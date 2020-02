Ce spun astrele azi, 26 februarie

Berbec

Momente inexplicabile de euforie va vor oferi, totusi, curaj si optimism; este posibil ca aceasta stare de spirit sa va ajute foarte mult in atingerea obiectivelor pe care vi le-ati stabilit pentru astazi. Exista un risc crescut de accidente casnice, asa ca aveti grija atunci cand va angajati in astfel de intreprinderi; luati-va toate precautiile necesare! Pentru cei singuri, este un moment perfect pentru a cunoaste persoana care sa va ofere implinire, din toate punctele de vedere; norocosii care vor fi in aceasta situatie, au sanse mari de a-si intemeia o viata alaturi de acesti parteneri. Nu grabiti insa lucrurile, ci lasati-le sa evolueze treptat; aveti astfel timp sa decantati totul si sa luati, in final, decizia care vi se potriveste cel mai bine.



Taur

Ziua de astazi ar putea sa aduca unele elemente de tensiune in relatia dintre voi si parteneri, generata de oarecare intransigenta, si nu doar din partea voastra; ajungerea la un compromis este necesara, pentru a pastra armonia in relatia de cuplu. Nu este intelept sa imprumutati bani nimanui sau, daca o faceti, incercati sa stabiliti, de la bun inceput, niste termeni cat mai clari pentru astfel de operatiuni. Astfel de momente au potentialul de a strica relatii, asa ca trebuie sa fiti foarte atenti din acest punct de vedere. Fiti mai atenti la propria stare de sanatate; adoptati o alimentatie corespunzatoare si ore de odihna normale, pentru o stare fizica si psihica excelenta.



Gemeni

Astazi va trebui sa faceti eforturi substantiale pentru a va atinge obiectivele stabilite; actiunile excesive si reactiile impulsive se vor dovedi extrem de nocive. Nu este bine nici sa va implicati in prea multe lucruri deodata; obligatiile asumate si neindeplinite va vor aduce prejudicii financiare si de imagine. Partea financiara nu pare a fi afectata de prea multe elemente negative; trebuie, insa, sa faceti si voi eforturi a va abtine de la cheltuieli excesive, care au darul de a destabiliza, fara indoiala. Dragostea isi face loc in viata voastra sau se consolideaza, in functie de caz; relatiile evolueaza spre un nou nivel. Este o zi favorabila stabilirii noilor pasi in relatiile de cuplu. Posibile probleme de sanatate in sfera ORL: aveti grija sa nu mancati alimente prea reci si sa nu stati in curent.



Rac

Astrele va stimuleaza in sensul accentuarii predilectiei pentru miscare, pentru a incepe practicarea unui sport care va face placere sau pentru a va dedica unei activitati tip hobby, care presupune, de asemenea, deplasare dintr-o locatie in alta. Vivacitatea va este de mare folos, iar entuziasmul este un plus atunci cand aveti de rezolvati diverse sarcini. In viata personala, va trebui sa incercati sa dedicati mai mult timp familiei; luati in considerare ca, o parte din energia de care dispunti astazi, sa o cheltuiti alaturi de cei dragi, facand impreuna activitati care sa sporeasca unitatea, coeziunea familiei voastre; discutiile cu partenerul si cu juniorii, intr-un astfel de context, pot solutiona multe probleme delicate.



Leu

Trebuie sa fiti atenti la posibile incercari de inselatorie; nu semnati nimic important, fara sa studiati atent chestiunea sau, daca nu va pricepeti, fara a cere sfatul unui specialist sau a unei persoane avizate. Viata sentimentala, mai ales pentru cei singuri, ar putea fi destul de complicata; chiar daca veti avea parte de numeroase intalniri, in conditiile in care contextul astral este stimulant in acest sens, sansele de a gasi pe cineva alaturi de care sa puneti bazele unei relatii de cuplu pentru mai mult timp sunt de stul de reduse. Cei casatoriti, ar putea experimenta ceva probleme, din cauza unor interventii externe rau intentionate. Este nevoie de discernamant, pentru a va forma o opinie clara.



Fecioara

Este o zi favorabila interrelationarii, mai ales a bunelor relatii cu femeile, indiferent daca sunteti barbati sau femei. In planul relatiilor conjugale, va fi nevoie sa fiti mai rezonabili, mai ales in chestiunile in care stiti ca nu aveti chiar atat de mare competenta sau, mai rau, dreptate. Rigiditatea in atitudine si actiune va poate aduce numeroase neajunsuri in plan social, conjugal sau sentimental. Nu este momentul potrivit pentru a face imprumuturi, chiar daca un surpulus de bani v-ar putea impulsiona proiectele in lucru; fiti cumpatati cu cheltielile si poate ca veti reusi sa faceti rost de suma necesara si apeland la economii. Succesul in munca voastra nu-l veti putea obtine decat daca aveti planuri de actiune bine puse la punct si daca actionati fara intarziere pentru punerea lor in aplicare.



Balanta

Munca de precizie va fi dominata de multe elemente incomode, care va vor pune nervii la incercare; rabdarea este importanta, insa nu poate fi intinsa la maximum, fara sa se rupa. Climatul astral nu favorizeaza dragostea durabila; este o zi potrivita pentru aventuri trecatoare, pentru distractii romantice care se petrec "aici si acum", fara implicatii ulterioare. Situatia in familie va fi, in general, linistita, fara evenimente importante care sa-i perturbe linistea; doar poate o incapatanare exagerata din partea voastra sa arunce o umbra intunecata asupra acestei atmosfere. Veti avea ocazia sa puneti lucrurile in ordine, in relatiile cu persoanele apropiate si sa le demonstrati acestora ca nu va sunt indiferente.



Scorpion

Evolutiile astrale ale zilei de astazi sprijina gandirea strategica, definirea mai clara a obiectivelor pe care le aveti de atins; nu va fi dificil pentru voi sa faceti distinctie intre ceea ce poate fi transpus in realitate si proiectele utopice, care trebuie evitate cu orice pret. Optimismul este cel care va sustine pe intreg parcursul zilei si nu veti dori sa va subminati aceasta stare de spirit, angajandu-va in actiuni care, din start, au sanse minime de reusita. In plan personal, in relatiile cu apropiatii, trebuie sa aratati mai multa intelegere, mai multa toleranta, pentru ca relatiile din acest domeniu al vietii noastre sa nu fie afectate de perturbari majore.



Sagetator

In plan personal, astazi veti fi foarte dragastosi cu cei din jur, foarte receptivi la nevoile celor dragi; de altfel, climatul astral stimuleaza grija pentru familie; incercati sa nu faceti, din aceasta grija, o stare exagerata de lucruri, care sa sufoce, sa ingradeasca libertatea de miscare a persoanelor vizate. Ideile romantice nu vor lipsi, asa ca nu ar fi rau sa treceti la punera in parctica a unora dintre ele. Fiind prea saritori si dornici de a acorda ajutor, unele persoane ar putea profita de voi; actionati cu luciditate, atunci cand va acordati sprijinul. Daca o persoana nu are, realmente, nevoie de ajutor, dar s-a invatat sa-l solicite mereu, ba de la unul, ba de la altul, nu este bine sa o incurajati in aceasta practica. Fiti, insa, alaturi, de cei care au nevoie cu-adevarat de asta.



Capricorn

Gandurile nu va vor da pace astazi, din cauza unor obstacole sau dezamagiri pe care le-ati experimentat in ultima vreme. Cel mai bun lucru pe care l-ati putea face este sa va implicati in actiuni energice, eficiente si productive; daca veti sta sa va plangeti de mila, in urma fiecarui esec in parte, acest lucru ar fi extrem de pagubos pentru voi. Influentele astrale va confera o inclinatie mai mare catre diplomatie si rabdare; totusi, nu trebuie sa prelungiti foarte mult luarea unor decizii, pentru ca ati putea pierde oportunitati pe care s-ar putea sa nu le mai intalniti in viitorul apropiat. Important este sa aplanati tensiunile, sa creati un climat cat mai linistit, care sastimuleze activitatile constructive.



Varsator

Vi se pare ca puteti face orice, odata ce v-ati pus mintea la asta; chiar daca imaginatia poate s-o ia razna la un moment dat, veti fi in stare sa stapaniti propriile idei, pe masura ce acestea vor deveni, pe parcursul zilei, tot mai clare pentru voi. Prea multe ganduri si mai putina actiune inseamna o productivitate mai mica, in mod clar; trebuie sa va orientati mai mult spre punerea in practica proiectiilor voastre mentale; si daca va veti concentra suficient de mult, ar trebui sa realizati chiar mai multe decat v-ati planificat. Atat in plan profesional, cat si in plan personal, luarea initiativei este o conditie a succesului pentru voi, astazi. Incercati, aceasta este conditia primordiala a oricarei reusite.



Pesti

Pasiunea si creativitatea vor fi in centrul atentiei astazi si va vor stimula sa actionati in directia punerii in aplicare a planurilor voastre. Intreaga zi va fi dominata de agitatie, nu va veti gasi usor locul, insa trebui sa aveti grija ca toata aceasta energie sa fie concentrata productiv, nu distructiv. Daca nu va veti misca eficient, va veti irosi fortele degeaba. Viata de cuplu va trebui scoasa din monotonie; relatia trebuie "lucrata" pentru a nu-si pierde farmecul in timp.Atentie la finante; cotextul astral indica volatilitate in acest domeniu, asa ca va fi nevoie de prudenta in proiectele financiare pe care aveti de gand sa le demarati in aceasta zi.