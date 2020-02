3 ingrediente ignorate pe care trebuie să le consumi: Au cei mai buni nutrienți

Evită rutina din dieta ta cu trei superalimente bogate în proteine, vitamine și omega-3, recomandate de o nutriționistă!



Exista acum atat de multe resurse de informare pe subiecte de interes precum legatura dintre creier si flora intestinala, calitatea hranei si beneficiile dietei vegetariene, incat ar trebui sa ne fie mai usor sa alegem produsele sanatoase si sa avem o dieta echilibrata. Si totusi, constatam in fiecare zi ca nu-i chiar atat de simplu.



Nutritionista Desiree Nielsen trateaza pacienti cu afectiuni digestive cronice si boli inflamatorii, avand o abordare mai practica.



Ea admite ca nutritia functionala este cruciala pentru sanatate, dar spune ca aceasta nu trebuie sa devina o rutina plictisitoare.



„Vreau ca oamenii sa se distreze”, a spus ea in episodul de saptamana trecuta al podcastului gazduit de platforma Mind Body Green. Nielsen a vorbit despre subiecte precum inflamatiile si sanatatea intestinelor, despre cum sa-ti creezi o dieta care sa contina mai multe plante si despre rolul pe care anxietatea il poate avea in declansarea problemelor digestive.



Explicand viziunea asupra alimentatiei pe care o urmeaza, nutritionista a amintit cateva ingrediente neobisnuite pe care le trece periodic pe lista de cumparaturi.

Iata care sunt cele trei alimente pe care ea le recomanda pentru ca iti furnizeaza cei mai buni nutrienti si te ajuta sa-ti diversifici dieta!



1. Cicoarea rosie



Cand vine vorba despre cele mai bune produse vegetale, Nielsen nu se limiteaza la recomandarile tipice – kale, spanac si broccoli. Desi si acestea sunt incredibil de bogate in nutrienti, ai nevoie de mai multa diversitate in farfurie.



Nielsen iti recomanda sa adaugi cu incredere cicoarea rosie in salatele pe care le consumi. „Are un gust care lipseste in dieta noastra, in favoarea alimentelor hiper-sarate si hiper-dulci, si chiar echilibreaza digestia”, a spus ea.



Nutritionista ne indeamna sa schimbam regulat produsele vegatale, iar cicoarea rosie sau radicchio, cum i se mai spune, reprezinta ingredientul perfect pentru a amesteca aromele dintr-o salata fara sa sacrificam nutrientii esentiali.



„Vreau ca oamenii sa se distreze, nu sa se gandeasca la nutritia terapeutica sau la nutritia antiinflamatorie ca la solutii functionale. Ar trebui sa incerci acest tip de nutritie cu acelasi simt al jocului pe care il ai in celelalte aventuri culinare. Asa ca incearca plantele pe care nu le-ai mai gustat inainte!”, a spus Nielsen.



2. Semintele de canepa



„Unul dintre alimentele pe care le consum in fiecare zi, fara intrerupere, sunt semintele de canepa”, spune Nielsen, explicand ca se simte mai puternica.



Aceste seminte sunt o sursa extraordinara de proteine si de omega-3. „Trei linguri de seminte de canepa iti vor da 10 grame de proteine vegetale, ceea ce este remarcabil pentru o cantitate atat de mica”, a spus ea.



Semintele de canepa contin si multe minerale importante pentru sistemul imunitar, in special magneziu. Multe persoane au un deficit la acest capitol.



Practic, semintele de canepa sunt un fel de Superman al superalimentelor, scriu cei de la Mind Body Green. „Semintele de canepa sunt un aliment plin de nutrienti foarte usor de introdus in dieta noastra de fiecare zi”, confirma Nielsen.



Ii poti urma exemplul, presarand semintele in smoothie-uri, peste salate sau in iaurt.



3. Pestele oceanic



Desi este o adepta a dietei vegetariene, Nielsen intelege ca unora le e greu sa renunte la proteinele de origine animala, asa ca nu vrea sa dea sfaturi dificil de urmat. „Totul se reduce la cat de multe dintre aceste alimente consumam in raport cu plantele. Daca in farfurie ai 80% plante, ceea ce pui in restul de 20% este treaba ta”, este principiul ei.



O sugestie buna pentru acest 20%: pestele oceanic. Sardinele, somonul salbatic, macroul, ansoa si heringul au multe proteine si omega-3. Consumul de peste oceanic are efecte benefice asupra sanatatii sistemului cardiovascular si reduce colesterolul.



„Daca tinem cont de densitatea de nutrienti si de impactul asupra mediului, cred ca pestele oceanic bogat in omega-3 este un punct bun de pornire”, conchide Nielsen.