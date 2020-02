Remediu antic pentru dureri și digestie: 4 beneficii ale ceaiului de pelin

Pelinul are un gust amar foarte puternic și a fost folosit timp îndelungat în cadrul medicinei tradiționale. Încă de pe vremea Imperiului Roman sau din era Dinastiei Han în China principalele benefiici ale ceaiului de pelin au fost tratarea malariei, stimularea creșterii părului sau chiar prelungirea duratei de viață. Află care sunt avantajele validate de studiile recente, dar și riscurile posibile ale acestui remediu.



Deși s-au vehiculat multiple beneficii ale ceaiului de pelin de-a lungul istoriei nu toate dintre ele sunt verificate și de multe ori riscurile administrării acestui tratament alternativ sunt ignorate. Specialiștii au studiat îndeaproape acest remediu pentru a putea observa dacă există o bază clară pentru avantajele potențiale asigurate de această băutură.



Iată care sunt principalele beneficii ale ceaiului de pelin constatate până în prezent:



1. Stimularea digestiei

Potrivit unui studiu realizat în anul 2014, consumul de ceai de pelin crește producția de enzime digestive la nivelul stomacului, favorizând digestia optimă a alimentelor consumate.

Cu toate acestea, cercetarea nu a vizat decât 14 participanți și va fi nevoie de repetarea testărilor pentru a se putea confirma avantajul la nivel general.



2. Reducerea durerilor

În cadrul unei cercetări care a durat 12 săptămâni și a vizat un număr mare de pacienți diagnosticați cu osteoartrită consumul de 1-2 căni de ceai de pelin pe zi a avut drept efect reducerea semnificativă a intensității și frecvenței durerilor.



3. Menținerea sub control a simptomelor bolii Crohn

Studiile realizate în 2007 și 2010 au indicat că o ceașcă de ceai de pelin consumată zilnic, timp de cel puțin 3 săptămâni, ameliorează calitatea vieții pacienților cu acest diagnostic și accelerează procesul de vindecare.

S-a constatat o remisie în proporție de 65% din totalul pacienților în cadrul grupului care a consumat ceai de pelin.

O meta-analiză realizată în 2015 a concluzionat că această băutură este foarte eficientă pentru a asigura remisia simptomelor bolii Crohn și a menține starea de sănătate a pacienților. Sfatul medicului va fi întotdeauna necesar înainte de a decide dacă acest remediu poate fi util.



4. Tratarea malariei

În 2012 o comunitate din Uganda a fost ținută sub observație în timp ce se realiza tratarea malariei cu ajutorul ceaiului de pelin, concluzionându-se că remediul poate preveni recidiva bolii.

De asemenea, în 2017 s-a realizat un alt studiu care a demonstrat că băutura este utilă și pentru tratarea cazurilor de malarie în care bolnavii sunt rezistenți la acțiunea medicamentelor clasice.

Cu toate acestea, Organizația Mondială a Sănătății avertizează că este bine să se consume ceaiul de pelin în paralel cu medicamentele convenționale împotriva malariei.



Contraindicații

Deși ceaiul de pelin are multiple beneficii administrarea acestui remediu necesită multă prudență. Are efecte secundare grave printre care hepatita, pierderea auzului sau iritarea pielii.

De asemenea, nu este indicat persoanelor care suferă de epilepsie pentru că le poate declanșa crize și va reduce eficiența tratamentului medicamentos. Nici femeile însărcinate nu ar trebui să bea ceai de pelin, riscul de avort fiind extrem de ridicat.

Deși este adevărat că poate oferi beneficii importante, ceaiul de pelin nu trebuie consumat decât după un consult de specialitate și o discuție detaliată cu medicul tău. Numai în acest mod poți determina dacă este cazul să-l testezi și dacă este compatibil cu restul medicamentelor pe care le iei și afecțiunile de care suferi.