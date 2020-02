Ce spun astrele azi, 9 februarie

Berbec

Sunteti in elementul vostru astazi, aveti posibilitatea de a va exprima confortabil din punct de vedere creativ si artistic. Ideile si perspectivele pe care le aduceti in fata celorlalti vor fi apreciate, mai ales daca au in continut si ceva original, inovativ. Folositi-va, din plin, de calitatile oratorice de care dispuneti, pentru a va expune si sustine punctele de vedere. In familie, nu veti avea parte de mari turbulente; totusi, daca rutina si monotonia dureaza de multa vreme, ar trebui sa luati ceva masuri ca sa revigorati lucurile. Faceti planuri, impreuna cu partenerul, pentru activitati pe care nu le faceti in fiecare zi. Nu va stresati prea mult din cauze marunte; ati putea chiar sa va imbolnaviti.



Taur

Noul inlocuieste vechiul, acesta este ciclul natural al vietii, in desfasurarea ei. Totusi, chestiunile de demult, pot fi foarte utile in prezent, in functie de context, prin invatamintele care se pot trage din ele. Asa ca, nu va intoarceti de tot cu spatele la trecut, ci incercati sa preluati ceea ce va este util. Pot sa apara noi prioritati in viata voastra, in munca voastra, ceea ce va va schimba planurile dinainte stabilite. Daca schimbarea este inspre bine, atunci este binevenita! Aveti grija sa va hidratati cum trebuie si sa nu va expuneti unor miscari traumatice astazi; exista risc de aparitie a unor probleme renale astazi.



Gemeni

Simturile voastre vor fi mai ascutite, in contextul astral al acestei zile, si veti reusi, mult mai usor, sa deveniti constienti de acele lucruri care nu merg foarte bine in viata voastra; este posibil ca unele din descoperirile pe care le faceti sa nu va fie deloc pe plac, dar o autoanaliza, din cand in cand, poate fi foarte binevenita. De asemenea, deveniti constienti de faptul ca trebui sa faceti ceva, curand, pentru a schimba lucrurile in bine. Pentru uniii dintre voi se prefigureaza chiar schimbari radicale: ruperea unei relatii sau inceperea uneia noi, destramarea unui parteneriat sau debutul unei noi asocieri, etc. Responsabilitatile au modul lor de a va sacai, insa trebuie sa fiti constienti ca, odata asumate, trebuie indeplinite pana la capat.



Rac

Viata profesionala nu se va impaca prea bine cu dispozitia voastra visatoare de astazi. Va fi greu sa va concentrati, cand, de fapt, va ganditi cum sa va intalniti mai repede cu prietenii sau la planurile facute alaturi de partener pentru a doua parte a zilei. Sunteti predispusi a face greseli, de aceea este recomandabil sa mai amanati luarea unor decizii, daca nu sunt foarte urgente. Daca nu reusiti sa va implicati suta la suta in ceea ce faceti, mai bine nu va mai apucati deloc; concentrati-va pe ceea ce vreti sa faceti. Viata sentimentala, pe de alta parte, va fi extrem de pasionala. Petrecerea timpului alaturi de partener va fi cu totul speciala, iar acest lucru va compensa eventualele pierderi de peste zi.



Leu

Puterea de convingere va fi o arma foarte benefica pentru voi, astazi. Nimeni nu va putea rezista sarmului vostru innascut sau discursului vostru argumentat. Veti fi plini de idei, pe care veti dori sa le impartasiti cu cei interesati si veti impresiona prin abilitatile practice. Toata lumea va cunoaste valoarea, dar, de multe ori, sunteti retinuti, tineti doar pentru voi multe din cele pe care le cunoasteti. Putini sunt cei care stiu cu-adevarat ce puteti. Relatia sentimentala este profunda, o traiti la intensitate maxima. Nu e de mirare ca veti resimti puternic o eventuala respingere, daca se va produce. Sansele sunt destul de mici, din fericire!



Fecioara

Schimbarea trebuie vazuta intr-o lumina pozitiva. Aproape ca, in anumite situatii, devine imperativ necesar sa mai facem unele modificari in privinta noastra, ca persoane, sau in privinta modului cum traim si cum ne desfasuram activitatea. Exact aceasta este si senzatia care va incearca pe voi astazi. Va trebui sa nu va grabiti, totusi, si sa faceti pasi decisivi bine ganditi, bine calculati. Situatiile confuze trebuie luate in considerare; atunci cand lucrurile nu sunt clare, ar trebui sa evitati sa va implicati. Nu considerati inutil a discuta in privinta subiectelor divergente, oricat de simple vi s-ar parea ele. Armonizarea parerilor se poate realiza numai prin comunicare.



Balanta

Sunteti inspirati de circumstante si aveti incredere in voi ca puteti face mai mult; daca sunteti asa de convinsi ca se poate, nu mai stati pe ganduri si tereceti la treaba. Este o zi potrivita pentru a pune la cale noi planuri, pentru a fauri idei noi, pentru a transforma macar o parte din visele voastre in realitate. Fiti atenti la informatiile care vin din toate partile. Ati fi tentati sa mai ignorati unele dintre ele; nu este o idee buna, intrucat anumite detalii se pot dovedi foarte importante in anumite imprejurari, inclusiv in viata personala. Fiti rabdatori si toleranti in relatiile cu juniorii, dar si cu partenerul, mai ales in chestiunile in care stiti ca aveti puncte de vedere diferite.



Scorpion

Va trebui sa va puneti memoria la incercare, pentru a trata cu probleme din trecut, care revin pentru a va da batai de cap. Este nevoie sa va concentrati eforturile pentru a lichida, o data pentru totdeauna, aceste probleme care incep sa devina sacaitoare. Este momentul sa faceti curat, din acest punct de vedere. De asemenea, este un moment potrivit pentru a va recunoaste limitele unor eforturi trecute, astfel incat in prezent sa va puteti doza mai bine energiile si actiunile. Pastrati-va undeva in background astazi, pentru ca nu este un moment potrivit pentru a va pune in evidenta. Ceea ce aveti de facut in perioada acestei zile, poate fi coordonat, foarte bine, si din spatele scenei.



Sagetator

Este o zi potrivita pentru a cauta modalitati prin care sa va promovati mai bine. In functie de activitatea pe care o desfasurati, faceti modificari de imagine - o schimbare a tunsorii, a garderobei, etc - o schimbare de atitudine, in privinta anumitor chestiuni sau o schimbare a modului de a percepe si a gandi. Mai multa deschidere si receptivitate va poate oferi o imagine mult mai buna si va poate ajuta sa luati decizii mai potrivite. Conversatiile cu ceilalti va pot oferi indicii asupra directiei in care ar trebui sa mergeti. Aveti sarm si carisma si nu veti avea probleme in a va face placuti in diversele cercuri sociale in care veti decide sa actionati.



Capricorn

Anumite evenimente pot sa se produca in viata voastra, inca de la inceputul zilei, astfel incat vor fi afectate finantele, nevoile si trairile voastre interioare. Sentimentele de siguranta, de confort, de stabilitate ar putea fi putin zdruncinate, iar sistemul de valori pe care-l credeati bine pus la punct, batut in cuie, este posibil sa cunoasca schimbari radicale. Evolutiile astrologice exagerbeaza leadership-ul, va indeamna sa preluati vcontrolul asupra vietii voastre, asupra carierei voastre, asupra sentimentelor voastre. Unele decizii pe care va trebui sa le luati astazi vor fi adevarate provocari, care vor cere realism si obiectivitate.



Varsator

Aceasta zi poate fi o zi a noilor conexiuni, a unei comunicari sustinute, a unei interrelationari active si fructuoase; intalnirile si conversatiile cu unele persoane ar putea fi foarte interesante si pline de inspiratie. Sunteti intr-o dispozitie care va indeamna sa daruiti, nu neaparat bani, ci timp sau anumite servicii; castigati mult respect din perspectiva asta, cat si multumire ca puteti contribui cu ceva in sprijinul cuiva care chiar are nevoie. Sunteti recunoscuti ca prieteni adevarati, pe care se poate conta in situatii dificile, iar acest lucru va multumeste. De asemenea, aveti tendinta sa vedeti bunatate si in ceilalti, chiar daca, in unele cazuri, s-ar putea sa gresiti.



Pesti

Unele persoane s-ar putea sa incerce sa va vanda idei si bunuri fara valoare, care pentru voi chiar nu inseamna nimic si nu au nici o valoare; vi se vor cere preturi enorme pentru astfel de achizitii, asa ca, aveti foarte mare grija ce cumparati si cu cat... Se prea poate sa aveti probleme cu raportatea la realitate azi; sunteti in pericol de a va aventura in cine stie ce actiuni cu potentiale consecinte periculoase. Relatiile cu prietenii vor fi dominante, pe parcursul intregii zile; acestia vor incerca, in multe renaduri, sa va aduca cu picioarele pe pamant, mai ales atunci cand depasiti limitele. Ar trebui sa tineti cont de sfaturi bine intentionate.