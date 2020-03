Ce muzică preferă, de fapt, vacile?

Unele studii sugerează că vacile care ascultă muzică produc o cantitate mai mare de lapte.



Muzica joacă un rol important în viaţa noastră şi adesea când suntem la muncă ne poate ajuta să ne concentrăm să fim mai eficienţi şi mai productivi. Aparent, de-a lungul timpului şi producătorii de lapte au încercat o strategie asemănătoare şi le-au pus văcuţelor muzică pentru a le relaxa şi pentru a obţine mai mult lapte. Un studiu a trecut de pragul intuiţiilor şi a dorit să testeze această teorie, oamenii de ştiinţă adunând date care sugereau că, în funcţie de tipul muzicii, văcuţele chiar puteau produce o cantitate mai mare de lapte, notează NPR.



Acest studiu efectuat de către Universitatea Leicester din Marea Britanie a descoperit că cântecele lente, care ating până la 100 de bpm (n.r beats per minute) reduc stresul pe care îl resimit vacile şi duce la o creştere a productivităţii, în medie, cu trei procente. Această limită a dat naştere unui playlist interesant: „Back in the U.S.S.R” de la The Beatles; „Space Cowboy” de la Jamiroquai sau „Pumping on Your Stereo” de la Supergrass.







„Se pare că muzica lentă a avut ca efect atenuarea stresului şi relaxarea animalelor, ceea ce a dus la un randament mai mare al producţiei de lapte”, explică Adrian North, unul dintre psihologii din spatele acestui studiu.



Anne Marie de Passille, o cercetătoare din Canada specializată în comportamentul şi bunăstarea bovinelor, explică faptul că nu a mai existat o altă echipă de cercetători care să reia experimentele pe care le-a condus Adrian North şi, din această cauză, există o serie de îndoieli legate de rezultatele obţinute. De asemenea, scara la care care acel experiment a avut loc, vorbim aici de numărul mari de animale, ridică costuri financiare mult prea mari pentru a putea fi repetat în prezent.