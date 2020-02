5 alimente si bauturi care iti distrug oasele in timp

Alimente si bauturi care iti distrug oasele. La fel ca in cazul multor alte afectiuni, alimentele pe care le alegem pentru consum pot juca un rol important in prevenirea sau controlul afectiunilor.



Mai jos veti gasi o lista cu alimente care pot afecta oasele, insa nu toata lumea trebuie sa renunte definitiv la ele, ci in special cei care stiu ca prezinta un risc de dezvoltarea a afectiunilor musculo-scheletice, precum indivizii care au in familie cazuri de osteoporoza.



Iata cateva dintre alimentele ce afecteaza sanatatea oaselor si pe care, cel putin, unii dintre noi ar trebui sa le evite:



Sucurile acidulate, bauturi care iti distrug oasele

Pe langa faptul ca unele dintre ele contin cofeina, sucurile pot afecta sanatatea oaselor ca urmare a cantitatii de fosfor. Acidul fosforic este utilizat in sucuri drept agent aromatizant, iar acesta poate impiedica asimilarea si fixarea calciului in oase.



Cafeaua in exces

Cana zilnica de cafea afecteaza absorbtia de calciu. „Atunci cand aportul de cofeina este mare, cea mai mare parte din calciu este eliminata prin urina”, sustine McGowan. Efectul este relativ mic si nu ar trebui sa provoace mari probleme daca avem un aport ridicat de calciu. Totusi, nu uitati sa luati in considerare cantitatea totala de cofeina pe care o consumati zilnic si pe care o luati din alte alimente precum ciocolata.



Sarea in exces

Nivelul mare de sodiu nu este benefic pentru sanatate. In plus, cu cat consumam mai multa sare, cu atat eliminam mai mult calciu prin urina si transpiratie. Si o dieta care ne asigure un aport crescut de calciu compenseaza efectele nefavorabile ale consumului moderat de sare, multi dintre noi consumam mai multa sare decat suntem constienti. Pentru a ne mentine la consumul de sodiu recomandat (de 2.300 de miligrame pe zi) ar trebui sa consumam alimente preparate in casa si sa citim prospectul produselor ambalate pe care le achizitionam.



Alcoolul în exces, băuturi care îți distrug oasele

De fapt, consumul moderat de alcool (un pahar pe zi pentru femei şi două pahare pe zi pentru bărbaţi) pare să ofere o oarecare protecție împotriva degradării oaselor. În schimb, consumul excesiv poate contribui la pierderea de masă osoasă.



Excesul de proteine

Femeile au nevoie de 46 de grame de proteine pe zi, iar bărbaţii, de 56 de grame. Deşi de întâmplă destul de rar ca cineva să aibă un aport de proteine mai mare de atât, există şi astfel de cazuri în care excesul de proteine poate schimba echilibrul pH-ului din oase. În plus, cu cât mediul este mai acid, cu atât suntem mai predispuşi să pierdem din masa osoasă.

Un individ care are un consum ridicat de proteine, dar care mănâncă puţine fructe şi legume se poate afla într-o astfel de situaţie. Pe de altă parte, McGowan subliniază că nu de puţine ori oamenii în vârstă se confruntă cu pierdere de masă osoasă tocmai din cauză că nu au un aport de proteine suficient.