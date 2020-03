Uleiul de palmier: păreri pro și contra. Cât de sănătos e uleiul de palmier

Mare atenție la uleiul de palmier: cât de sănătos este de fapt și când devine cancerigen.



Uleiul de palmier a devenit tot mai popular în ultima perioadă, fiind considerat de mulți drept o alternativă sănătoasă pentru gătit a uleiului rafinat de floarea soarelui. De asemenea, uleiul de palmier este deja folosit pentru prepararea unor produse precum margarina, înghețata, dulciurile sau cerealele pe care le mâncăm la micul dejun.



Au apărut însă informații potrivit cărora lucrurile nu ar sta chiar așa. Care este adevărul? Este uleiul de palmier bun pentru consum sau nu?



Uleiul de palmier: când devine uleiul de palmier toxic



Se pare că uleiul de palmier are proprietăți benefice pentru organism în momentul în care este consumat în stare brută. Atunci când este folosit la prăjit, uleiul de palmier devine cancerigen, deoarece la temperaturi mai mari de 200 de grade eliberează esteri glicerici, o susbtanță toxică.



Cu toate acestea riscurile asupra organismului uman sunt inca incerte, mai multe studii urmand a fi efectuate in acest sens. Un alt motiv din cauza caruia uleiul de palmier este blamat este reprezentat de continutul mare de grasimi saturate din compozitie.



Medicii avertizeaza asupra faptului ca un consum ridicat de acizi grasi saturati creste concentratia de LDL din organism, adica nivelul colesterolului rau. Acest lucru poate duce in timp la deteriorarea sistemului cardiovascular si provoaca stop cardiac si alte boli.



Totodata s-a descoperit ca uleiul de palmier este bogat in acizi Omega 6. Prezenti in cantitati ridicate in organism, acizii Omega 6 duc la aparitia a diverse probleme de sanatate, precum artrita, cancerul de prostata sau cancerul mamar.



Uleiul de palmier: ce beneficii are uleiul de palmier



Uleiul de palmier are totusi si o serie de beneficii pentru organismul uman, fiind bogat in vitaminele B2, E si K, spre exemplu. Uleiul de palmier contine carotenoide, care sunt responsabile cu sanatatea ochilor.



Carotenoidele au si un efect antioxidant, previn astfel imbatranirea celulara si aparitia unor boli precum ateroscleroza sau Alzheimer. Foarte important de mentionat: aceste carotenoide sunt prezente numai in uleiul de palmier crud, care nu a fost rafinat.



Paradoxal, fiind foarte bogat in vitamina E, uleiul de palmier reduce nivelul LDL, colesterolul rau, si creste nivelul de HDL, colesterolul bun. Vitamina E are de asemenea un rol de protectie a celulelor nervoase.



De asemenea, datorita tocotrienolului din compozitie, uleiul de palmier poate preveni declansarea accidentului vascular cerebral. S-a dovedit ca, consumat in cantitati corecte, uleiul de palmier este benefic si femeilor insarcinate, ducand la cresterea cantitatii de provitamina A din laptele matern.



Cum sa folosesti uleiul de palmier in alimentatie pentru a nu deveni toxic



Pentru a nu a duce la aparitia problemelor de sanatate se recomanda ca uleiul de palmier sa nu fie consumat in exces si combinat cu alte tipuri de grasimi.



De asemenea, incercati sa folositi in bucatarie ulei de palmier crud, nerafinat. Procesul de rafinare duce la disparitia multor computi benefici. Pe cat posibil, nu folositi uleiul de palmier la prajit.



Nu in ultimul rand, pentru a-i pastra proprie si intunecat. Temperatura ideala de pastrare este de 18 grade.