3 factori care te ajută să-ți păstrezi greutatea după ce slăbești

Nu-i ușor să slăbești ca să atingi greutatea dorită, dar e atât de frustrant când scapi de kilogramele în plus, iar acestea se întorc la loc! Iată ce poți să faci pentru a te menține la nivelul dorit.

O analiza realizata in 2018 pe 29 de studii despre slabit a descoperit ca jumatate din greutatea pierduta este recastigata in medie in doi ani, iar peste 80% e redobandita in cinci ani. Statistica demonstreaza cat de greu este sa te mentii la greutatea dorita atunci cand, in sfarsit, reusesti sa-ti atingi obiectivul, noteaza MindBodyGreen.

Asadar, ce trebuie sa faci pentru a nu te ingrasa dupa ce ai slabit? Pentru a afla raspunsul, California Polytechnic State University a efectuat un studiu pe aproape 5.000 de voluntari care au slabit 22,68 kilograme intr-un interval de trei ani.

Cercetatorii au urmarit evolutia subiectilor care au urmat diferite programe de control al greutatii si au comparat stilul lor de viata cu cel al unui grup de 500 de persoane obeze care nu au slabit sau care s-au ingrasat in decurs de cinci ani.

Analizand 54 de comportamente diferite legate de controlul greutatii, autorii studiului au reusit sa determine care sunt cele mai importante pentru mentinerea unei greutati sanatoase.

1. Alege hrana inteligent

Nu este nicio surpriza ca unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie sa le faci pentru a-ti mentine greutatea este sa urmezi o dieta sanatoasa si sa nu te abati de la ea in timp.

Cercetatorii au observat ca subiectii care au reusit sa-si pastreze greutatea dupa ce au slabit si-au fixat obiective zilnice privind portiile de mancare si le-au urmarit constant.

Evident, pentru a-ti fixa obiectivele zilnice trebuie mai intai sa stii care este dieta potrivita pentru tine. In ultimii ani, dieta mediteraneana, dieta DASH si cea flexitariana s-au bucurat de cea mai mare popularitate.

2. Analizeaza, urmareste, controleaza

Nu doar ce mananci conteaza, ci si cat. Nu conteaza cat de santoase sunt alimentele pe care le consumi – daca portiile sunt mari (prea multi carbohidrati, grasimi si proteine insuficiente etc.), oricate legume si fructe ai manca pentru a contrabalansa aceasta cantitate, te vei ingrasa.

Studiul citat a aratat ca persoanele care au reusit sa-si mentina greutatea dupa ce au slabit isi masurau portiile de mancare, cantareau alimentele, urmareau cat mancau si foloseau si alte metode de automonitorizare, conform principiului „ceea ce e masurat e controlat”.

Un studiu a descoperit ca participantii care obisnuiau sa foloseasca o aplicatie timp de numai 15 minute pe zi au slabit in sase luni. Asadar, dovezile arata ca monitorizarea portiilor te ajuta sa slabesti si sa-ti mentii greutatea.

3. Fii ingaduitoare cu tine si ai incredere!

Al treilea factor pentru managementul greutatii este de ordin psihologic: copiaza strategiile altora, gandeste pozitiv si ramai optimista cand faci cate un pas inapoi.

Uneori, lupta cu kilogramele pare pierduta, dar trebuie sa ai rabdare, sa te inspiri din exemplele altora, sa incerci metodele lor si sa-ti spui in fiecare zi ca nu te dai batuta si ca vei reusi. Fiindca adevarul e ca doar tu poti face asta si, in fond, acest test iti va arata cat esti de puternica.

Daca al treilea factor suna prea provocator pentru tine, incearca aplicatia Noom, care pune accentul pe latura psihologica a procesului de slabit prin analizarea relatiei tale cu mancarea si cu sanatatea.

Nu in ultimul rand, fii ingaduitoare cu tine insati si incurajeaza-te pe parcursul acestei aventuri asa cum ai face-o cu o prietena buna, recomanda cei de la MindBodyGreen. Si nu uita, exercitiul te ajuta sa avansezi: „Alegerile sanatoase devin automatisme pe masura ce oamenii continua sa le faca (…) Cu timpul, mentinerea greutatii dupa ce ai slabit devine mai usoara si necesita mai putin efort”, arata prof. Suzanne Phelan.

Asadar, poti ramane la greutatea pe care ai visat-o si pentru care ai muncit din greu urmand aceste directii clare: mananca bine, ai grija la stilul de viata si fii ingaduitoare cu tine de-a lungul acestui proces.