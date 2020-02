Proteste legate de coronavirus în Ucraina: Ministrul sănătăţii anunţă că va sta, din solidaritate, în carantină

Ministrul sănătăţii al Ucrainei a anunţat că va sta, în semn de solidaritate, în carantină alături de cele 72 de persoane evacuate din Wuhan, epicentrul noului coronavirus, după ce locuitori din Novi Sanjarî care denunţau spitalizarea lor în apropiere au provocat violenţe, informează vineri AFP.



Sute de locuitori din Novi Sanjarî s-au confruntat joi cu forţele de ordine pentru a se opune aducerii, într-un sanatoriu din acest mic oraş din centrul Ucrainei, a 45 de cetăţeni ucraineni şi 27 cetăţeni străini, majoritatea din America Latină.



"Am luat decizia de a mă ralia oamenilor care vor fi ţinuţi sub observaţie. Voi sta următoarele 14 zile cu ei, în aceeaşi clădire şi în aceleaşi condiţii. Sper că prezenţa mea îi va calma pe cei din Novi Sanjarî şi restul ţării", a scris Zoriana Skaletska pe contul său de Facebook în noaptea de joi spre vineri.



Ea a adăugat că a fost şocată de "panica şi respingerea, negativitatea şi agresiunile" faţă de persoanele evacuate în carantină pentru 14 zile în Novi Sanjarî.



Sutele de poliţişti anti-revoltă desfăşuraţi la faţa locului joi au reuşit în final să-i respingă pe manifestanţi în seara zilei de joi, pentru a degaja drumul pe care aceştia îl blocau. Sub protecţia poliţiei, autocarele care-i transportau pe evacuaţi, unele având geamurile sparte, au reuşit să intre seara târziu în incinta sanatoriului.



Premierul ucrainean Oleksi Goncearuk şi ministrul de interne Arsen Avakov s-au deplasat la faţa locului în încercarea de a-i calma pe manifestanţi şi a denunţa violenţele.



Potrivit unui responsabil al poliţiei ucrainene, citat de agenţia de presă Interfax-Ukraina, 24 de persoane au fost arestate. Nouă poliţişti şi un locuitor au fost răniţi în timpul confruntărilor, a adăugat el.



Niciun caz de coronavirus nu a fost înregistrat în Ucraina, situată între Rusia şi UE, însă sistemul său public de sănătate care, potrivit AFP, lasă mult de dorit este slab pregătit să facă faţă provocării pe care o reprezintă noul virus, iar acest lucru amplifică temerile populaţiei.