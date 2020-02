10 sfaturi pentru o carieră de succes

Definitia carierei se poate rezuma astfel: „calatoria” individuala a fiecaruia prin invatare, munca si alte aspecte ale vietii. Se poate deduce de aici ca planificarea carierei nu se refera la un anumit moment al vietii (liceu, facultate etc.), ci este un proces continuu, uneori pe durata intregii vieti profesionale. Pentru a construi insa un plan pentru atingerea unei cariere de succes trebuie urmati cativa pasi. Aici intervine dr. Randall Hansen sau doctorul in cariera.

Asadar, pentru cei care doresc sa isi planifice o cariera de succes, Randall Hansen – fondatorul Quintessential Careers, un adevarat manual online despre cum se poate gasi job-ul dorit sau cum se poate materializa visul unei cariere de succes -, ofera zece sfaturi care duc direct la tinta.

1. Obisnuim adesea sa ne planificam o multime de lucruri,programari la medic,plecari in concediu etc. Atunci, de ce nu ne-am planifica si cariera? Odata ce ne-am hotarat sa ne dezvoltam intr-o directie profesionala, primul lucru, sfatuieste Randall Hansen, este alocarea unei zile sau a unui weekend, o data pe an sau mai des, timp in care toata atentia sa fie concentrata la ceea ce dorim, cu adevarat, in viata. In acest fel, „vei fi mai bine pregatit pentru depasirea dificultatilor, iti vei clarifica incertitudinile si te vei simti mai sigur in alegerea directiei pe care vrei sa o imprimi carierei tale”, sustine doctorul in cariera.

2. Urmatorul pas consta in reflectarea asupra pasilor facuti anterior in cariera. Se vor marca eventualele greseli pentru a fi siguri ca planificarea actuala este fara cusur. Ne putem pune intrebari de genul: Sunt multumit de calea mea? As fi putut face lucrurile mai bine? Ce as schimba pe viitor?

3. Apoi,gandeste-te la ceea ce-ti place si ceea ce-ti displace, continua Randall Hansen,la nevoile si dorintele tale. Schimbarea este un factor de viata si totul in jurul nostru se modifica. La fel ca simpatiile sau antipatiile noastre. Astfel, ceea ce ti-a placut sa faci acum doi ani poate sa-ti aduca nemultumire acum. Fa o lista cu doua coloane. Ce-ti place si ce-ti displace. Apoi utilizeaza aceasta lista pentru a examina locul de munca actual si cariera. Daca te regasesti mai mult in coloana cu lucrurile care iti plac, esti inca pe un drum care ti se potriveste. In caz contrar, este momentul sa iei in calcul analizarea unei noi cariere, a unui nou loc de munca. Vrei sa faci o diferenta intre ceea ce a fost si ceea ce va fi? Vrei celebritate? Independenta financiara? Cauta motivele care te conduc la un sentiment de succes si fericire.

4. Analizeaza-ti hobby-urile. Desi poate parea ciudat sa-ti ocupi gandurile cu examinarea activitatilor non-munca, nu este catusi de putin asa. De multe ori, hobby-urile si preocuparile extra-job iti pot oferi o perspectiva buna pentru cariera viitoare.

Un exemplu extraordinar este celebrul pictor Paul Gauguin, un om de afaceri de succes, care picta in timpul liber. Incurajat de un artist, a aruncat o privire mai serioasa la hobby-ul sau si a decis ca trebuie sa-si schimbe cariera. Dragostea de pictura l-a facut sa renunte la un trai lipsit de griji, pentru a duce o viata exotica in regiuni indepartate si neexplorate ale lumii, dar in care isi putea realiza visul.

5. Majoritatea oamenilor nu tin o evidenta foarte buna a realizarilor de munca si apoi, in momentul in care isi cauta un loc de munca, se lupta sa creeze un CV puternic. A tine o evidenta cu realizarile tale din trecut nu este numai util pentru construirea CV-ului, dar si pentru planificarea carierei.

6. Trece-ti in revista abilitatile. Exista competente transferabile si fiecare loc de munca solicita un set de astfel de competente, asa ca nu e bine sa te impotmolesti doar in titlurile locurilor de munca. Privind dincolo de acestea, o sa constati ca ai si tu aptitudini care ar putea fi aplicate in cariere diferite.

7. Trebuie sa fii la curent cu tendintele in materie de locuri de munca, pentru a-ti putea revizui cariera. Aceste informatii sunt vitale pentru o planificare pe temen lung. Mai ales ca o cariera care se extinde in prezent ar putea fi contractata cat mai curand. Cunoscand astfel de detalii, vei dobandi putere de adaptare si de consolidare a pozitiei in segmentul de cariera care te intereseaza cel mai mult.

8. O componenta majora de planificare a carierei este stabilirea pe termen scurt (in anul urmator) si pe termen lung (peste un an) a obiectivelor de cariera si de locuri de munca. Ca apoi sa revizui si sa ajustezi aceste obiective in functie de schimbarile intervenite si de progresul tau. Dezvoltand noi obiective pe masura ce atingi scopurile anterioare.

9. Exploreaza noi oportunitati de instruire/formare/educare. Consuma un timp pentru a stabili ce tipuri de experiente educationale te ajuta sa-ti atingi obiectivele carierei tale. Urmareste programe de invatamant online, verifica daca nu ai in cadrul companiei tale, cauta asociatii profesionale, universitati locale pentru a gasi potentiale oportunitati pentru a-ti consolida cariera si de a gasi modalitati in atingerea obiectivelor.

10. Fa cercetari suplimentare privind cariera ta. Avand toate datele, proiecteaza-te in viitorul visat. Facand exact scenariul pe care-l doresti in realitate. Desi privesti domeniul de cariera curent, nu-ti fie teama sa vezi dincolo de acesta si alte cariere posibile, tinand cont de toate aspectele legate de planificarea carierei.

„Tot ce mai ai de facut este sa nu astepti prea mult intre sesiunile de planificare a carierei”, isi finalizeza Randall Hansen scurta sedinta de coaching profesional. „Odata ce ai inceput revizuirea in mod regulat a planificarii carierei, vei fi cu siguranta mai bine pregatit pentru ceea ce se afla in cariera ta si in viata ta”, ne garanteaza doctorul in cariera.