Fruct miraculos, mult mai puternic decât Lămâia. O singură boabă, cât 20 de portocale

Probabil ca ați vazut în hipermarketuri sau la plafar, agrise, in general agrise uscate. Agrisa Indiana apartine grupului cu cele mai faimoase plante din medicina. Pentru mai bine de 500 de ani, indienii au folosit acest fruct miraculos.



Ajuta la imbunatatirea sistemului imunitar si are proprietati de reintinerire a organismului. Aceasta planta nu este utilizata doar de indieni, ci si de popoarele din intreaga lume, avand un gust dulce-acrisor, piperat si amar in acelasi timp.



1 agrisă = 20 de portocale

Daca masuram 100 g de agrise proaspete, reprezinta echivalentul a 470-680 mg de vitamina C. Oamenii de stiinta au demonstrat faptul ca acest fruct este cel mai puternic antioxidant din lume.



Cu totii stim de ce vitamina C este atat de importanta. Ajuta la indepartarea radicalilor liberi, intareste sistemul osos, sistemul imunitar, curata vasele de sange si produce leucocite.



Acest fruct nu contine doar vitamina C, in el se gasesc si flavonoide, tanin si minerale. Agrisa ajuta si la eliberarea de tuse, va scapa de durerile de gat si de alte probleme respiratorii, inclusiv astm si bronsita.



Ce beneficii aduc sănătății agrisele?



Agrisele au un usor efect diuretic datorita continutului bogat de apa – urinarea ajuta ca organismul sa elimine toxinele si excesul de sare, apa si acid uric

Agrisele mentin rinichii sanatosi si previn infectiile urinare si uterine

Agrisele protejeaza organismul impotriva radiatiilor

Agrisele ajuta in cazul tusei cronice din perioada copilariei.