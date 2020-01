5 lucruri pe care un neurolog le face în fiecare zi pentru a-și proteja creierul

Micile noastre obiceiuri pot influența în bine sau în rău sănătatea creierului. Un neurolog ne oferă cinci soluții simple pentru a avea mintea mai clară și a lua mai ușor decizii optime.



De fiecare dată când facem o alegere, ar trebui să ne gândim puțin: „E bine pentru creierul meu să fac asta sau este ceva rău?”, scrie site-ul MindBodyGreen.

Aceasta întrebare simplă te poate ajuta să decizi acțiunea potrivită pentru a-ți îmbunătăți puterea de concentrare, performanța, memoria și capacitatea de luare a deciziilor.



Iată cinci mici obiceiuri zilnice pe care neurologul Daniel Amen le-a cultivat de-a lungul anilor pentru că au contribuit la îmbunătățirea sănătății creierului:



1. Protejează-ți capul

Să-ți ferești creierul de accidentări, poluare și stres este primul pas în optimizarea funcționarii creierului. Acest organ e foarte sensibil, iar cutia craniană este foarte dură. În interiorul craniului sunt multe creste osoase ascuțite.

Unele regiuni cerebrale sunt foarte vulnerabile la traume, mai ales zonele implicate în memorie, învățare și stabilitatea dispoziției.

Este esențial să-ți protejezi creierul de accidentare. O singură accidentare la cap poate ruina o viață. Lucrurile simple pe care le poți face sunt să-ți pui întotdeauna centura de siguranță și să porți casca atunci când urci pe bicicletă sau pe motocicletă ori când schiezi.

În plus, dacă tu dai un exemplu, sunt șanse mari că acesta să fie urmat de rude și de prieteni.



2. Ai grija sa te hidratezi

Intrucat creierul tau este 80% apa, prima regula este sa te hidratezi corespunzator. Chiar si o usoara deshidratare poate creste nivelul hormonilor de stres care iti pot distruge creierul cu timpul.

Bea cel putin doi litri de apa pe zi. Cel mai bine e sa consumi lichide simple, fara zahar, indulcitori, cofeina sau alcool. Poti folosi ceai si alte plante. Ceaiul verde este foarte bun pentru creier intrucat contine elemente chimice care induc relaxarea mentala.

Incearca sa eviti cat mai mult alcoolul. Cei care consuma doar intre una si sapte bauturi pe saptamana au creierul mai mic decat al celor care nu consuma alcool, potrivit unui studiu publicat de Archives of Neurology. Acelasi studiu a descoperit ca persoanele care beau doua sau mai multe bauturi alcoolice pe zi au creierul si mai mic.



3. Mic dejun cu proteine si pranz fara carbohidrati

Combustibilul pe care il livrezi creierului are un efect decisiv asupra functionarii lui. Proteinele, carbohidratii complecsi si alimentele bogate in Omega-3, precum tonul, somonul, nucile si uleiul de masline, sunt esentiale pentru functionarea creierului.

Din pacate, multe persoane isi incep ziua sarind peste micul dejun, iar daca mananca ceva, atunci se multumesc cu cereale pline de zahar sau alimente procesate, precum clatite, briose, gogosi, croissante. In societatea noastra in care suntem mereu pe fuga, aceste alimente sunt usor de preparat, dar pot incetini creierul, reducandu-i performanta.

Incepe-ti ziua cu un mic dejun sanatos care sa includa proteine – de exemplu, oua, carne slaba si produse lactate. La pranz, cei mai multi oameni nu mai au energie si claritate mentala. Eliminand toti carbohidratii simpli care includ zahar, painea alba si pastele, cartofii sau orezul, te poti bucura de mai multa energie si de o concentrare mai buna dupa amiaza.

In plus, eliminand zaharul si carbohidratii simpli la pranz, nu vei mai simti senzatia de foame pana la cina, arata Daniel Amen.



4. Ia un supliment de omega-3

DHA, o forma de acizi grasi Omega-3 din peste are o contribuie insemnata la materia cenusie din creier. Grasimea din creier formeaza membranele celulelor si joaca un rol vital in functionarea celulelor. Neuronii sunt, de asemenea, bogati in acizi Omega-3.

Studiile din ultimii ani au descoperit ca dietele bogate in acizi grasi Omega-3 pot contribui la imbunatatirea echilibrului emotional si a unei dispozitii bune. Includerea lor in dieta este benefica pentru functionarea optima a creierului. Celulele nervoase din creier au multe membrane care necesita acizi grasi, iar cand livrezi un nivel adecvat de Omega-3, ii oferi membranei celulare carburantul de care are nevoie pentru a opera cu o conectivitate maxima si o putere de procesare sporita, explica neurologul.



5. Dormi sapte ore

Somnul sanatos este fundamental pentru sanatatea creierului. Regenereaza toate celulele din organism, dar le da ocazia celulelor creierului sa se repare si sa elimine toxinele pe care le adunam de-a lungul zilei. Totodata, activeaza conexiuni neuronale care din cauza inactivitatii s-ar deteriora. Reducerea somnului sau un program nocturn haotic iti pot afecta sanatatea in mai multe moduri decat iti poti imagina, avertizeaza Amen.

Lipsa somnului scade activitatea creierului si limiteaza accesul la functiile de invatare, memorare si concentrare. Un studiu recent a aratat ca persoanele care dorm de obicei mai putin de sapte ore au o activitate cerebrala mai redusa.

Tulburarile de somn sunt intalnite la persoanele care au probleme emotionale si pot provoca riscuri majore de sanatate, precum diabetul de tip 2, depresia, anxietatea, atac cerebral, Alzheimer si Parkinson. Cel mai simplu mod sa te aperi de toate aceste afectiuni este sa dormi suficient.

Ca sa-ti asiguri un somn bun, Daniel Amen recomanda sa urci in pat la aceeasi ora in fiecare seara, chiar si in weekend. Evita portiile de somn din timpul zilei care iti pot tulbura ritmul de somn nocturn. Ai grija ca in dormitor sa nu fie nici prea cald, nici prea frig si sa patrunda cat mai putina lumina.