Ce este avocado, fruct sau legumă? Ce beneficii are

Ce este si cum se mananca avocado: afla ce beneficii are si de ce din ce in ce mai multa lume il consuma.



Avocado, fructul originar din America de Sud, este prezent tot mai des pe mesele romanilor datorita calitatilor sale nutritive excelente. La gust nu este apreciat de multi, insa consumat corect poate deveni o optiune buna pentru un mic dejun hranitor si sanatos. Iata totul despre avocado.



Ce este si ce contine avocado



Fructele de avocado sunt de doua feluri, cele rotunde si cele in forma de para, si pot varia in greutate de la 150 de grame pana la 3 kilograme.



