasice, dar nu există o bază clară pentru a crede că acest produse sunt sigure și pure. Principalele mituri despre țigările electronice detaliate de www.livescience.com te vor ajuta să diferențiezi reclamele de realitate și să iei măsuri eficiente pentru a reduce riscurile. Chiar dacă pare util să apelezi la aceste produse în timp ce faci tot posibilul pentru a renunța la fumat, să știi că studiile de specialitate nu le-au confirmat în mod uniform eficiența sau siguranța.



Iată ce mituri despre țigările electronice nu trebuie să crezi:



1. Vaporii emiși de țigările electronice sunt puri

Lichidul dintr-o țigară electronică va include nicotină, apă și un solvent (de obicei glicerină sau propilen glicol).

De asemenea, se pot adăuga substanțe care dau o aromă aparte, de exemplu uleiuri esențiale. La prima vedere ți se poate părea un amestec pur, dar modul de funcționare al țigării electronice ar putea produce compuși nocivi. Astfel, studiile recente au identificat numeroase impurități în vaporii eliberați de aceste produse, de la formaldehidă până la metale grele. În plus, vaporizarea propilen glicolului este un factor iritant pentru ochi și căile respiratorii.

În cadrul unui studiu recent s-au descoperit formaldehidă, acetaldehidă și acetonă în vaporii eliminați de mai multe variante de țigări electronice. „Am identificat nicotina, desigur, dar și alți compuși periculoși pentru sănătate”, a declarat dr.

Maciej Goniewicz, profesor asistent de oncologie de la Centrul Anti-Cancer Roswell Park din Buffalo, New York, participant la studiu, pentru www.livescience.com.

Problema este că utilizatorii pot crește voltajul dispozitivului, obținând vapori mai denși, cu mai multă nicotină, dar echipa dr. Goniewicz a constatat că și ponderea substanțelor nocive va crește.



2. Țigările electronice nu sunt periculoase

În afară de riscul potențial prezentat de componentele chimice produse care periclitează sănătatea pe termen lung există și un alt risc al țigărilor electronice. Nicotina lichidă este foarte toxică dacă este înghițită, iar în unele cazuri s-a raportat ingerarea accidentală de copii sau bebeluși. Riscul va crește dacă pachetul are culori interesante sau dacă se folosesc substanțe care dau o aromă plăcută produsului.

„Se repetă des ideea că țigările electronice sunt sigure pentru că le poți cumpăra fără rețetă, dar dozele pot fi fatale.

O linguriță de nicotină lichidă este suficientă pentru a provoca decesul unei persoane cu o greutate de 90 kg”, spune dr. Robert. A Bassett, toxicolog de la Centrul Medical Einstein din Philadelphia.



3. Țigările electronice te ajută să renunți la fumat

Există un număr redus de studii focalizate pe analiza efectului țigărilor electronice asupra succesului în cadrul procesului de renunțare la fumat, iar rezultatele sunt mixte. Atfel, deși în unele situații folosirea țigărilor electronice a determinat reducerea numărului de țigări obișnuite, se pare că nu crește șansele de a renunța definitiv la acest obicei.

Oamenii de știință au concluzionat că studiile disponibile până în prezent nu arată că țigările electronice influențează reducerea numărului total de fumători.



4. Țigările electronice nu produc efecte nocive de tipul fumatului pasiv

Un criteriu important în procesul de promovare a țigărilor electronice este faptul că nu produc vapori toxici pentru cei din jur. Cu toate acestea, inspirarea vaporilor nu este un lucru inofensiv. Deși experții sunt de acord că nivelul de componente toxice din vaporii inspirați pasiv este mai redus față de fumatul pasiv, în continuare se va realiza contactul cu particule de metale grele și alte substanțe care pot deteriora plămânii.