Oamenii de stiinta au descoperit ca acest aliment criticat este, de fapt, sanatos

Cand ne gandim la o alimentatie sanatoasa, cartofii nu se numara printre cele mai bune optiuni. Si totusi, nu trebuie sa-i scoatem de pe lista, spun cercetatorii.



Cartofii obisnuiti, mai ales cei prajiti si chipsurile din cartofi, nu se incadreaza in limitele unei alimentatii sanatoase. Poti face o exceptie, hai doua, dar regula de baza este sa-i eviti – asa suna recomandarile nutritionistilor, mai ales ca exista studii care au pus in legatura consumul de cartofi cu riscul ridicat al unor boli. Insa noile cercetari indica altceva.



Un grup de savanti de la Universitatea de stat din Pennsylvania a realizat un studiu care demonstreaza ca acest aliment nu este mai rau decat altele bogate in carbohidrati. Ba dimpotriva, cartoful ar putea fi mai bun.

Radacinile unui mit



Cercetatorii sunt de parere ca reputatia negativa a cartofilor provine din modul traditional de preparare si din optiunile de servire: prajiti, plini de sare si insotiti de grasimi nesanatoase. Ei cred ca, preparati cum trebuie, cartofii pot face parte dintr-o dieta sanatoasa.



Pentru studiul lor, cercetatorii au analizat un grup de 50 de adulti, luand in calcul factori precum tensiunea arteriala, colesterolul si nivelul de insulina. Ei le-au inlocuit meniul obisnuit cu cartofi si cereale rafinate, ambele preparate de Centrul de studiere al dietei metabolice din cadrul universitatii, relateaza Mind Body Green.



Timp de o luna, participantii au mancat o versiune a acestor meniuri, apoi au luat o pauza de doua saptamani, dupa care au continuat cu cealalta optiune de meniu. Indiferent ca au continut sau nu cartofi, meniurile aveau acelasi continut de calorii si de carbohidrati pentru a determina precis impactul cartofilor asupra sanatatii.



Cercetatorii au descoperit ca atunci cand subiectii mancau mai multi cartofi, nivelul de nutrienti precum potasiul si fibrele era mai mare. Insa studiul nu a determinat ca daca mananci cartofi, ai un nivel crescut de glucoza in sange. Totodata, indicatorii de colesterol, insulina, precum si cei cardiometabolici nu au inregistrat un impact negativ.

Nu toti cartofii trebuie pusi in aceeasi oala



Cartofii pe care i-au mancat participantii la acest studiu au fost preparati in mod sanatos, dar asta nu inseamna ca au fost fierti si n-aveau niciun gust, ci au fost asezonati cu ingrediente precum ceapa verde, pesmet si chiar branza, pentru a le da un gust mai bun.



„Sigur ca ar trebui descurajat consumul de chipsuri sau cartofi prajiti, dar exista moduri sanatoase de a prepara cartofii, asa ca a-i pune pe toti in aceeasi oala e un pic incorect pentru sarmanii cartofi”, a declarat Emily Johnston, co-autoarea studiului. „Nu vrem ca oamenii sa se teama de cartofi, ci sa ne asiguram ca ii mananca intr-un mod sanatos si in portii controlate”, a mai spus ea.



Asadar, cati cartofi ar trebui sa mananci? Portia corecta este, potrivit cercetatorilor, un cartof de marime medie. Evident, sa-l prajesti nu este sanatos, asa ca fie il prepari la cuptor, fie il fierbi. Numai ca prin fierbere se pierd nutrienti importanti, in special potasiul.