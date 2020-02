Este sănătos să mănânci jumări? Uite ce beneficii au

Adevarul despre jumari: este sau nu bine sa le mananci? Ce spun medicii specialisti.



Jumarile nu lipsesc de pe masa romanilor mai ales iarna, in perioada ignatului si a Craciunului. Taierea porcului fara o portie calda de jumari este de neconceput in mai multe zone din tara.



Cu toate acestea, sunt jumarile sanatoase sau nu?



Jumari: beneficiile uimitoare ale jumarilor



Contrar credintei populare, se pare ca jumarile au o serie de beneficii uriase pentru organismul uman. Jumarile sunt bogate in grasimi monosaturate, acele grasimi bune care sunt necesare corpului uman: grasimile monosaturate nu cresc nivelul colesterolului si protejeaza pe termen lung inima.



Jumari. Corpul uman nu poate functiona fara acest tip de grasime: cu ajutorul ei organismul regleaza tensiunea arteriala, grasimea monosaturata reprezinta o componenta importanta din creier, iar inclusiv celulele nervoase din organism au un invelis de grasime monosaturata de protectie.



Consumul de jumari ajuta si la intretinerea sistemului imunitar, deoarece sunt bogate in acid arahidonic, responsabil pentru producerea compusilor folosite de sistemul nostru imunitar.



In plus, se pare ca jumarile ajuta la refacerea si intretinerea oaselor si a masei musculare din organism, datorita continutului bogat de colagen din compozitie. Singurul lucru la care trebuie sa fii atent atunci cand le prepari este sa nu pui sare in exces.



Grasimile care nu sunt bune, si care sunt confundate de multe ori cu cele sanatoase, sunt grasimile industriale, precum margarina. Mare atentie atunci cand consumati dulciuri, prajituri sau produse de patiserie: o mare parte din ele contin margarina.



Este important totusi ca, pentru a profita la maxim de proprietatile jumarilor, sa nu le consumati in exces. Datele nutritionale arata ca 100 de grame de jumari contin aproximativ 640 de calorii.



Jumari, beneficii pentru fumatori



S-a demonstrat si ca jumarile sunt indicate fumatorilor, deoarece sunt bogate in seleniu, element care combate multe dintre efectele fumatului.



Jumarile pot fi folosite si pentru a scapa de mahmureala. Dupa o noapte grea poti consuma o portie de jumari, grasimea din ele va absoarbe rapid alcoolul din organism si, in scurt timp, te vei simti mai bine.



Pare greu de crezut, dar stiai ca poti sa tratezi inclusiv durerile de dinti cu jumari? Aplica pe zona dureroasa 2-3 jumari si mentine-le acolo timp de 15 minute. Vei observa cum durerea incepe sa dispara.