Cele mai bune fructe pentru imunitate. Cum îți protejezi organismul iarna

Care fructe sunt cele care ajută organismul să lupte cu afecțiunile, în special în sezonul rece? Cum te protejezi de răceală și gripă?



Specialiștii susțin că, pentru o sănătate de fier, trebuie să consumi fructe în fiecare zi. Cu atât mai mult în sezonul rece, când organismul este și mai slăbit și are nevoie suplimentar de vitamine și minerale. Pentru a-ți crește imunitatea și pentru a-ți ajuta corpul să lupte cu răceala sau gripa, dar și pentru a face față stresului de zi cu zi, fructele conțin vitamine, minerale și alte substanțe benefice pe care ar fi bine să le incluzi în alimentația zilnică.



Documentează-te ca să afli care sunt acele fructe bune pentru imunitate de fier, apoi pune în aplicare ce ai aflat în funcție și de preferințele tale. Iată care sunt acele fructe care îți ajută sistemul imunitar să lupte împotriva virușilor de orice fel.



Cum îți protejezi organismul în sezonul rece. Fructe bune pentru imunitate: kiwi

Puține persoane știu că fructul de kiwi conține mai multe vitamine chiar și decât citricele. Kiwi e o sursă importantă de vitamina E, care este foarte importantă pentru imunitatea organismului pentru că luptă împotriva infecțiilor virale și bacteriene. Acest fruct conține, pe lângă vitaminele E, B6, A, C, K, și acid folic, fier, magneziu și calciu. Semințele de kiwi conțin acizi grași omega 3, care reduce riscul de boli cardiovasculare.

Fructul de kiwi stimulează imunitatea și previne afecțiunile căilor respiratorii.



Cum îți protejezi organismul în sezonul rece. Fructe bune pentru imunitate: mere

Merele sunt foarte populare în rândul românilor și sunt foarte bune; vin în ajutorul sistemului imunitar. Bogate în magneziu, fier și potasiu, luptă cu inflamațiile din organism și ajută în tratarea stărilor febrile.

Consumate cu regularitate, merele oferă aportul de vitamine și minerale necesar organismului pentru a lupta cu afecțiunile specifice sezonului rece.



Cum îți protejezi organismul în sezonul rece. Fructe bune pentru imunitate: fructe de pădure

Fructele de pădure, în special zmeura și coacăzele, sunt bogate în vitaminele C și E. Consumate ca atare, în stare proaspătă sau congelate, sau în combinații cu iaurt, spre exemplu, întăresc sistemul imunitar și luptă cu afecțiunile și inflamațiile. Foarte bune sunt și goji sau acai. Fructele de goji conțin o concentrație mare de minerale, vitamine și alți nutrienți care întăresc organismul și dau energie, atât de necesară omului în perioada rece.



Cum îți protejezi organismul în sezonul rece. Fructe bune pentru imunitate: grapefruit roșu sau roz

Grapefruitul este o sursă de vitamină C, esențială sistemului imunitar pentru a face față luptei cu afecțiunile. Acest fruct conține și vitaminele A și B5, calciu și acid folic. Specialiștii spun că, dacă este consumat cu regularitate, distruge anumiți paraziți și luptă tumorile.