E chiar incredibil ce poate face o mămăligă

Mamaliga, un aliment banal pentru multi dintre noi, are beneficii incredibile asupra organismului, sustin specialistii.

Porumbul este bogat in acizi grasi nesaturati (85 – 90%), contine multe hidrocarburi, amidon, albumine, foarte multe vitamine din grupa B, vitamina E, vitamina K, fier, fosfor, magneziu, zinc, potasiu si fibre. Chiar daca prin fierbere isi pierde din substantele nutritive, peste 60% dintre acestea se pastreaza.

Porumbul are proprietati astringente, diuretice, antiinflamatoare, tonice, fiind utilizat in primul rand ca aliment (cereala) si apoi ca planta medicinala. El a fost indelung utilizat in bucataria traditionala romaneasca prin faina de malai gatita.

Are efect impotriva stresului fiind bogat in vitaminele din grupa B, mai ales in vitamina B1, care are actioneaza asupra functionarii sistemului nervos, a muschilor, a inimii si asupra productiei de globule rosii. Prin continutul de vitamina E, ne protejeaza impotriva artritei, scade nivelul colesterolului reducand astfel riscul de ateroscleroza si, implicit, de infarct. Ajuta si la procesul de reinnoire al celulelor. Mai mult, porumbul fiert contine si potasiu, necesar pentru buna functionare a muschilor si a inimii.

Gastrita hiperacida si ulcerul sunt ameliorate de consumul de mamaliga calda in loc de paine, malaiul avand, pe langa efectul de reducere a aciditatii, si o actiune usor calmanta, sedativa.

Carbohidratii cuprinsi in porumb dau energie si nu permit depunerea grasimii. Un consum moderat poate duce chiar la scaderea in greutate pentru ca anumite molecule din compozitia porumbului grabesc degradarea grasimilor. Totodata, vitamina A, continuta in porumb, este un antioxidant natural foarte important pentru sanatatea ta si functionarea corecta a organismului, pentru un metabolism rapid, care te ajuta sa slabesti usor.

Datorita bogatiei in fibre, porumbul regleaza tranzitul intestinal. Este si un bun diuretic si, consumat in mod regulat, poate preveni retentia de apa in organism. Pentru detoxifiere este indicata si matasea de porumb, consumata sub forma de ceai.

Consumul de mamaliga regleaza concentratia de glucoza in sange, fiind de folos diabeticilor. Mamaliga este adjuvant in detoxifierea organismului si curatirea intestinelor. Efectul detoxifiant al substantelor din porumb usureaza efortul ficatului de neutralizare a substantelor toxice, reducand considerabil riscul la insuficiente si ciroze hepatice.

Porumbul nu contine gluten, deci poate fi consumat si de cei cu intoleranta sau boala celiaca si inlocuieste cu succes orezul, graul si alte cereale cu gluten. Ajuta in prevenirea cancerului la plamani datorita continutului mare de beta-cryptoxanthin. Protejeaza vederea, datorita zeaxantinei pe care o contine. Ajuta la mentinerea capacitatilor cognitive si incetineste procesul de imbatranire a creierului cu pana la 10%, datorita continutului mare de tiamine. Ajuta la intarirea sistemului imunitar si la prevenirea cancerului de colon. Influenteaza in bine starea de spirit. Vindeca raceala prin continutul de vitamina A. Femeile gravide isi pot asigura doza necesara de acid folic.