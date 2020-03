Studiu. Lipsa somnului îți afectează sănătatea mai mult decât crezi

Cu siguranță știai că lipsa somnului îți elimină rezervele de energie, dar efectele negative nu se opresc aici. Află ce impact poate avea asupra sănătății tale.



În urma studiilor efectuate s-a constatat că prea mult sau prea puțin somn favorizează declanșarea afecțiunilor cardiovasculare. Dacă dormi mai puțin de 5 ore în fiecare noapte ești mult mai predispus la un atac de cord. Riscul creat este asemănător celui apărut ca urmare a fumatului. Astfel, odihna adecvată devine din ce în ce mai importantă pentru a avea un organism puternic și a preveni îmbolnăvirile.



Deși majoritatea persoanelor conștientizează că lipsa somnului le-ar putea afecta negativ, consideră că presiunile din plan profesional pot justifica reducerea drastică a timpului de odihnă. Din acest motiv de multe ori poate ai observat că prieteni tăi, rudele sau chiar tu postați pe rețele de socializare la ore extrem de târzii, după un program de lucru foarte lung. Cu toate acestea, lista de efecte negative ale epuizării datorate somnului insuficient continuă să crească.



Potrivit studiilor prezentate la întrunirea specialiștilor în cardiologie la nivel european, prea puțin sau prea mult somn cresc riscul de afecțiuni cardiovasculare, printre problemele create fiind atacurile de cord, insuficiența cardiacă, aritmia, depunerea grăsimilor pe pereții arterelor și accidentele vasculare cerebrale.



„Ne petrecem o treime din viață dormind, însă deocamdată nu știm totul despre impactul lipsei de odihnă asupra sistemului cardiovascular. Potrivit rezultatelor obținute până acum, este absolut necesar să se respecte numărul indicat de ore de somn, în caz contrar efectele negative asupra corpului pot deveni cronice și s-ar putea extinde asupra tuturor organelor”, a explicat dr. Epameinondas Fountas, specialist cardiolog.



Ce se întâmplă când nu dormi suficient

Chiar dacă fiecare persoană este diferită și nevoile de odihnă pot varia în funcție de vârstă, anotimp sau mediul ambiant, în general sunt recomandate 7 ore de somn în fiecare noapte. Acest număr de ore este intervalul necesar pentru a susține dezvoltarea cognitivă, funcțiile creierului și prevenirea cancerului sau a decesului.

În ceea ce privește bolile cardiace, specialiștii consideră că organismul are nevoie între 6 și 8 ore de somn.

Dacă te odihnești mai puțin decât numărul de ore recomandat, riscul coronarian va crește cu 11%. De asemenea, lipsa somnului predispune persoanele în cauză la un atac de cord în următorii 9 ani, cu șanse reduse de supraviețuire. Există riscuri și dacă dormi prea mult. Astfel, s-a constatat că riscul de boli cardiace crește cu până la 33% în cazul în care dormi foarte mult.

Contează și cât de profund este somnul și felul în care dormi.

Astfel, în cazul persoanelor care se trezesc des noaptea, riscul de ateroscleroză crește cu până la 27%. Reducerea diametrului vaselor de sânge poate provoca înfundarea arterelor sau poate contribui la declanșarea insuficienței cardiace, a unui atac de cord sau a anevrismelor.

În cadrul unui studiu realizat în Suedia, desfășurat pe o perioadă de 20 de ani, s-a constatat că bărbații în vârstă de 50 de ani care dorm mai puțin de 5 ore în fiecare noapte ar putea avea un risc dublu de boli cardiace peste 20 de ani. Riscul creat este asemănător cu cel cauzat de fumat sau diabet.



Motive în plus ca să te odihnești suficient

Dincolo de riscurile cardiovasculare, lipsa somnului poate afecta și silueta. De exemplu, specialiștii au constatat că odihna insuficientă încetinește metabolismul și favorizează obezitatea. De asemenea, agravează inflamațiile, ceea ce ar putea duce la înrăutățirea artritei sau a reumatismului.

Dacă ai probleme cu acneea este bine să acorzi atenție și orelor de somn. Nu doar dieta și produsele cosmetice influențează aspectul tenului, ci și odihna. Dacă dormi prea puțin, acest lucru ar putea favoriza apariția coșurilor și poate agrava inflamațiile de sub piele. Încearcă să dormi atât cât trebuie și vei vedea că și leziunile acneice se vor vindeca mai ușor, fără să lase cicatrici.

Nu este interzis să mergi din când în când la o petrecere și să dormi mai puțin în acea noapte, dar nu transforma acest lucru într-un obicei. Dacă în timpul weekendului dormi mai puțin, impactul pe termen lung nu va fi accentuat, dar dacă vei dormi prea puține ore în fiecare noapte, efectele asupra sănătății nu vor întâzia să apară.