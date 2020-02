Chirtoacă: O viață mai bună pentru locuitorii din Hâncești e posibilă doar prin apropierea cu România

Cetățenii circumscripției nr. 38 Hâncești, la fel ca și toți cetățenii Republicii Moldova, merită o viață mai bună. O viață mai bună, însă, nu va fi posibilă fără apropierea de cu România și respectiv Uniunea Europeană. Scopurile anunțate pot fi obținute prin consolidarea forțelor pro-europene și unioniste. Opinia a fost exprimată de candidatul Blocului Electoral Unirea, Dorin Chirtoacă, în cadrul dezbaterilor publice „Miza candidaților vs. miza alegătorilor”, cu participarea candidaților la funcția de deputat în circumscripția 38 Hâncești, runda a doua, organizate de Agenția de presă IPN.





„Îmi doresc cu adevărat ca odată cu aceste alegeri din Hâncești să înceapă primăvara democratică pentru Moldova, să înceapă primăvara renașterii, reîntregirii, primăvara unirii, pentru că noi mergem în special pe acest palier, al unirii cu România. Considerăm că aceasta este soluția, pentru că, din păcate, Uniunea Europeană nu ne oferă perspectiva de aderare, ci doar perspectiva de a fi vecini, stat asociat – deci, să rămânem cu acest hotar, cu această vamă. Or, noi vrem mai mult, merităm mai mult și așa a fost dintotdeauna și a trebuit să fie din 1989. Dar am pierdut acești 30 de ani. Și din ceea ce am vorbit cu oamenii, numărul celor care vor să rupă această frontieră de la Prut, crește”, a mai spus Dorin Chirtoacă.

„Noi suntem pentru democrație și așa a fost tot timpul. Doar că, vorba ceea, cu o rândunică nu se face primăvara, pentru că un deputat din 101 este o rândunică, nu mai mult. Dar ce am putea face noi fiecare printr-o campanie pozitivă, civilizată, mobilizatoare a cetățenilor, este să aducem primăvara după înghețul în care ne-a băgat Plahotniuc cu forța în ultimii câțiva ani”, a afirmat candidatul.

Dorin Chirtoacă consideră că miza oamenilor din circumscripția 38 este „să nu moară nici ei, nici localitățile lor”. Candidatul susține că cetățenii vor să renască satele din Hâncești și satele în general, să fie oameni în aceste sate, să nu continue să plece, să vadă că este un viitor pentru copii, să vadă că bătrânii pot trăi în condiții mai bune ultima parte a vieții și că cei care muncesc au unde-și vinde roada. „Ca să aibă oamenii viață, ei au nevoie de infrastructură”, a declarat Dorin Chirtoacă.

Potrivit candidatului, pentru a putea da oamenilor speranța că satul și Moldova va renaște, trebuie luate câteva decizii cardinale. „Trebuie să reușim să-i trezim pe oameni la o nouă speranță, dorință, ca Moldova să scape de tot ce a fost întuneric în ultimii ani și să ne orientăm, către România și UE”. Candidatul Blocului spune că, astfel se va obține acces la finanțare, având în vedere că și acum amploarea investițiilor din România este foarte mare în satele și orașele Moldovei.

Candidatul Blocului Electoral Unirea declară că va depune pentru Hâncești aceleași eforturi care le-a depus pentru municipiul Chișinău timp de zece ani cât a fost primar: „Aceasta e soluția corectă, celelalte sunt insuficiente. Și locuitorii din Hâncești merită să se bucure de reîntregirea neamului românesc. Prin unire toate problemele se rezolvă mai ușor decât pe altă cale”.

În altă ordine de idei, Dorin Chirtoacă, susține că, consolidarea forțelor unioniste și pro-europene este o necesitate pe care oamenii o simt și o cer de ani buni. „Noi am avut o astfel de consolidare chiar în 2009 când l-am dat jos pe Voronin. Trebuie să revenim la acea situație, dar trebuie să facem mai mult. Noi suntem acum în situația în care trebuie să construim o majoritate pro-europeană și unionistă curată în Parlament”.

Dorin Chirtoacă a menționat că s-a reușit consolidarea a cinci forțe politice unioniste prin crearea Mișcării Politice Unirea, acum rămâne sub semnul întrebării ce se face pe sectorul pro-european, pentru că acum pe această parte sunt mai mulți candidați. „Dacă nu se va găsi o astfel de soluție pentru Hâncești va trebuie să se găsească pentru prezidențiale, pentru că oamenii vor vota or unioniștii, or proeuropenii. Dacă unioniștii și proeuropenii îi atrag și pe cei nehotărâți avem șansa de a face acea majoritate curată în Parlament care să ne ducă spre Europa, spre România și să aducă investiții, să le dea oamenilor speranță de viață”, a declarat el.

Actualul Parlament, potrivit candidatului, „este un țarc unde s-au adunat hoți, este un produs a lui Plahotniuc făcut după regulile lui Plashotniuc și Dodon prin sistemul mixt de vot”. El spune că deputații trebuie „măturați” de acolo și doar atunci Moldova va putea renaște, iar Hâncești-ul poate deveni „portdrapelul acestei renașteri a Moldovei”.

La dezbaterile de astăzi au participat de asemenea candidatul independent Grigore Cobzac și candidatul Partidului Liberal Democrat din Moldova Vitalie Postolachi.

La prima rundă de dezbateri, organizată de IPN luni, 17 februarie, au participat Ion Mereuță, candidatul Partidului Democrat, Vitalie Balinschi, candidatul Partidului politic „Șor”, precum și Vladimir Bolea, reprezentantul candidatului Partidului Acțiune și Solidaritate, Olesea Stamate. De asemenea, a fost invitat candidatul Partidului Socialiștilor, Ștefan Gațcan, care a invocat motive profesionale de urgență ce nu i-au permis să participe.