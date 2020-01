De ce te doare părul: un expert explică acest fenomen ciudat

Deși firele de păr sunt, de fapt, formate din celule moarte, este posibil să simți senzația că acestea sunt dureroase.



Nu te inseli daca simti ca te doare parul, doar ca sursa acestei senzatii nu este localizata chiar in firul de par, ci in scalp. Pielea din jurul foliculului poate deveni dureroasa.



Hairstilista Shab Reslan a explicat pe podcastul ei, Hair Like Hers, de ce anume poate aparea durerea la radacina firului de par.



„Cand ai impuritati sau grasime in jurul foliculului, adica acolo unde creste firul de par, acestea incep usor sa sufoce radacina parului si provoaca o inflamatie”, arata specialista citata de MindBodyGreen. „Inflamatia nu va afecta doar felul in care va creste firul de par, dar va provoca si durere fizica. Asa ca atunci cand parul se misca, simti inflamatia.”



De ce apare inflamatia la radacina firului de par



Cauzele aparitiei acestei probleme sunt destul de comune.

Una dintre ele o reprezinta folosirea uscatorului de par si a sampoanelor uscate.

„Femeile isi aranjeaza parul si vor sa extinda durata coafurilor folosind sampoane uscate. Acestea provoaca daune pentru ca sunt greu de spalat”, explica Shab Reslan.



Inflamatia la radacina firului de par poate fi provocata si de sampoanele fara sulfati. Asta nu inseamna ca Ruslan recomanda revenirea la produsele obisnuite, dar ea spune ca acestea trebuie folosite treptat, urmarind efectele pentru a vedea daca curata foarte bine scalpul, mai ales daca nu te speli zilnic pe cap. „Sampoanele fara sulfati sunt bune, dar nu iti curata destul de bine parul. Sunt atat de delicate pentru ca nu elimina destul murdaria si cu timpul acest lucru se inrautateste”, arata experta citata.



Cum scapi de durere



Vestea proasta e ca, odata formata, inflamatia nu dispare dupa prima clatire serioasa a parului. „Cu cat este mai veche, cu atat mai adanc patrunde si e mai greu de tratat”, spune Reslan.



Daca problema persista, s-ar putea sa ai nevoie de o exfoliere a scalpului. Si daca esti genul care foloseste sampon doar de cateva ori pe saptamana, atunci trebuie sa cureti pielea capului periodic pentru a evita aparitia inflamatiilor.



Cea mai buna regula pe care trebuie sa o tii minte este ca scalpul e, in fond, piele, asa ca trateaz-o ca atare. Daca ai o inflamatie pe fata, sigur faci ceva ca sa rezolvi problema – ei, bine, asa trebuie sa procedezi si cu scalpul, noteaza MindBodyGreen.