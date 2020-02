Programul „Satul European” ar putea fi lansat în Republica Moldova pe parcursul acestui an

Uniunea Europeană va lansa în acest an, programul „Satul European” pentru cetăţenii Republicii Moldova. Acesta va finanţa proiecte de dezvoltare în localităţi, fără implicarea Guvernului. Anunţul a fost făcut de liderul PAS, Maia Sandu, care se află în aceste zile la Bruxelles.

„Vestea bună pe care am primit-o este că, deja în acest an, va fi lansat programul Satul European, care va finanţa proiecte de dezvoltare în localităţile noastre, fără amestecul Guvernului. De asemenea, am reiterat că reforma justiţiei şi lupta împotriva corupţiei sunt condiţii indispensabile pentru îmbunătăţirea vieţii oamenilor şi UE trebuie să insiste în continuare pe îndeplinirea de către guvernare a acestor angajamente”, a scris Maia Sandu pe facebook.

Fostul premier de la Chişinău a subliniat că a mers la Bruxelles pentru a se asigura că Republica Moldova nu dispare de pe agenda Uniunii Europene.

„Sunt aici pentru a transmite mesajul că, indiferent de culoarea guvernării, cetăţenii Republicii Moldova susţin în continuare parcursul european al Republicii Moldova şi trebuie sprijiniţi în eforturile lor”, a adăugat Maia Sandu.

Totodată, ea a specificat că a avut mai multe întrevederi cu oficiali europeni, şi a solicitat ca Uniunea Europeană să continue asistenţa pentru Republica Moldova, prin programe care să sprijine direct comunităţile, micile afaceri, presa independentă şi societatea civilă.