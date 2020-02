Zelenski recunoaşte că Ucraina nu va putea recupera Crimeea în viitorul apropiat

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri că recuperarea Crimeii, anexată ilegal de Rusia în 2014, este o parte inerentă a ideii naţionale a Ucrainei, dar a recunoscut că acest lucru nu se va întâmpla în viitorul apropiat, potrivit agenţiilor de presă EFE şi Ukrinform.



'Săptămâna are şapte zile, Pământul este rotund, iar Crimeea este Ucraina. Recuperarea ei este o parte inerentă a ideii noastre naţionale.Vom face totul pentru ca steagul ucrainean să fluture peste Crimeea. Este o sarcină complexă care poate să nu aibă o soluţie mâine', a spus Zelenski în discursul rostit la forumul "Age of Crimea".



Preşedintele ucrainean a subliniat, în cadrul evenimentului dedicat rezistenţei Crimeii la ocupaţia rusă şi transmis în direct de Kanal-5 al televiziunii ucrainene, că peninsula nu va deveni o 'monedă de schimb' în procesul de identificare a unei soluţii la conflictul armat din regiunea Donbas.



''Astăzi facem tot ce putem pentru a pune capăt războiului din Donbas şi a nu-i pierde pe cei mai buni ucraineni în fiecare zi. Toate eforturile noastre sunt orientate spre aceasta. Dar acest lucru nu înseamnă că Crimeea încetează să mai fie pe agenda noastră sau că poate deveni preţul plătit pentru pacea în Donbas, pentru pacea în Ucraina', a spus el.



'Vom ajunge la încetarea totală a violenţelor în Donbas, dar pacea finală se va realiza în Crimeea', a insistat el.



Preşedintele Zelenski a afirmat că Ucraina trebuie să-şi sprijine cetăţenii care rămân în 'Crimeea ocupată de Rusia', să îi ajute pe tineri să studieze şi să obţină un loc de muncă în ţară, pe lângă garantarea sprijinului informaţional pentru concetăţeni.



Zelenski a anunţat de asemenea că a semnat un decret prin care a decretat 26 februarie 'Ziua rezistenţei faţă de ocuparea Crimeii'.



'Cu doar şase ani în urmă, la Simferopol, a avut loc cea mai mare demonstraţie în sprijinul integrităţii şi unităţii statului nostru. Pentru a evidenţia eroismul participanţilor la miting, am semnat un decret cu privire la Ziua rezistenţei faţă de ocuparea Republicii Autonome Crimeea şi a oraşului Sevastopol', a anunţat el.



Kremlinul a reacţionat imediat, menţionând că cel mai bun răspuns la acest decret poate fi dat chiar de oamenii din Crimeea, 'care vor spune care au fost cauzele pentru care Crimeea a decis să se alăture Rusiei' într-un referendum care nu este recunoscut de Ucraina şi de majoritatea comunităţii internaţionale.



'Nu suntem de acord categoric cu această formulare, credem că aceasta nu reflectă deloc situaţia reală din Crimeea', a declarat purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus Dmitri Peskov.



Pe de altă parte, preşedintele Volodimir Zelenski a sugerat o posibilă remaniere a guvernului său, presa locală relatând că în locul premierului Oleksi Honcearuk ar putea veni fostul vicepremier Serhi Tihipko, cunoscut om de afaceri, conform Reuters şi Kyiv Post.



Speculaţiile cu privire la remanierea guvernului de la Kiev vin în contextul în care încrederea în preşedintele Zelenski (42 de ani) a început să scadă, deşi el rămâne cel mai popular om politic ucrainean - de la 79% în septembrie la 51% în februarie, potrivit unui sondaj realizat de Centrul Razumkov din Kiev.