Ce spun astrele azi, 9 martie

Berbec

S-ar putea sa existe momente care sa va infurie teribil, candva, pe parcursul zilei, iar astfel de momente pot sa va afecteze echilibrul interior, sa va dezechilibreze din punct de vedere emotional; de multe ori sunteti tentati sa actionati sub influenta impulsurilor de moment, iar acest lucru are potential daunator. Ar fi bine sa aveti o anume persoana pe care sa va bazati pentru a va recapata echilibrul psihic, pentru ca, altfel, va va ficam greu sa faceti fata. Gasirea unei modalitati de a va calma este esentiala pentru bunul mers al zilei de astazi. Urmariti-va obiectivele pe care le aveti de atins cu tenacitate si, prin munca asidua, veti reusi, fara indoiala, sa o scoateti la capat cu bine.



Taur

Astrele va indeamna sa va relaxati, sa va odihniti astazi, sa va refaceti echilibrul interior, in cazul in care considerati ca acesta va este afectat. Daca sunteti obositi, este mult mai bine sa actionati pentru a va reveni, decat sa va fortati limitele. Nu veti da randament in aceste conditii, ba chiar s-ar putea sa faceti greseli destul de costisitoare, daca insistati sa va implicati in cine stie ce intreprinderi solicitante. Oricum ar fi, este foarte important sa pastrati stresul la limite minime si sa faceti in asa fel incat sa va pastrati optimismul si spiritul pozitiv. Nu va lasati in voia evenimentelor, pentru ca astfel veti fi atrasi intr-un vartej de desfasurari care va exacerba stresul, nu il va limita.



Gemeni

Nu ar trebui sa luati decizii strategice astazi, pentru ca la capitolul viziune nu stati deloc grozav. Nu veti reusi sa vedeti, asa cum trebuie, imaginea de ansamblu, ceea ce va fi un mare impediment in calea unor astfel de decizii. Ca urmare, ar trebui sa va limitati la micile chestiuni, mai putin ample, insa la fel de importante. Cu pasi mici, s-ar putea sa ajungeti, totusi, acolo unde va doriti. Este directia de urmat, avand in vedere ca, astfel, riscurile sunt mult mai mici, iar reusita mult mai la indemana. O comunicare constructiva cu cei din jur poate fi de mare ajutor, in masura in care se bazeaza pe sinceritate absoluta.



Rac

S-ar putea sa fie nevoie sa va confruntati cu o situatie in care cineva din anturajul apropiat s-a purtat fara onestitate, pe ascuns; dezamagirea va fi mare, mai ales daca este vorba despre o persoana in care aveati incredere. Pe langa faptul ca nu prea veti sti cum sa reactionati in aceasta situatie, si increderea in persoana respectiva va fi stirbita destul de mult. Modul in care vor evolua lucrurile va depinde insa de gravitatea situatiei. Trebuie, totusi, sa actionati cu intelepciune, mai ales daca este vorba despre copii; important este sa-i faceti sa inteleaga ca au gresit si ce ar fi trebuit sa faca sa nu mai repete greseala.



Leu

Fiti mult mai atenti ce prieteni sau colaboratori va alegeti astazi, pentru ca planurile voastre sa ajunga la o finalitate fericita. In plan profesional, riscurile sunt mult mai mari, deci acest aspect necesita, pe acest domeniu, o atentie mult sporita. Mai ales oamenii de afaceri trebuie sa verifice temeinic cine sunt cei cu care urmeaza sa se asocieze, fiindca mai tarziu, daca vor apare probleme, lucrurile vor putea fi reglementate cu mai mult efort, si nu vorbim aici numai de bani. Copiii ar putea sa va aduca unele probleme astazi, pe care va trebui sa-i ajutati sa le rezolve; indiferent depsre ce este vorba, aveti grija ce on adoptati; fiti fermi, insa diplomati.



Fecioara

Actiunile foarte complexe va vor ridica o multime de probleme de logistica si organizatorice care va vor epuiza fortele, pur si simplu; o anumita organizare in ceea ce faceti va poate fi de mare folos. Consecintele greselilor in aceste cazuri pot fi cauzatoare de multe neplaceri, ceea ce sporeste presiunea asupra voastra. Daca reusiti sa beneficiati de ajutor competent in aceste probleme, atunci sunteti unul dintre fericiti, pentru ca lucrurile se vor derula mai usor, iar probabilitatea de a face greseli va scadea. Fluctuatiile emotionale nu vor lipsi, fiind strans legate de evolutiile acestei zile; aveti nevoie de cineva cu putere stabilizatoare, o persoana mai puternica a carei sarcina ar fi sa va echilibreze emotional.



Balanta

O atmosfera foarte placuta va confera un plus de energie pe care trebuie sa va mobilizati si sa-l folositi in mod constructiv, pentru a realiza cat mai multe astazi. Trebuie sa profitati din plin de contextul sau contextele favorabile ce vor aparea pe parcursul zilei, mai ales din punct de vedere profesional. Rezultatele se vor vedea insa, abia in zilele urmatoare, asa ca trebui sa aveti ceva rabdare; asteptarea nu va fi in zadar si, cu siguranta, va fi inteleapta. Nu este recomandabil sa va descurajati dintr-o data, pentru ca riscati sa faceti greseli care va pot aduce probleme. Luarea unei decizii in cat mai buna cunoastinta de cauza trebuie sa primeze.



Scorpion

Va este greu sa va concentrati astazi, chiar si in activitatile cele mai simple; totul va cere un consum mult prea mare de energie. Daca oboseala pune stapanire pe voi, nu ezitati sa va odihniti si sa va refaceti fortele. Daca aveti probleme care va distrag de la ceea ce trebuie sa faceti, ar fi bine sa va concentrati eforturile pentru a le rezolva. Nu este bine sa va fortati in a face anumite lucruri sub presiune, pentru ca nu va vor iesi. Finalitatea lor in conditii bune va fi perimata, astfel incat, recomandabil ar fi sa va concentrati pe ceea ce puteti face. Actionati cu luciditate si nu cu emotivitate si veti avea mult mai multe de castigat.



Sagetator

Daca aveti ocazia sa schimbati idei si informatii cu alte persoane, de preferinta cunoastinte noi, nu ezitati sa profitati din plin de ocazie; daca este cazul, initiati voi insiva o baza de discutii, astfel incat sa obtineti informatiile de care aveti nevoie, cele care v-ar fi folositoare. Vor fi chestiuni de mare folos in perioada imediat urmatoare. In familie s-ar putea sa va confruntati cu o serie de probleme, legate de vinovatie. Poate cineva a facut o boacana si ezita sa-si asume responsabilitatea sau incearca sa dea vina pe altcineva. Fiti mediatori in astfel de chestiuni si incercati sa aplanati situatia cu cat mai multa diplomatie.



Capricorn

Nu sunt imposibile anumite schimbari radicale si imprevizibile in desfasurarile de evenimente de astazi si ar fi bine sa fiti pregatiti pentru asta, suflteteste, mai ales. Veti fi pusi in fata unor situatii tensionate, pe care ar fi recomandabil sa le tratati cu moderatie si sa faceti in asa fel incat sa le detensionati. Nu este cazul sa mai puneti si voi « gaz pe foc » si sa intetiti valvataia; tactul si diplomatia va pot salva de multe momente tensionate. In acest tip de context este foarte posibil sa va si ardeti. In plan personal, aveti grija la semnalele pe care le veti primi de la apropiati; unii dintre ei chiar va solicita ajutorul, in chestiuni mai mult sau mai putini importante.



Varsator

Interactiuni cu alte persoane pot sa va distruga anumite viziuni pe care le aveati asupra unor situatii, ceea ce va cam debusoleaza si va obliga sa va reconsiderati sistemele de apreciere si strategiile de actiune. Nu prea va convine acest lucru, mai ales cand credeati ca aveti totul foarte clar in minte. Nu veti avea insa de ales. Va trebui sa va adaptati, daca vreti sa mai faceti cate ceva pe ziua de azi. Reevaluati cu obiectivitate situatiile nou aparute si nu va stresati degeaba pentru ceea ce nu exista, in fapt. In plan personal, este cazul sa faceti aprecieri cat mai pertinente, asupra situatiei de fapt, astfel incat deciziile pe care le veti lua sau fie cele mai potrivite.



Pesti

Apar o serie de probleme care va vor tine in stare de alerta pana spre finalul zilei si va trebui sa gasiti forta de a le face fata. Atentie, totusi, sa prioritizati asa cum trebuie aceste chestiuni, pentru a nu va epuiza chiar de tot. Rezolvati mai intai ceea ce este urgent, stringent si lasati restul la urma. Puteti sa va bazati si pe ajutorul celor din jur astazi, pentru ca astrele spun ca veti avea destui prieteni in jur, dispusi sa va ofere suportul lor. Familia, de asemenea, este gata sa va ofere sprijin si sa va ofere un mediul potrivit pentru a va reface fortele dupa o zi istovitoare.