Numele copilului poate anunță succesul în carieră și în iubire

Au parintii o cheie a destinului unei persoane prin numele pe care il aleg?

Poate vi s-a intamplat ca in timp ce cautati un nume pentru bebelusul aflat inca in burtica sa respingeti o propunere pentru ca este exact numele cuiva despre care aveti o parere foarte proasta: ei bine, ati avut un instinct corect, cred specialistii.

Numele copilului trebuie ales cu grija si nu la intamplare. Inca un motiv in plus fata de sunet, insemnatate si rezonanta, este faptul ca un studiu academic sugereaza ca numele copilului ii poate influenta succesul in cariera si in iubire. Iata sfatul de la Desprecopii despre alegerea numelui.

Parintii au o cheie a destinului prin numele pe care il aleg

Daca te numesti George, Ana sau Oana si iti este greu sa gasesti dragostea, este posibil ca numai parintii tai sa fie de vina pentru asta, spun specialistii in destin.

Ce importanta are numele?

Un studiu academic american sugereaza ca facem o multime de presupuneri despre purtatorii anumitor prenume, chiar inainte de a fi intalnit persoanele respective.

Avandu-i poate ca exceptii notabile pe actorii George Clooney si Anne Hathaway, cei pe care ii cheama George sau Ana sunt cel mai adesea considerati neatragatori, conform rezultatelor studiului.

Studiul a descoperit ca judecatile rapide pe care le facem despre stilul de viata si caracterul celorlalti se bazeaza pe numele pe care il au, iar aceste judecati se extind la cat de norocosi si plini de succes ii consideram a fi pe acesti oameni.

Cei pe care ii cheama Ioan si Eliza de exemplu, se presupune ca sunt oameni de succes, in timp ce Calin si Lucia sunt considerate a fi nume norocoase.

Oana este considerat un nume fara nococ in dragoste.

Sofia si Radu sunt considerate a fi nume atractive.

Recent, a fost efectuat un studiu psihologic pe 6500 de voluntari, carora li s-a cerut sa-si imagineze ca urmau sa cunoasca un grup de barbati si de femei.

Lor li s-a pus in fata o lista cu 20 de nume de barbati si 20 de nume de femei si li s-a cerut sa anticipeze persoanele care aveau sa fie cele mai pline de succes, atragatoare sau norocoase.

Asocierea subconstienta a numelui cu statutul de bogatie si succes

Psihologii au spus ca este posibil sa asociem in mod subconstient numele cu statutul de bogatie si faima.

Modelele Sophie Dahl si Sophie Anderton, precum si actrita Sophia Loren sunt toate renumite pentru frumusete, in timp ce milionarii Radu Mazare si Ion Tiriac sunt renumiti pentru bogatie.

Numele placute ale copiilor atrag note mai mari la scoala

Studii anterioare au sugerat ca asemenea asocieri pot deveni profetii care se implinesc de la sine, deoarece copiii cu numele cele mai placute par sa primeasca note mai mari la scoala si apoi sa fie promovati mai rapid in cariera profesionala.

Asadar specialistii sfatuiesc parintii sa fie foarte atenti atunci cand aleg numele copiilor.

Numele traditionale, cu asocieri in regalitate, sunt considerate pline de succes si inteligenta, asa incat parintii care sperau in succesul urmasilor lor ar trebui sa evite numele prea neobisnuite, spun specialistii.

Numele feminine atractive au in general sonoritati blande si se termina in a , in timp ce numele masculine atractive sunt scurte si au sonoritati mai dure.