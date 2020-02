Acest ceai detoxifică ficatul și te ajută să slăbești

Organismul tău are nevoie de un ritual de îngrijre ce trebuie făcut zilnic, însă de o atenție deosebită are nevoie ficatul, rezerva de sânge a organismului. Este bine de știut că există anumite băuturi care te pot ajuta să îți cureți organismul și să îl ajute să funcționeze mai bine.



Pe parcursul zilei se acumulează diferite toxine în organism de la alimentația necorespunzătoare, de la poluarea din aer, motiv pentru care este indicat ca seara înainte de culcare să îi dai o mână de ajutor organismului.



Ceai de mușețel



Una dintre cele mai ușoare băuturi de preparat, cel mai indicat fiind să adaugi apa fiartă peste o lingură de plantă la o cană de ceai. Lasă la infuzat maxim 10 minute, strecoară ceaiul și apoi poți să îl bei.



Pe lângă faptul că te va ajuta să dormi mai bine, ajută la relaxarea creierului și asta datorită cantității de antioxidanți conținut. Ajută al curățarea ficatului, a intestinelor și facilitează eliminarea toxinelor.



Infuzia de lămâie



Curăță o lămâie și pune-o la fiert într-un litru de apă. Las-o 5 minute acoperită, apoi strecoară ceaiul și bea-l cu o oră înainte de a te băga în pat. Atât vitamina C, mineralele cât și antioxidanții din lămâie îți vor oferi un puternic efect diuretic care te va ajuta să elimini txinele, bacteriile și toate celelalte aspete negative din organismul tău.



În plus, acest remediu te va ajuta să scapi și de kilogramele nedorite, accelerând procesul de arderi a metabolismului în timp ce dormi.



O altă variantă de a folosi lămâia este să o combini cu ghimbirul. Și anume, ia o bucată de ghimbir, taie-o în bucăți mici sau da-o pe răzătoare, o jumătate de lămâie și pune-le la fiert pentru 10 minute. Strecoară ceaiul obținut și consumă-l înainte de culcare.



Ambele ingrediente îți vor oferi un adevărat efect antiinflamator, antibacterian și îți vor întări sistemul imunitar.



Ceai de mentă



Lasă la infuzat pentru 10 minute o mână de frunze de mentă. Consumă-l când este călduț acest ceai pentru a beneficia din plin de toți antioxidanții ce îi conține și mai ales de uleiurile esențiale care ajută la accelerarea metabolismului, ajutându-l să elimine toate toxinele acumulate pe parcursul zilei.



Pe lângă acțiunea sa benefică asupra ficatului, ceaiul băut seara înainte de culcare te va ajuta să te relaxezi și să te detașezi după o zi plină și agitată la birou, și în plus este un moment plăcut de împărtășit în familie.