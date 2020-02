Cele mai mari 3 mituri despre răceală

Nas înfundat și secreții nazale, dureri de cap, tuse și durere în gât. Cunoaștem foarte bine aceste simptome cu care ne confruntăm chiar și de câteva ori pe an, în special în sezonul rece.



Sunt principalele simptome ale răcelii comune, o problemă care ne dă bătăi de cap de la început de toamnă și până la finalul primăverii. Este important să știm cum se tratează corect răceala, iar fiecare persoană are propriile metode, de la ceaiuri și remedii naturale și până la băi fierbinți sau medicamente care reduc simptomele. Cu toate acestea, există multe idei preconcepute despre răceală, unele dintre ele fiind de-a dreptul periculoase. Iată care sunt cele mai mari mituri despre răceală pe care nu ar trebui să le crezi:



Antibioticele tratează răceala- Fals



„Aud des de la pacienții mei că au nevoie de antibiotice ca să-și trateze răceala”, declară medicul Natasha Bhuyan pentru popsugar.co.uk.

„Antibioticele nu ajută în tratarea unei răceli pentru că răceala și gripa sunt provocate de virusuri. Antibioticele pot trata numai infecțiile bacteriene. Deși unele complicații ale răcelii și gripei, precum pneumonia bacteriană, necesită antibiotice, să le iei pentru o răceala obișnuită nu te ajută cu nimic. Nu reduc simptomele și nu scurtează perioada de refacere. Dacă ai dureri și febră, cumpără de la farmacie medicamente special concepute pentru a trata răceala”, adaugă medicul.

Să folosești antibiotice pentru a trata răceala este ca și cum ai folosi insecticid pentru a scăpa de buruienile din grădină. Bacteriile și virusurile sunt specii complet diferite.



Vaccinul antigripal provoacă răceală sau gripă - Fals



„Este 100% greșit. Vaccinul antigripal nu poate provoca răceală sau gripă și este cea mai bună modalitate de a ne proteja de gripă”, spune medicul. Vaccinul antigripal conține o tulpină de virus care a fost degradată și slăbită și care nu te poate îmbolnăvi. Dacă simți că ai răcit sau ai făcut gripă după vaccin, cel mai probabil ai fost expus la virus imediat înainte sau imediat după ce te-ai vaccinat.

Durează până la două săptămâni pentru ca organismul tău să înceapă să producă anticorpi care te protejează de gripă, iar vaccinul antigripal nu este conceput pentru a preveni răcelile comune.



Remediile naturale vindecă răceala - Fals



Există unele remedii naturale care ajută în tratarea simptomelor răcelii printre care congestia nazală și tusea. De exemplu ceaiul cald sau băile fierbinți. Dar nu există un remediu magic.

„Unele studii asupra vitaminelor și suplimentelor alimentare au arătat că anumite remedii, printre care vitamina C și zinc, au capacitatea de a scurta durata unei răceli sau gripe, însă nimic altceva nu poate trata răceala în afară de sistemul tău imunitar”, spune Dr. Bhuyan. Iar acest lucru înseamnă că cea mai bună modalitate de a combate răceala este să-ți menții sistemul imunitar puternic printr-o dietă sănătoasă, exerciții fizice, odihnă suficientă și, poate cel mai important sfat pentru prevenirea răcelii și gripei, să te speli cu regularitate pe mâini.