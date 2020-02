Partidul ȘOR despre negocierile cu FMI: Guvernul Dodon-Chicu a vândut fiecare cetățean cu 10 lei

Înțelegerile pe care le-a discutat Guvernul cu Fondul Monetar Internațional și un eventual viitor program cu Fondul vor duce la o îndatorare și mai mare a țării, dar vor lovi și în cetățenii moldoveni, în special cei cu venituri mici, comentează Partidul Politic ȘOR.



„Guvernul Dodon-Chicu a vândut țara cu 20 de milioane de dolari sau cu aproape 350 de milioane de lei, adică a vândut fiecare cetățean cu 10 lei”, a potrivit Partidului ȘOR, care face referire la faptul că în urma înțelegerilor avute Republica Moldova va primi o sumă simbolică de 20 de milioane de dolari.



Formațiunea amintește că anterior Ion Chicu a criticat în câteva rânduri condițiile dure pe care le impune FMI și susținea că ar putea stopa relațiile cu Fondul. În schimb, acum vorbește chiar de un nou acord. „Indiferent ce ne-ar promite Chicu, știm cu toții și am simțit asta pe propria piele că orice acord cu FMI înseamnă reducerea unor programe sociale, majorare de taxe și impozite, măsuri care lovesc, mai ales, în cei săraci”, notează Partidul ȘOR.



Totodată, formațiunea politică menționează că acțiunile guvernului socialist vor duce la îndatorarea și mai mare a țării și a cetățenilor. „Actuala guvernare îndatorează excesiv țara și intenționează să acceseze noi și noi credite pentru a-și realiza „grandioasele” proiecte. Aceste datorii vor trebui stinse de către fiecare dintre cetățeni și copiii acestora. Asta nu este dezvoltare a economiei, aceasta este calea spre prăpastie”, consideră Partidul ȘOR.



În continuare, acesta amintește că la realizarea proiectelor sale infrastructurale la Orhei, echipa formațiunii nu a luat credite, dar a gestionat corect resursele existente. „Din experiența noastră de la Orhei, ne-am convins că pentru ample proiecte sociale și de dezvoltare a infrastructurii nu e nevoie de credite, dar de utilizarea rațională a resurselor, eliminarea așa ziselor „otkaturi” și a schemelor. Asta și explică de ce Orheiul nu a luat credite. Ba mai mult, noi am reușit să achităm și datoriile acumulate de administrațiile precedente din Orhei. Anume acesta este modelul eficient de dezvoltare”, mai menționează Partidul ȘOR.



Amintim că actualul program cu FMI a fost încheiat în noiembrie 2016. Miercuri, 5 februarie, Ion Chicu a anunțat că Guvernul său va solicita semnarea unui nou program, după finalizarea acestuia, în luna martie.