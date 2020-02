Premierul Chicu: Calea Moldovei este integrarea europeană

Calea Moldovei este integrarea europeană, însă politicienii trebuie s-o lase mai moale cu lozincile despre UE, or, anume sub aceste slogane s-a furat miliardul şi s-au pus bazele demolării ţării noastre. Opinia a fost exprimată de premierul Ion Chicu, în cadrul unei emisiuni de la un post privat de televiziune, comunică MOLDPRES.





Potrivit sursei citate, R. Moldova nu va renunţa la interesele economice pe pieţele răsăritene, dar dacă este vorba despre integrare europeană, este firesc că noi acolo tindem. „Altceva este că, dacă noi umblăm cu lozinci mari despre integrare europeană şi nu avem grijă să ne măturăm la poartă, noi nu doar în UE n-o să ajungem, noi degrabă o să ne împotmolim în gunoi”, a opinat Chicu.

Premierul susţine că politicienii de la Chişinău trebuie să uite de PR pe seama integrării europene şi să se apuce de muncă. “Incapacitatea de a gestiona lucrurile a fost acoperită, prea mult timp, cu lozinci despre integrare în UE. Să vedem ce s-a întâmplat în aceşti 10 ani, mai ales în 2010-2011, când integrarea europeană era totul. Atunci s-a pus baza jafului, iar lozinca UE era peste tot. Mai bine mai puţin PR, mai puţine întrevederi frăţeşti, hai să lucrăm şi o să vedeţi că vom ajunge în UE mai repede”, a conchis premierul.