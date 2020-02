Ce spun astrele azi, 5 februarie

Berbec

Visati cam mult si tindeti sa amestecati aceste vise in realitate, sa le transpuneti cumva, chiar daca nu ofera nici o baza in acest sens. Acest lucru nu poate fi benefic, pentru ca va distorsioneaza perceptiile si va determina sa faceti greseli, atat in actiunile pe care le intreprindeti, cat si in relatiile cu cei din jur. Ar trebui sa va treziti cat mai repede la realitate, inainte de a produce pagube ireparabile. Aveti grija si la masinatiunile celor din jurul vostru, interesati doar de propriile interese. Asaltul asupra voastra va veni din mai multe parti astazi; gasiti sprijin in persoanele apropiate voua, caci va fi mai greu sa faceti fata de unii singuri.



Taur

Folositi-va din plin de ceea ce ati invatat in ultimul timp; experienta practica este de foarte mare folos, atunci cand va implicati intr-o intreprindere asemanatoare; daca aveti un astfel de avantaj, nu ezitati sa faceti uz de el. Abilitatile de comunicare sunt stimulate astazi, astfel incat veti putea transmite cu usurinta opinii, explica puncte de vedere, demonstra si argumenta. Veti remarca faptul ca sunteti legati emotional de actiunile intreprinse, ca puneti mult suflet in ceea ce faceti si ca rezultatul conteaza foarte mult pentru voi. Este bine cand faceti ceva cu pasiune, insa rezervati-va o particica si pentru voi insiva, care sa constituie resurse pentru a va reveni, in cazul in care lucuruile nu ies asa cum v-ati dori.



Gemeni

Faceti in asa fel incat acumularile voastre din ultimele saptamani sa poata fi impartasite si altor persoane interesate. Este timpul sa va puneti la treaba abilitatile de comunicare pe care le posedati, sa atrageti prin personalitatea voastra carismatica si prin sarmul cu care sunteti inzestrati. Chiar daca veti avea emotii, chiar daca presiunea la care veti fi supusi nu este de neglijat, mesajul pe care-l aveti de transmis trebuie transmis. Si in familie, luati-va rolul de mentor in serios si manifestati intelegere pentru juniorii, care nu pot tine pasul cu voi. Implicati pe toata lumea in ceea ce faceti, pentru ca experienta practica este excelenta si absolut necesara, in unele cazuri.



Rac

Este o zi perfecta pentru socializare, pentru interrelationare, lucru la care sunteti buni si pe care-l faceti cu placere. S-ar putea sa fiti oarecum indecisi in privinta unor chestiuni care privesc viata profesionala; in acest caz, apelati la sfaturi bine intentionate, dar si avizate, care sa va sprijine in adoptarea deciziei corecte. In plan personal, abordarile directe sunt extrem de recomandate; a tot da tarcoale problemelor, fara a le infrunta direct, inseamna a prelungi boala; uneori, acest lucru poate avea consecinte grave. Exprimati-va preocuparile fata de partener si incercati, impreuna, sa gasiti solutii problemelor care va framanta.



Leu

Dati mai multa atentie, ca de obicei, stirilor de astazi, informatiilor cu caracter de noutate. Una dintre ele s-ar putea dovedi importanta pentru voi. Este vorba de detalii minore, care insa vor avea importanta in peisajul zilei. Cu cat veti fi mai bine pregatiti informational, cu atat veti avea un atu in plus fata de ceilalti, mai putin documentati. Va fi o zi de teste pentru voi, in plan profesional, mai ales. Daca vizati o promovare, se pare ca ziua aceasta va fi un punct decisiv in acest sens; deci, pregatiti-va asa cum trebuie! Tineti cont ca a fi informat inseamna a detine, intr-o masura destul de mare, puterea.



Fecioara

Este foarte posibil ca astazi sa existe incercari de a vi se distrage atentia de la ceea ce este important de facut; exista, in anturajul vostru, persoane care incearca sa va distraga de la obiectivele importante ale zilei. Vulnerabilitatea cea mai mare este la nivel emotional si, daca adversarii vostri vor intui corect, in aceasta zona vor incerca sa loveasca. Va fi nevoie sa va protejati sau sa cereti ajutor cuiva de nadejde in a va sprijini, atunci cand simtiti ca este nevoie. Discutiile cu un prieten, intr-un cadru informal, ar putea sa va fie de mare ajutor in clarificarea anumitor chestiuni profesionale sau sentimentale si in stimularea gandirii rationale in legatura cu actiunile care trebuiesc intreprinse in viitorul apropiat.



Balanta

Astazi ati putea avea senzatia ca s-a ridicat o cortina care distorsiona lucurile si ca puteti vedea adevarata realitate, oricare ar fi aceea si oricat de neplacuta. O greutate vi s-a luat de pe inima, insa inca aveti de-a face cu anumite chestiuni emotionale insuficient clarificate. O plimbare lunga dupa-amiaza, v-ar putea face bine si trupului, dar si sufletului. Putina izolare fata de toti si de toate v-a fost intotdeauna de ajutor in a va corecta perceptiile. Nici munca sustinuta nu va va face rau; s-ar putea sa observati ca, pe masura ce va implicati in activitate, veti reusi mai usor sa va detasati de traumele emotionale.



Scorpion

Este posibil ca tensiunile sa apara de unde va asteptati mai putin si chiar din mai multe locuri deodata, astfel incat sa va dezorienteze, chiar. Va simtiti ca intr-un asediu si, uneori, veti avea senzatia ca sunteti prinsi intr-un vis urat. Va deveni foarte important pentru voi sa restabiliti echilibrul, chiar daca acest lucru va cere actiuni prompte si energice. Cel mai greu va fi sa gasiti persoane care sa va sustina in privinta punctelor voastre de vedere si situatii care sa fie pe masura acestora. Astazi, pastrati emotiile la suprafata, fara implicatii profunde, astfel incat totul sa se desfasoare cat usor si fara probleme deosebite, in plan sentimental.



Sagetator

Faptul ca nu prea aveti chef de nimic astazi nu poate fi o justificare pentru a nu munci. Responsabilitatile asumate trebuie respectate intocmai, daca nu vreti sa va faceti o reputatie de oameni neseriosi. Si, in acest fel, nu veti mai reusi niciodata sa castigati increderea oamenilor. Impulsionati-va sa actionati in scopul atingerii obiectivelor, chiar daca trebuie sa trageti de voi. Se prea poate ca, pe parcurs, sa observati ca lucrand, vine si placerea de a face acele lucruri, precum si satisfactia reusitei. Daca veti fi activi si felxibili, nimic nu va fi imposibil pentru voi. Veti ajunge sa va bucurati, la un alt nivel, de ceea ce se intampla si de cei din jurul vostru.



Capricorn

Astazi veti fi destul de confuzi din punct de vedere emotional. Simtiti ca ganditi dualist, ca ceva va imparte in doua si va fi nevoie sa inclinati balanta intr-una dintre directii. Va va fi greu sa va decideti intre aspectul practic si aspectul idealist. Ceilalti nu vor face decat sa va sporeasca starea de confuzie, asa ca nu cautati ajutor in jurul vostru. Daca nu reusiti sa va clarificati gandurile, ar fi bine sa amanati luarea deciziilor importante pentru o perioada cand valul se ridica si veti putea intelege corect ceea ce se intampla. S-ar putea sa experimentati dureri de cap mai puternice astazi, mai ales ca va trebui sa va concentrati in mod suplimentar fata de alte zile.



Varsator

Astazi veti fi chemati sa va motivati actiunile, mai ales in plan profesional, a demonstrati necesitatea efectuarii anumitor interventii. Nimeni nu va accepta sa treceti la comanda, fara sa dovediti ca sunteti in stare sa faceti fata cerintelor. Si ca sa fiti mereu cu un pas sau doi inainte, trebuie sa faceti eforturi sustinute. Este foarte posibil sa fiti implicati in conflicte din cauza opiniilor rigide pe care le sustineti. Daca ati accepta sa mai nuantati putin lucrurile, ati putea avea mai mult castig de cauza. Lucrurile se vor complica mult prea mult, daca veti avea nenorocul de a va confrunta cu una sau mai multe persoane, la fel de incapatanate ca voi.



Pesti

Ziua aceasta este favorabila imbunatatirii relatiilor cu familia, cu apropiatii. Contextul astral va ajuta sa desfasurati o comunicare pozitiva cu cei alaturi de care traiti zi de zi, astfel incat sa puteti lamuri eventuale neintelegeri si sa preveniti aparitia unor situatii conflictuale. Tendinta mai accentuata de a va concentra pe inconveniente, pe partile negative si pe cele mai putin semnificative ar putea constitui o adevarata provocare pentru voi. S-ar putea sa va confruntati cu jocuri emotionale, initiate de cineva din apropierea voastra, care se simte nesigur in relatia cu voi. Ati putea experimenta unele conflicte de interese si chiar ar putea sa apara unele ingrijorari legate de situatia materiala, de castigurile banesti. Nu ezitati sa cautati modalitati de compromis, daca situatia o impune.