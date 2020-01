Pentru ce ar trebui să își facă timp zodiile

Se pare că nu există niciodată suficient timp pentru a face tot ce trebuie să facem. Cu toții avem o viață plină, iar lucrurile importante sunt uneori înlăturate!



Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Berbecul trebuie să-și facă timp pentru a sta degeaba.

A nu face nimic presupune efort din partea lui, dar este crucial să facă asta pentru a se relaxa, gândi și respira. Berbecul este cel mai mare multitasker din întregul zodiac. Se află în zona lui de confort atunci când face mai multe lucruri simultan, dar trebuie să apese butonul de pauză din când în când. Dacă nu, se va simți epuizat și nu va mai da randament.



Taur (21 aprilie - 21 mai)

Taurul trebuie să-și facă timp pentru spontaneitate din când în când.

Acesta tinde să își planifice absolut orice și îi place să știe ce face, unde și când, posibil cu mult în avans. Dacă te-ai întrebat cine verifică meniul unui restaurant înainte de a porni spre el, este Taurul. El trebuie să se lase purtat de val uneori și să facă lucruri impulsiv.



Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Gemenii trebuie să-și facă timp pentru a se concentra asupra pasiunilor lor.

Ei sunt foarte muncitori, prieteni de nădejde și fac voluntariat, într-un cuvânt sunt mereu ocupați. De fapt, sunt atât de concentrați pe toate acestea încât uita de hobby-urile lor, de lucrurile care îi ajută să se descopere și să fie creativi.



Rac (22 iunie - 21 iulie)

Racul trebuie să își facă timp pentru a avea grijă de el.

Întotdeauna are grijă de alți oameni și se asigură că cei dragi sunt în regulă, dar asta înseamnă că uită de propria-i persoană. Dacă nu își face timp pentru el, se pune singur în pericol. Trebuie să știe că e bine să fii puțin egoist din când în când, altfel se va epuiza fizic și psihic.



Leu (22 iulie - 22 august)

Leul trebuie să-și facă timp să râdă.

Uneori, lumea parcă depinde de el și are tendința de a-și asuma prea multe responsabilități și de a lua lucrurile prea în serios. Râsul ajută la eliberarea tensiunii, poate oferi o altă perspectivă asupra vieții și ajută la dezvoltarea creativității. Leul poate obține doza necesară de umor prin vizionarea unui film de comedie sau citind cărți amuzante.



Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Fecioara trebuie să își facă timp pentru a se aprecia.

Ea are tendința de a exagera, mai ales când vine vorba de propria-i persoană. Așadar, există momente în care trebuie să-și reorienteze acest ochi critic și să se privească cu dragoste. O idee bună ar fi să-și facă o listă cu toate calitățile pe care le are pentru a le putea conștientiza mai bine. În loc să se concentreze pe ceea ce este în neregulă la ea, ar trebui să își vadă punctele forte.



Balanţă (23 septembrie - 22 octombrie)

Balanța trebuie să își facă timp pentru propriile nevoi.

Adesea, ea nu spune ceea ce își dorește de teamă că va răni sentimentele altcuiva sau că mesajul ei va fi interpretat greșit. Ea trebuie să își asculte vocea interioară și să conștientizeze că relațiile ei nu vor fi în pericol dacă alții nu sunt de acord cu ea.



Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Scorpionul încearcă să-și rezolve mereu problemele de unul singur și poate fi prins în propria lui dramă. Dar uneori, trebuie să-și facă timp pentru a-i contacta pe ceilalți.

El ar putea fi surprins de toată dragostea și sprijinul pe care îl are în jurul lui și va avea confirmarea că nu trebuie să facă totul singur. Există momente când chiar e necesar să ceri ajutor, iar acest lucru nu te faci mai slab. De fapt, poate fi chiar o dovadă de curaj.



Săgetător (22 noiembrie - 21 decembrie)

Săgetătorul trebuie să își facă timp pentru a se înțelege pe el însuși.

De cele mai multe ori e pe fugă și rareori are șansa să se cunoască la adevărata valoare. Evoluția vine din posibilitatea de a recunoaște ceva care nu funcționează bine și de a explora modalități de schimbare a acelui lucru. În loc să încerce să se convingă că e perfect, ar trebui să-și facă timp pentru a fi sincer cu el și cu cine este și să decidă dacă merită sau nu să se schimbe.



Capricorn (22 decembrie - 19 ianuarie)

Capricornul trebuie să-și facă timp pentru joacă.

Acest semn zodiacal este binecunoscut pentru că muncește foarte mult. Nu ia destule pauze și este dificil să îl convingi să profite de timpul său liber. Cu toate acestea, relaxarea și odihna sunt cruciale. Este vital ca această zodie să găsească un echilibru între viața profesională și propria-i bunăstare.



Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Vărsătorul trebuie să-și facă timp pentru a se conecta cu natura.

El tinde să se concentreze prea mult pe tehnologie și muncă, dar trebuie să petreacă și timp în natură pentru propria lui bunăstare. El are nevoie de mai mult decât o deconectare, ci să facă ceva care implică multe dintre simțurile sale. Drumețiile, campingul sau chiar un picnic la iarbă verde sunt doar câteva dintre soluțiile care îi pot da energie și îi revitalizaează viața.



Pești (19 februarie - 20 martie)

Peștii trebuie să-și facă timp pentru a se reconecta cu prietenii.

Le place să își petreacă timpul singuri cu gândurile lor sau lucrează la proiecte creative și pot uita cu ușurință de beneficiile socializării. Petrecerea timpului cu oamenii care țin la ei îi poate ajuta să se simtă mult mai bine. Izolarea nu e un obicei deloc sănătos.