Este bine știut faptul că toate fructele și legumele intens colorate (cu cât e mai intensă culoarea, cu atât mai bine), sunt bogate în substanțe anticancerigene și antioxidanți. Numai că, în ce privește menținerea unei bune stări de sănătate și prevenirea maladiilor grave, ajutorul unora dintre vegetale este mai prețios decât al altora. Specialiștii nutriționiști au realizat un top 9 alimente anticancer.



Usturoi

Cercetătorii au descoperit că usturoiul poate fi într-adevăr inclus pe lista alimentelor anticancer, deoarece proprietățile sale ajută nu doar la prevenirea acestei cumplite boli, ci și la tratarea ei. Studiile efectuate de-a lungul timpului relevă că anumiți compuși ai usturoiului, în special sulful neutralizează celulele canceroase și încetinește înmulțirea acestora. În plus, usturoiul are capacitatea de a reduce nivelul colesterolului „rău' din sânge (colesterolul LDL) și scade tensiunea arterială. S-a constatat, astfel, că persoanele care consumă în mod regulat usturoi, crud sau adăugat în mâncare (cel puțin 3-4 căței de usturoi pe săptămână) prezintă un risc de trei ori mai mic de a face cancer gastro-intestinal sau cancer de sân.



Roșii

În afară de prețioasa vitamină C, roșiile mai conțin cantități importante de licopen (pigmentul care le conferă culoarea), un puternic antioxidant, care împiedică distrugerea prematură a celulelor. Studiile au demonstrat că licopenul reduce cu 45% riscul apariției cancerului de plămâni, de col uterin, de prostată, bucal. Roșiile pot fi consumate crude sau gătite, sub formă de suc sau pastă. Este suficient să bei zilnic două pahare cu suc de roșii sau să folosești din belșug pastă de tomate la prepararea mâncărurilor, cel puțin de 3-4 ori pe săptămână.



Afine

În afară de cantitățile impresionante de antoxidanți, ale căror proprietăți anticancer au fost de nenumărate ori demonstrate, afinele conțin și „secretul tinereții', spun studiile, care au descoperit că afinele îmbunătățesc substanțial echilibrul, coordonarea și memoria, încetinind procesul de degradare a funcțiilor creierului. Condiția este să consumi zilnic o jumătate de pahar de afine. În plus, aceste mici fructe negre, previn și tratează infecțiile tractului urinar (precum cistita), deoarece conțin substanțe cu efecte antiinflamatoare și antibacteriene puternice. Data viitoare când te supără cistita, bea 100 ml suc de afine zilnic, timp de 7-10 zile.



Portocale

Portocalele, asemeni celorlalte citrice (kiwi, lămâi, mandarine, grepfrut) sunt bogate în vitamina C. Citricele, însă, au și altceva de oferit, ca de exemplu flavonoide, care joacă un rol important în prevenirea cancerului (în special de stomac și plămâni) și a maladiilor cardiovasculare. Mai mult, aceste substanțe ajută la scăderea colesterolului și împiedică formarea cheagurilor de sânge. De asemenea, citricele sunt bogate în fibre, care de asemenea contribuie la scăderea colesterolului și ajută la menținerea glicemiei între valori normale.



Spanac

Este bogat în vitaminele A, B-uri, C, K, calciu, fier, magneziu, betacaroten. Numeroase studii au dovedit faptul că persoanele care mănâncă spanac de 2-3 ori pe săptămână prezintă un risc considerabil mai mic de a dezvolta un cancer de plămâni. De asemenea, grație compușilor săi, spanacul întărește rezistența organismului la boli, ne protejează de osteoporoză, de artrită, dar și de maladiile cardiovasculare.



Mere

Sunt o sursă excelentă de pectine, fibre alimentare care ajută la normalizarea colesterolului și a glucozei din sânge. De asemenea, merele ne oferă cantități deloc de neglijat de vitamina C, un antioxidant puternic care protejează celulele de acțiunea nefastă de radicalilor liberi și ajută la absorbția fierului și acidului folic. Ca mai toate vegetalele, și merele ne furnizează prețioasele flavonoide, care ne feresc de infarct, accident vascular cerebral, cancer. Studiile au demonstrat că un măr pe zi poate reduce cu peste 30% riscul de a suferi de un atac de cord.



Migdale

Ne oferă fibre, riboflavină, magneziu, fier, calciu și vitamina E, un puternic antioxidant natural. Un sfert de pahar de migdale conține aproape 99 mg de magneziu, ceea ce reprezintă 25% din necesarul zilnic din acest important element, care întărește rezistența vaselor de sânge, îmbunătățește circulația sângelui și reduce riscul unui atac de cord. Migdalele sunt bogate în grăsimi mononesaturate, același tip de grăsimi care se găsesc în uleiul de măsline, asociate cu reducerea riscului maladiilor cardiovasculare. Nutriționiștii ne recomandă să înlocuim grăsimile saturate, care contribuie la creșterea colesterolului și la depunerea acestuia pe vasele de sânge, cu grăsimi mononesaturate. Cei care mănâncă în mod regulat nuci, alune, migdale, prezită un risc cu 20% mai mic de a suferi de o boală de inimă.



Broccoli

Asemeni celorlalte crucifere (varză, conopidă) broccoli conține fitonutrienți ale căror efecte anticancer au fost dovedit de numeroase studii efectuate de-a lungul timpului. S-a demonstrat că persoanele care consumă în mod regulat asemenea vegetale prezintă un risc cu 50% mai mic de a suferi de cancer colorectal, de prostată, de plămâni. Pentru a beneficia de proprietățile sale anticancer, ar fi bine să mănânci broccoli sau alte vegetale crucifere (în special varză roșie) de 3-5 ori pe săptămână, cel puțin 250 g. De asemenea, broccoli ne furnizează calciu, potasiu, acid folic, fibre, betacaroten și vitamina C, elemente nutritive fără de care nu putem beneficia de o sănătate de fier.



Avocado

Beneficiile pe care le aduce avocado sănătății nu sunt deloc puține: scade colesterolul, reglează tensiunea arterială, previne accidentul vascular cerebral, combate cancerul și este un aliment excelent pentru persoanele cu diabet. Este bogat în grăsimi mononesaturate, care contribuie la creșterea colesterolului „bun', HDL și îl scade pe cel „rău', LDL, care se depune pe pereții vaselor de sânge. Studiile au dovedit că mâncând o jumătate de avocado pe zi timp de 3 săptămâni putem reduce nivelul colesterolului total și a trigliceridelor cu peste 8%, fără ca nivelul colesterolului „bun' să scadă. De asemenea, avocado ne furnizează fibre, betacaroten și acid folic, vitaminele C și E (puternici antioxidanți care previn cancerul), precum și potasiu, care ajută la reglarea tensiunii arteriale.